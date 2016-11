"Der kleine Drache Kokosnuss - Feuerfeste Freunde" (ZDF) / Premiere des Animationsspielfilms am 2. Dezember bei KiKA

(ots) - Die Dracheninsel ist in heller Aufruhr, denn das

für die Feuerdrachen lebensnotwendige Feuergras wurde gestohlen.

Sofort begeben sich Drache Kokosnuss, sein bester Freund, der

Fressdrache Oskar, und Stachelschwein Mathilda auf die abenteuerliche

Suche. KiKA zeigt die Fernsehpremiere des 3D-Animationsspielfilms

"Der kleine Drache Kokosnuss - Feuerfeste Freunde" (ZDF) am 2.

Dezember um 19:30 Uhr.



Die Suche nach dem gestohlenen Feuergras auf der wilden

Dracheninsel erweist sich zunehmend als Herausforderung für die drei

kleinen Außenseiter. Für Kokosnuss, den keiner ernst nimmt, weil er

immer noch nicht fliegen kann. Für Oskar, der zu Hause ausgelacht

wird, weil er Vegetarier ist. Und für Matilda, die als Stachelschwein

bei Drachen jedweder Art ohnehin nichts zu melden hat. Doch zusammen

sind die drei unschlagbar und finden auf ihrer Reise viele neue

Freunde, erleben unzählige Abenteuer und entdecken bald, dass die

Dracheninsel in großer Gefahr ist. Durch ihren Mut und ihre

Unerschrockenheit beweisen sie schließlich, dass die Kleinsten

manchmal die Allergrößten sind.



"Der kleine Drache Kokosnuss - Feuerfeste Freunde" basiert auf der

gleichnamigen Buchreihe von Ingo Siegner, die sich seit ihrem

Erscheinen zu einer der erfolgreichsten deutschen Kindermarken

entwickelt hat.



Die Premiere des 3D-Animationsspielfilms zeigt KiKA am 2. Dezember

um 19:30 Uhr auf dem LOLLYWOOD-Sendeplatz. Verantwortlicher Redakteur

im ZDF ist Ingo Weis.







Pressekontakt:

Der Kinderkanal von ARD und ZDF

Marketing & Kommunikation

Telefon: 0361/218-1827

Fax: 0361/218-1831

Email: kika-presse(at)kika.de

kika-presse.de



Original-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Der Kinderkanal ARD/ZDF

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 29.11.2016 - 08:19

Sprache: Deutsch

News-ID 1429973

Anzahl Zeichen: 1965

Kontakt-Informationen:

Firma: Der Kinderkanal ARD/ZDF

Stadt: Erfurt





Diese Pressemitteilung wurde bisher 63 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung