Von spektakulären BMX-Stunts bis zum feuerspuckenden Drachen.

Für das Veranstaltungsjahr 2017 sind für den Gartenschaupark Zülpich bereits jetzt mehr als 40 Events und Aktionen geplant.

2016 noch als Trockenübung: 2017 fahren BMX-Biker über eine Rampe in den Zülpicher See.

(firmenpresse) - Das Veranstaltungsjahr 2016 war für den Gartenschaupark Zülpich bisher sehr erfolgreich. Die Veranstaltungssaison 2016 schließt am Mittwoch, 14. Dezember mit dem kostenfreien Charity-Konzert "Lichtblicke on Tour: Konzert mit Bosse", präsentiert von den NRW Lokalradios und Radio Euskirchen ab. "Unser Ziel von mindestens 100.000 Besucherinnen und Besuchern pro Jahr haben wir für 2016 bereits im Oktober erfüllt. Die zahlreichen Veranstaltungen für alle Generationen vom Osterferienprogramm über den `Beachzauber´ bis zum `Zülpicher Herbstmarkt´ wurden von den Besucherinnen und Besuchern sehr gut angenommen und auch das Seebad zieht zur Badesaison tausende Gäste an", sagt Ulf Hürtgen, Bürgermeister der Stadt Zülpich.



An diesen Erfolg soll im Jahr 2017 angeknüpft werden. "Im vergangenen Jahr hatten wir 31 Veranstaltungen vorgeplant und schlussendlich 45 im Jahr 2016 durchgeführt. Jetzt haben wir schon 41 Veranstaltungen vorab für 2017 festgelegt und sind für weitere Aktionen und Events nach wie vor in Gesprächen. Zum Veranstaltungsprogramm 2017 gehören brandneue Events wie das `Lake Jump Festival´ oder der `Paper-Boat-Cup´, aber auch Neuauflagen erfolgreicher Veranstaltungen wie die `Leuchtenden Gärten` oder das `Drachenfest´", erläutert Christoph M. Hartmann, Geschäftsführer der Landesgartenschau Zülpich 2014 GmbH.

Das Veranstaltungsjahr 2017 startet am Samstag, 11. März 2017 mit dem Kabarettabend "2000 Jahre Eifel"von Hubert vom Venn und Achim Konejung. Die offizielle Saisoneröffnung findet mit dem "Tulpenfest" am Ostermontag, 17. April 2017 statt. Zu den neuen Veranstaltungen gehört das "Lake Jump Festival" am Samstag, 22. Juli 2017. Hierfür wird eigens eine Rampe installiert, über welche BMX-Profis und -Amateure ihre wagemutigen Sprünge mitten in den Zülpicher See zeigen. Partner für diese Veranstaltung ist die "Forisk Entertainment UG" aus Bonn. "An diesem Tag erleben die Besucherinnen und Besucher ein großartiges Festival, bei der entspannte Live-Musik auf Action-Show trifft", meint Simon Reininger, Geschäftsführer der Forisk Entertainment UG.





365 Tage Gartenschaupark Zülpich lassen sich am besten mit der neuen Dauerkarte genießen. "Die neue Dauerkarte 2017 für den Gartenschaupark Zülpich lohnt sich! Zahlreiche spannende Veranstaltungen, die gesamte Badesaison sowie Rabatte bei unseren Partnern sind bereits enthalten. Dauerkartenbesitzer erhalten zudem Rabatte bei den Partner-Veranstaltungen wie dem `Lake Jump Festival´, unseren Kindergeburtstags- und Ferienprogrammen, 50 Prozent Mietnachlass auf den Grillplatz, einen Nachlass auf die Adventure-Golf-Tickets, kostenfreien Eintritt in zahlreiche Parks in Deutschland und vieles mehr", sagt Thomas Hellingrath, Prokurist der Landesgartenschau Zülpich 2014 GmbH.



Der Dauerkartenvorverkauf startet am Montag, 28. November 2016 um 8.00 Uhr. Die Dauerkarte ist bis zum Freitag, 13. Januar 2017 mit bis zu 30 Prozent Rabatt auf den regulären Preis an der Zülpicher Rathaus-Information (Markt 21, 53909 Zülpich) erhältlich.









http://www.gartenschaupark-zuelpich.de



Genießen Sie einen unvergesslichen Tag in der mediterranen Urlaubsatmosphäre des Gartenschauparks am See. Die Spiel- und Bewegungsareale mit tollen Attraktionen vom Riesenhüpfkissen bis zum Outdoor-Fitness-Parcours und das spannende Veranstaltungsprogramm sind für alle Generationen ein Vergnügen. Highlights sind die Falknerei mit Greifvögeln und Eulen und die einzige Adventure-Golf-Anlage im Städtedreieck Köln-Bonn-Aachen.

Das Seebad ist für Badefans, Wasserratten und Sonnenanbeter genau richtig: Im Strandkorb die Seele baumeln lassen, sich auf dem Piratenschiff oder dem Wasserspielplatz vergnügen, eine Bootstour mit großartigem Seeblick genießen - alles das ist möglich.

Mehr als 40 Festivals, Konzerte und Aktionstage erwarten Sie! Für Familien mit Kindern wird erstmalig ein Osterferienprogramm mit Kinderliedermacher Uwe Reetz angeboten. Junge Leute können sich auf die Tuning-Ausstellung "Seaground Car Event" oder das neue Papierbootrennen freuen. Bei den Garden-Classics präsentieren Oldtimer-Liebhaber ihre rollenden Schätze rund um die Gärten. Blumenliebhaber und Gartenfreunde werden sich bei den Festivalmärkten wie dem bunten Herbstmarkt an tausenden farbenfroher Blüten erfreuen.





Gartenschaupark Zülpich

Markt 21, 53909 Zülpich

