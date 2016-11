Neues Gepäckzubehör für die 2016er TRIUMPH Thruxton 1200 / R.

Gepäckträger und Schutzteile für die TRIUMPH Thruxton 1200 / R Baujahr 2016 aus dem Hause Hepco&Becker.

(firmenpresse) - Die Firma Hepco&Becker hat für die TRIUMPH Thruxton 1200 / R, Bj. 2016 diverse Zubehör Artikel entwickelt. Der schlanke C-Bow Träger ist in schwarz (171,50 €) sowie auch in chrom (192,50 €) voraussichtlich in KW 03 zu erhalten. Ebenfalls neu ist die Legacy Kuriertasche als C-Bow Variante.

Auch in ca. KW 03 erhältlich ist die schwarze Gepäckbrücke (188 €), die Chrom-Variante ist erst in KW 05 lieferbar. Die Gepäckbrücken sind laut Hersteller nicht Topcase tauglich.

Als Schutzteile liefert Hepco&Becker einen schwarzen Motorschutzbügel (194,50€), welcher bereits jetzt schon lieferbar ist. Das schwarze Lampenschutzgitter (88,50€) gibt es erst in KW 03.

Der ebenfalls schwarze Soziushaltegriff ist für 99 € auch in KW 03 erhältlich. Genauso auch auch der schwarze Legacy Halter, bei der Thruxton als Set, für 171,50 €.





HEPCO&BECKER ist einer der

führenden Motorradgepäckhersteller auf

dem Markt und entwickelt neben Gepäck

und Trägersystemen auch weiteres

unverzichtbares Zubehör wie

verschiedene Schutzbügel und Lampen.

Das breite Sortiment für Alltagsgepäck

wie zum Beispiel Tankrucksäcke sowie

auch speziell für Chopper angefertigtes

Zubehör entwickelt HEPCO&BECKER

bereits seit über 40 Jahren. Was als

Einmannbetrieb begann, hat sich zum

dynamischen mittelständischen

Unternehmen entwickelt, hinter dem

Heute ein motiviertes Team steht.

