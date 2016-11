Weihnachten bremst Preisverfall bei Elektronikprodukten kurzfristig

(ots) -

Jetzt günstig Elektroartikel kaufen - Preise steigen bis

Weihnachten / Nur Fernseher und Navigationsgeräte kurz vor dem Fest

am günstigsten / Drohnen sind Trendgeschenk zu Weihnachten 2016



Das Weihnachtsfest gibt dem generellen Preisverfall von

Elektronikprodukten einen kleinen Dämpfer. Kunden, die zu Weihnachten

Elektronikartikel verschenken wollen, sollten mit dem Kauf nicht

länger warten. In fast allen ausgewählten Warengruppen1) zogen die

Preise für Elektronikprodukte 2015 kurz vor Weihnachten an. Eine

ähnliche Entwicklung ist auch in diesem Jahr zu erwarten.



Einzige Ausnahme: Der beste Kaufzeitpunkt für Fernseher und

Navigationsgeräte ist kurz vor dem Weihnachtsfest. Bereits jetzt

fallen die Preise in diesen beiden Produktkategorien. Damit zeichnet

sich ein ähnlicher Trend wie im vergangenen Jahr ab.2) Im 4. Quartal

2015 sanken die Preise für Fernseher und Navigationsgeräte bis

Weihnachten um durchschnittlich 3,5 Prozent.



Drohnen sind das Trendgeschenk 2016. Im Vergleich zum Vormonat hat

sich im November 2016 die Zahl der über CHECK24.de verkauften Drohnen

bereits verfünffacht. Die motorisierten Flugmodelle sind in

unterschiedlichen Ausstattungen und Größen verfügbar. Die

Spielzeugvariante für das Wohnzimmer gibt es bereits ab 21 Euro.



Preise für Elektroartikel ziehen bis Weihnachten an



Grundsätzlich werden Elektronikartikel mit zunehmendem

Produktalter immer günstiger. Weihnachten dämpft diesen Preisverfall

vorübergehend. Erst zum Jahreswechsel fallen die Preise dann wieder.

Grund: Die hohe Nachfrage nach Elektroartikeln zum Weihnachtsfest

bremst den Preisverfall kurzfristig.



"Verbraucher, die Elektronikartikel zum Fest verschenken wollen,

sollten nicht länger zögern und jetzt kaufen, da die Preise bis

Weihnachten wieder anziehen", sagt Dr. Timm Sprenger, Geschäftsführer



für den Bereich Shopping beim Vergleichsportal CHECK24.de.



Nur Fernseher und Navigationsgeräte werden zum Weihnachtsfest

günstiger



Fernsehgeräte und Navis werden bis zum Weihnachtsfest günstiger.

Der Preisverlauf für Fernseher sank im 4. Quartal 2015 bis

Weihnachten um 5,5 Prozent. Navigationsgeräte wurden im gleichen

Zeitraum um 1,4 Prozent günstiger. Dieser Trend aus dem Vorjahr

zeichnet sich auch im diesjährigen Vorweihnachtsgeschäft ab. Bis

Mitte November fiel der Preis für Fernsehgeräte bereits um 6,4

Prozent. Kunden, die erst kurz vor dem Fest ein TV-Gerät oder ein

Navi kaufen, machen nichts falsch.



Trendgeschenk Drohne: bereits ab 21 Euro



Ein beliebtes Geschenk zeichnet sich für das Weihnachtsgeschäft

2016 ab: Drohnen. Viele dieser Flugmodelle werden Weihnachten unter

dem Weihnachtsbaum liegen. Die Deutsche Flugsicherung geht davon aus,

dass sich die Zahl der privat genutzten Drohnen bis 2020 mehr als

verdoppeln wird.3)



Kunden wählen dabei aus einer Vielzahl von Angeboten, die sich

signifikant in Ausstattung und Größe unterscheiden. Im Preisvergleich

von CHECK24.de sind Drohnen in der Preisspanne von 21 Euro bis 4.392

Euro verfügbar.4)



1)in alphabetischer Reihenfolge: elektrische Zahnbürsten, Fernseher,

Fitnesstracker, Kompaktkameras, Küchenmaschinen, Navigationsgeräte,

Rasierer, Smartphones, Smartwatches, Spielekonsolen, Tablets

2)weitere Informationen zur Methodik sowie Grafiken zum Preisverlauf

der Einzelkategorien unter http://ots.de/7vpe9

3)Quelle: http://ots.de/JPEPM

4)Stand: 07.11.2016



Über die CHECK24 GmbH



Die CHECK24 GmbH ist Deutschlands großes Vergleichsportal im

Internet und bietet Privatkunden Versicherungs-, Energie-, Finanz-,

Telekommunikations-, Reise- und Konsumgüter-Vergleiche mit

kostenloser telefonischer Beratung. Die Anzeige der

Vergleichsergebnisse erfolgt völlig anonym. Dabei werden Preise und

Konditionen von zahlreichen Anbietern durchsucht, darunter über 300

Kfz-Versicherungstarife, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbieter,

mehr als 30 Banken, über 250 Telekommunikationsanbieter für DSL und

Mobilfunk, über 5.000 angeschlossene Shops für Elektronik, Haushalt

und Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbieter, über 400.000 Hotels,

mehr als 700 Fluggesellschaften und über 90

Pauschalreiseveranstalter.



CHECK24-Kunden erhalten für alle Produkte konsequente Transparenz

durch einen kostenlosen Vergleich und sparen mit einem günstigeren

Anbieter oft einige hundert Euro. Internetgestützte Prozesse

generieren Kostenvorteile, die an den Privatkunden weitergegeben

werden. Das Unternehmen CHECK24 beschäftigt über 800 Mitarbeiter mit

Hauptsitz in München.







Pressekontakt:



Florian Stark, Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1169,

florian.stark(at)check24.de

Daniel Friedheim, Head of Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1170,

daniel.friedheim(at)check24.de



Original-Content von: CHECK24 Vergleichsportal GmbH, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

CHECK24 Vergleichsportal GmbH 2016-11-29-check24-ppt-weihnachtsshopping.pdf

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 29.11.2016 - 07:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1429963

Anzahl Zeichen: 5451

Kontakt-Informationen:

Firma: CHECK24 Vergleichsportal GmbH 2016-11-29-check24-ppt-weihnachtsshopping.pdf

Stadt: München





Diese Pressemitteilung wurde bisher 102 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung