Triaxiale Hochtemperatur-Vibrationssensoren mit TEDS

(PresseBox) - Die triaxial messenden ICP®-Beschleunigungssensoren der Modellreihe TLD339A3x von PCB Piezotronics verfügen über TEDS ? Transducer Electronic Data Sheet ? und arbeiten bei Umgebungstemperaturen bis 163° C. Es sind zwei Modelle mit den Messbereichen 100 und 500 g erhältlich.

Geeignet sind die Sensoren für Untersuchungen in der Klimakammer im Rahmen von Umweltsimulationen. Das Modell TLD339A36 mit 10 mV/g Empfindlichkeit enthält zusätzlich ein vorgeschaltetes elektrisches Tiefpassfilter, um hochfrequente Anregungen und damit Übersteuerungen zu verhindern. Beide Modelle können wahlweise geschraubt oder masseisoliert geklebt werden.

Die Sensoren werden über PCB Synotech GmbH vertrieben, weitere Informationen unter www.synotech.de/PCB-TLD339A3x.



PCB Synotech GmbH ist die deutsche Vertriebstochter des US-amerikanischen Sensorherstellers PCB Piezotronics, Inc. und seit fast 25 Jahren am Markt tätig. Neben der breiten Produktpalette von PCB vertreibt Synotech hochwertige Technik der Hersteller IMI Sensors, TMS The Modal Shop, Larson Davis, Setra Systems, Onset und Kemo.





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

PCB Synotech GmbH ist die deutsche Vertriebstochter des US-amerikanischen Sensorherstellers PCB Piezotronics, Inc. und seit fast 25 Jahren am Markt tätig. Neben der breiten Produktpalette von PCB vertreibt Synotech hochwertige Technik der Hersteller IMI Sensors, TMS The Modal Shop, Larson Davis, Setra Systems, Onset und Kemo.





Dies ist eine Pressemitteilung von

PCB Synotech GmbH

Datum: 29.11.2016 - 07:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1429966

Anzahl Zeichen: 1211

Kontakt-Informationen:

Firma: PCB Synotech GmbH

Stadt: Hückelhoven





Diese Pressemitteilung wurde bisher 85 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung