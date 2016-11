IMD World Talent Report: Europa ist im Wettbewerb um talentierte Fachkräfte weltweit führend (FOTO)

Neun von zehn Wirtschaftsnationen, die weltweit im Wettbewerb im

talentierte Fachkräfte am besten aufgestellt sind, liegen in Europa.

Dies zeigt eine neue umfangreiche Studie der renommierten Business

School IMD.



Nur Hongkong kann mit dem europäischen Kontinent im Wettstreit um

die vorderen Plätze mithalten, belegen die Ergebnisse des IMD World

Talent Report.



Die Forschungsstudie legt zudem offen, dass etablierte

Wirtschaftsmächte wie Deutschland, Großbritannien und Frankreich nur

eine geringe Rolle spielen, wenn es darum geht, die Vorrangstellung

Europas im Wettbewerb um Talente zu behaupten.



Die ersten fünf Plätze in der Rangliste belegen die Schweiz,

Dänemark, Belgien, Schweden und die Niederlande. Dabei haben die

Schweiz und Dänemark ihre Tabellenführung aus dem vergangenen Jahr

erfolgreich verteidigt.



Finnland, Norwegen, Österreich, Luxemburg und Hongkong heißen die

weiteren Wirtschaftsnationen in den Top 10, gefolgt von Deutschland

auf Platz 11, Island auf Platz 16, Irland auf Platz 18,

Großbritannien auf Platz 20 und Frankreich auf Platz 28.



Professor Arturo Bris, Direktor des IMD World Competitiveness

Center, der den Bericht jedes Jahr herausbringt, stellt fest:

"Talentierte Menschen sind eine ganz wesentliche Säule für die

Wettbewerbsfähigkeit in Europa.



"Es stimmt zwar, dass in der Region generell weiter viele Probleme

bestehen, einschließlich des schwachen Wirtschaftswachstums,

nachlassender Dynamik und negativer Erwartungen. Die Qualität des

Ausbildungssystems und das Engagement bei der Förderung von Talenten

- vom Kleinkind bis ins hohe Alter - dürfte langfristig Europas

Wettbewerbsfähigkeit erhalten."





Ziel des World Talent Reports ist es zu bewerten, wie Länder ihren

Pool an Talenten auf den verschiedensten Gebieten aufrechterhalten.

Schließlich ist das die Grundlage dafür, den Ertrag der

Geschäftszweige einer Wirtschaftsnation zu optimieren.



Den größten Sprung nach vorne schaffte Österreich. Das Land stieg

um 11 Plätze auf Rang 10 auf. Belgien arbeitete sich um sechs Ränge

bis auf Platz drei vor.



Dagegen rutschte Deutschland aus der Top 10 und fiel von Platz 7

auf Platz 11 zurück. Offensichtlich zeigen in Deutschland die Folgen

der wirtschaftlichen Krise in ganz Europa besonders greifbare

Auswirkungen.



Professor Bris, ein Experte auf dem Gebiet der Finanzen und des

globalen Wettbewerbs, sagt: "Deutschland ist besonders hart

getroffen, was sich in seinem Verlust des Top-10-Status

widerspiegelt. Dies beruht auf einem Mix aus einer von den Befragten

"gefühlten" Verschlechterung der Lebensqualität, einem Rückgang beim

Geschäftsklima (wodurch sich die Attraktivität des Landes auf Talente

verringert) und weniger Ausgaben für Fort- und Weiterbildung auf dem

privaten Sektor.



"Die Zeiten ändern sich, und die Tatsache, dass Nordeuropa die

größte Konzentration an weltweiten Hotspots für Business-Talenten

bietet, hat es nun überwiegend den skandinavischen Ländern zu

verdanken", so Bris.



Besonders auffällig sei, dass fast jedes der skandinavischen

Länder in den Top 10 ist. Vor allem, weil ihre Bildungssysteme die

Wirtschaft mit den erforderlichen Talenten versorgen.



Bris weiter: "Erwähnenswert ist auch, dass der Spruch "Small is

beautiful" auch gilt, wenn es um Talentmanagement geht. Für größere

Länder ist es oft schwieriger, effektive Fördersysteme wirksam

umzusetzen."



Eine vollständige Version des Berichts über die Talenten der Welt

2016 von IMD finden Sie unter: http://ots.ch/8X4h4



Über IMD



Das IMD World Competitiveness Center ist Teil der IMD Business

School und veröffentlicht auch das jährliche World Competitiveness

Yearbook. Das IMD World Competitiveness Yearbook wird seit 1989

herausgegeben und gilt weithin als der führende Jahresbericht über

die Wettbewerbsfähigkeit von Ländern.







