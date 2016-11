Constellium präsentiert das Portfolio an innovativen Aluminiumlösungen auf der ALUMINIUM 2016

(ots) - Constellium N.V. (NYSE und Euronext:

CSTM) wird im Rahmen der ALUMINIUM 2016 Weltmesse und Kongress sein

neuestes Portfolio an fortschrittlichen, innovativen

Aluminiumlösungen für die Luftfahrt-, Automobil- und

Verpackungsbranche ausstellen. Constellium wird außerdem eine neue

"Virtual Reality"-Erfahrung anbieten, die es Besuchern erlaubt, die

Aluminiumprodukte des Unternehmens für den Automobilbereich durch

eine VR-Brille zu entdecken. Besucher werden ein virtuelles Fahrzeug

betreten und Constellium's breites Angebot an Produkten für die

Automobilindustrie aus erster Hand in 3D erleben.



Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20130624/NY37453LOGO



"Die ALUMINIUM 2016 ist eine großartige Möglichkeit für

Constellium, die eindrucksvollen Ergebnisse unserer strategischen

Fokussierung auf Wachstum, Innovation und Nachhaltigkeit zu zeigen.

Diese wird in Form von zusätzlichen industriellen Fähigkeiten, einer

erweiterten geographischen Expansion und der Entwicklung von neuen

Produkten umgesetzt, was unseren Kunden zugutekommt," sagte Peter

Basten, Executive Vice-President, Strategy, Business Development,

Research & Technology bei Constellium.



Constellium wird etliche seiner neusten Technologien und Produkte

ausstellen, die es Kunden durch Gewichteinsparungen ermöglichen, auf

die Herausforderungen des Klimawandels durch eine Reduktion von

CO2-Emissionen zu reagieren, um so zu einer nachhaltigeren Zukunft

beizutragen:



- Surfalex® HF ist eine Außenhaut für komplexe Fahrzeugteile wie

Seitenwände, die höchste Formbarkeit in Bezug auf Tiefziehen,

Lochausweitung und Streckziehen während des Stanzprozesses bei

gleichzeitig exzellenten Oberflächeneigenschaften garantiert;

- HSA6 ist eine neue Generation hochfester Legierungen für

Crash-Management-Systeme und hergestellte stranggepresste Produkte



für Automobilstrukturen und Fahrwerkteile. HSA6 weist unter den für

diese Anwendungen am Markt erhältlichen 6000er-Legierungen die

höchste Festigkeit auf;

- Aeral(TM) ist eine Aluminiumlösung, die die Produktion von

Aerosoldosen mit der "Draw and Iron"-Technologie ermöglicht.

Aeral(TM) erlaubt eine Gewichtseinsparung von bis zu 30 Prozent

verglichen mit herkömmlichen Fließdruckpressen, während die

gleichen Leistungen in Bezug auf Formbarkeit und Druckfestigkeit

beibehalten werden;

- Airware® ist ein umfassendes Angebot von leistungsstarken

Lithium-Legierungen, die sich perfekt für die Primärstrukturen von

Luft- und Raumfahrzeugen eignen. Die geringere Dichte und

verbesserten Materialeigenschaften von Airware® erlauben eine

Optimierung der Statik, was insgesamt zu einer Gewichtsreduktion

und einem Rückgang der CO2-Emissionen führt.

- Präzisionsplatten für industrielle Anwendungen, die

Kosteneinsparungen ermöglichen und die Dauer von Bearbeitungszeiten

reduzieren; und

- Kool XTM, eine neue Lösung für anspruchsvolle Wärmetauscher, die

eine fortschrittliche Kombination von Plattierbarkeit, verbesserten

Verschleißeigenschaften und Korrosionsresistenz bietet.



Im Rahmen der ALUMINIUM 2016 Konferenz wird Constellium drei

Präsentationen zu neuen Technologien und dem eigenen

Nachhaltigkeitsengagement halten:



- "Constellium's automotive offer at 360°" bietet eine Vorschau auf

die "Virtual Reality"-Erfahrung, die am Messestand von Constellium

geboten wird, mit besonderem Einblick in aktuelle Entwicklungen im

Automobilbereich, insbesondere Automobil-Karosseriebleche und

Automobilstrukturen.



Präsentiert von Catherine Athènes, Director, Marketing, Packaging

and Automotive Rolled Products, 29. November um 11:00 Uhr.



- "Accelerating the development of lightweight aluminium solutions

for automotive structures and crash management systems" wirft einen

genaueren Blick auf HSA6, Constellium's neue hochfeste Legierung.

Darüber hinaus wird die Präsentation die Fähigkeiten des neuen

Constellium University Technologie Center an der Brunel University

London herausstellen, ein Kompetenzzentrum für das Design, die

Entwicklung und schnelle Prototypenerstellung von

Aluminiumlegierungen, Strangpressteilen und

Automobil-strukturkomponenten.



Präsentiert von Martin Jarrett, Operational Excellence and

Technology Director,



30. November um 9:00 Uhr.



- "All recycling: from Material Flow Analysis to optimal recycling"

erklärt, wie Werkzeuge der Lebenszyklus und Massenstrom-Analyse zu

unserem Verständnis der Bedeutung des sogenannten "End of

Life"-Recyclings und seiner Optimierung durch besseres Sortieren

und Ökodesign beiträgt



Präsentiert von Olivier Neel, Sustainability Manager, 30. November

um 16:20 Uhr.



Fachpublikum und Medien sind eingeladen, den Stand von Constellium

(13H11) in Halle 13 zu besuchen mit unserem Expertenteam Ideen

auszutauschen. Für weitere Informationen zu der Veranstaltung

besuchen Sie https://www.aluminium-messe.com/.



Über Constellium



Constellium (NYSE und Euronext: CSTM) ist ein globaler

Branchenführer und Entwickler innovativer Aluminiumprodukte mit hoher

Wertschöpfung für zahlreiche Märkte und Anwendungsgebiete, zu denen

Luft- und Raumfahrt, Automobil und Verpackung gehören. Constellium

erzielte 2015 einen Umsatz von 5,2 Milliarden Euro.

www.constellium.com



Die Zukunft betreffende Aussagen



Bestimmte Aussagen dieser Pressemitteilung können

zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des US Private Securities

Litigation Reform Act von 1995 darstellen. Diese Pressemitteilung

kann zukunftsgerichtete Aussagen hinsichtlich unserer

Geschäftstätigkeit, Betriebsergebnisse und finanziellen Situation

sowie hinsichtlich unserer Erwartungen oder Meinungen zu künftigen

Ereignissen und Bedingungen enthalten. Diese zukunftsgerichteten

Aussagen zeichnen sich dadurch aus, dass sie Worte enthalten wie "der

Auffassung sein", "erwarten", "können", "sollten", "ungefähr",

"prognostizieren", "glauben", "schätzen", "beabsichtigen", "planen",

"anstreben", "voraussichtlich", "wird", "würde", "könnte" und

vergleichbare Wendungen (oder deren Verneinung), wobei diese Liste

nicht erschöpfend ist. Alle zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten

Risiken und Unsicherheitsfaktoren. Viele Risiken und

Unsicherheitsfaktoren sind Bestandteil unseres Industriezweigs und

unserer Märkte, andere sind eher typisch für unsere

Geschäftstätigkeit und Arbeitsprozesse. Diese Risiken und

Unsicherheitsfaktoren umfassen auch, aber nicht nur, solche die im

Zusammenhang mit dem Erreichen der von Constellium und Wise Metals

angestrebten Synergien und der damit zusammenhängenden zeitlichen

Planung stehen. Zudem beinhalten sie Risiken, dass die

Geschäftstätigkeiten nicht erfolgreich integriert werden oder sich

eine solche Integration als schwieriger, zeitaufwendiger oder

kostenintensiver erweist als erwartet. Auch umfassen sie Risiken, die

mit der erhöhten Verschuldung von Constellium, herrührend von der

Akquisition von Wise Metals, in Zusammenhang stehen und die operative

Flexibilität und die Möglichkeiten von Constellium einschränken

könnten. Zudem schließen sie weitere Risiken ein, wie das mögliche

Unvermögen wichtige Mitarbeiter/-innen im Rahmen der Transaktion oder

der Integrationsphase zu halten, den Verlust von Kunden, Lieferanten

oder anderer Geschäftsbeziehungen in Folge der Transaktion,

Unterbrechungen der Geschäftstätigkeit, herrührend von der

Transaktion, sowie ein langsameres oder minderes Wachstum des

nordamerikanischen Marktes für Body-in-White Aluminium Walzprodukte

als erwartet. Auch umfassen sie ganz allgemein alle Risiken, wie sie

unter der Überschrift "Risikofaktoren" in unserem neusten

Jahresbericht auf Formblatt 20-F (Form 20-F Annual Report) aufgeführt

sind und immer wieder in nachfolgenden Berichten beschrieben werden,

die bei der U.S. Securities and Exchange Commission hinterlegt sind.

Das Eintreten der beschriebenen Ereignisse und das Erreichen der

erwarteten Ergebnisse sind von vielen Faktoren abhängig, von denen

einige oder alle weder vorhersehbar noch von uns kontrollierbar sind.

Somit können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in dieser

Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.

Wenn nicht vom Gesetz vorgeschrieben, übernehmen wir keine

Verpflichtung dafür, zukunftsgerichtete Aussagen auf Grund neuer

Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer Vorkommnisse

öffentlich zu aktualisieren oder zu korrigieren.







Pressekontakt:

Constellium

Laura Berneri - Communications

Phone: +33 1 73 01 46 73

laura.berneri(at)constellium.com

or Paul Blalock - Investor Relations North America

Phone: +1 (212) 675-5450

or Frédéric Dunod - Investor Relations Europe

Phone: +33 1 73 01 41 05

Investor-relations(at)constellium.com



or Media relations Constellium Corporate

Emilie Humann

Phone: +33 (0)7 77 26 24 60

emilie.humann(at)clai2.com



or Hill+Knowlton Strategies (Media & Investors) Peter Poulos

Phone: +1 (212) 885-0588

peter.poulos(at)hkstrategies.com



Original-Content von: Constellium N.V., übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Constellium N.V.

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 29.11.2016 - 08:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1429968

Anzahl Zeichen: 10211

Kontakt-Informationen:

Firma: Constellium N.V.

Stadt: Amsterdam





Diese Pressemitteilung wurde bisher 89 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung