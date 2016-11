Gigas Nutrition Blog: Deal of the Week - Magnesium Öl GN Laboratories 100ml ab 4,90€

(firmenpresse) - Die neue und bahnbrechende Art der Magnesium Supplementation, die auf die Haut aufgetragen wird und allen anderen Darreichungsformen von Magnesium in Bezug auf Absorption und Bioverfügbarkeit haushoch überlegen ist!



Produkt Highlights



Bessere Absorption und Bioverfügbarkeit als bei Kapseln, Tabletten oder Brausetabletten

Keine potentiellen Magenbeschwerden oder Durchfall wie diese bei höheren oralen Magnesium Dosierungen auftreten können

Einfache Anwendung

Sie müssen keine Tabletten oder Kapseln mehr schlucken

Schnellerer Wirkungseintritt als bei oraler Einnahme

Bis zu sechsmal schnellere Normalisierung der Magnesiumspiegel bei einem chronischen Magnesiummangel

Direkte lokale Anwendung bei Krämpfen oder zur Förderung der Muskelregeneration möglich

Gute Verträglichkeit auch bei empfindlicher Haut



Warum ist eine ausreichende Magnesiumversorgung des Körpers so wichtig?



Magnesium wird für eine optimale Funktion von Muskeln und Nervensystem benötigt

Magnesium fördert die Energieproduktion des Körpers

Magnesium wird für den Aufbau von (Muskel-) Eiweiß im Körper benötigt

Magnesium fördert die Stabilität der Knochen und der Zähne

Magnesium kann Muskelkrämpfen aufgrund eines Magnesiummangels vorbeugen

Magnesium fördert eine gesunde Herzfunktion



Was ist Magnesium Oil von GN Laboratories?



Magnesium Oil von GN Laboratories stellt die nächste Generation der Magnesium Supplementation dar. Dank GN Laboratories Magnesium Oil gehört ein lästiges Schlucken von Tabletten oder Kapseln zur Deckung Ihres Magnesiumbedarfs der Vergangenheit an. Magnesium Oil von GN Laboratories besteht aus einer gesättigten wässrigen Magnesiumchlorid Lösung, die eine Konzentration von 31% Magnesiumchlorid enthält – die maximale Menge an Magnesiumchlorid, die in Wasser löslich ist. Dank dieser hohen Konzentration liefert Ihnen 1 ml GN Laboratories Magnesium Oil 103 mg elementares Magnesium, was bedeutet, dass bereits 3 bis 4 ml GN Laboratories Magnesium Oil die täglich empfohlene Magnesiumzufuhr abdecken.



Sie werden sich jetzt vielleicht fragen, was so toll an in Wasser gelöstem Magnesiumchlorid ist und worin der Unterschied zu Magnesium Kapseln, Tabletten oder Brausetabletten besteht. Nun, einer der Unterschiede besteht darin, dass GN Laboratories Magnesium Oil auf die Haut aufgetragen wird und unter Umgehung des Verdauungstraktes vom Körper aufgenommen wird. Natürlich hat Magnesium Oil von GN Laboratories, auch wenn der Name etwas anderes nahelegt, nichts mit Öl zu tun. Der Name Magnesium Oil für eine gesättigte Magnesiumchlorid Lösung hat sich aufgrund der öligen Konsistenz der wässrigen Lösung eingebürgert, die ein angenehmes Gefühl beim Verreiben auf der Haut zur Folge hat und beim Auftragen auf verkrampfte oder intensiv trainierte Muskeln eine angenehme Massage ermöglicht, die die Aufnahme des enthaltenen Magnesiums fördert und die Muskulatur entspannt und entkrampft.

Machen Sie nicht den Fehler Magnesium Oil von GN Laboratories einfach als Gimmick für Menschen abzutun, die nicht gerne Tabletten oder Kapseln schlucken und deshalb eine Alternative für ihre tägliche Magnesium Supplementation suchen. Wie Sie im folgenden Abschnitt sehen werden, ist Magnesium Oil von GN Laboratories weit mehr, als einfach nur eine andere Magnesium Darreichungsform. Magnesium Oil von GN Laboratories ist allen oralen Magnesium Darreichungsformen wie Tabletten, Kapseln und Brausetabletten in nahezu jeder Hinsicht haushoch überlegen – und das Beste hieran ist, dass es zahlreiche wissenschaftliche Studien gibt, die dies zweifelsfrei beweisen!



Warum ist Magnesium Oil von GN Laboratories Magnesium in Form von Tabletten, Kapseln oder Brausetabletten haushoch überlegen?



In der Regel wird Magnesium oral in Form von Tabletten, Kapseln oder in Wasser gelösten Brausetabletten supplementiert. Auch wenn sich diese Art der Supplementation in der Praxis als effektiv erwiesen hat, unterliegt sie einigen Limitierungen. Die größte Limitierung besteht darin, dass bei oraler Einnahme nur ein Bruchteil des zugeführten Magnesiums vom Körper absorbiert wird, während der größte Teil einfach wieder ausgeschieden wird. Bei einigen Magnesium Darreichungsformen liegt die Absorptionsrate bei gerade einmal 20 %. Bestimmte Faktoren können die von vorne herein bescheidene Bioverfügbarkeit oral zugeführter Magnesiumpräparate noch weiter reduzieren.

Zu diesen Faktoren gehört unter anderem eine reduzierte Magensäureproduktion, die besonders bei älteren Menschen häufig auftritt. Ohne ausreichende Mengen an Magensäure können Magnesiumsalze nicht in eine vom Körper resorbierbare Form aufgespaltet werden. Des Weiteren können Substanzen wie Tannine, Oxalsäure und Phytinsäure, die in Nahrungsmitteln wie Tee, Getreideprodukten und Spinat enthalten sind, die Magnesiumaufnahme im Verdauungstrakt stark reduzieren oder sogar vollständig blockieren.

Leider lassen sich diese Absorptionsprobleme nicht einfach durch eine Erhöhung der Magnesium Dosierung wieder ausgleichen, da die prozentuale Magnesiumaufnahme im Verdauungstrakt mit steigender Magnesiumkonzentration sinkt. Darüber hinaus können hohe oral zugeführte Magnesiumdosierungen Verdauungsprobleme und Durchfall hervorrufen. Unter Berücksichtigung dieser Limitierungen überrascht es nicht, dass eine orale Magnesium Supplementation in Form von Tabletten, Kapseln oder Brausetabletten bei einem akuten Magnesiummangel in der Praxis erst nach mehreren Monaten der Supplementation eine deutliche Wirkung zeigt.





Die gute Nachricht ist, dass Magnesium Oil von GN Laboratories all diese Limitierungen einer oralen Magnesium Supplementation umgeht. Da die Aufnahme über die Haut erfolgt, kann es nicht zu den zahlreichen beschriebenen Absorptionsproblemen im Verdauungstrakt kommen. Auch Verdauungsprobleme und Durchfall bei höheren Magnesium Dosierungen gehören bei einer Verwendung von GN Laboratories Magnesium Oil endgültig der Vergangenheit an. Ein zusätzlicher Bonus ist, dass das von vielen als lästig angesehene Schlucken von Tabletten und Kapseln wegfällt.

Skeptiker werden sich jetzt vielleicht fragen, ob Magnesium tatsächlich in signifikanten Mengen über die Haut aufgenommen werden kann. Wir können Sie in dieser Hinsicht beruhigen. Wissenschaftliche Studien konnten ganz klar zeigen, dass Magnesium, das in Form von Magnesium Oil auf die Haut aufgetragen wird, sogar deutlich besser als oral eingenommenes Magnesium vom Körper absorbiert wird. Eine richtungsweisende Studie aus dem Jahr 2005 kann zu dem Ergebnis, dass sich die Magnesiumspiegel bei einem chronischen Magnesiummangel bei einer Verwendung von auf die Haut aufgetragenem Magnesium bereits nach 4 bis 6 Wochen wieder normalisierten, während es bei einer oralen Magnesiumeinnahme ganze 6 bis 12 Monate dauerte, bis das gleiche Ergebnis erreicht wurde. Wie Sie sehen, ist auf die Haut aufgetragenes Magnesium wie Magnesium Oil von GN Laboratories also allen oralen Magnesium Supplements in Form von Tabletten, Kapseln oder Brausetabletten haushoch überlegen!

Neben einer schnelleren und besseren Absorption besitzt Magnesium Oil von GN Laboratories noch einige weitere entscheidende Vorzüge. Bei akuten Muskelkrämpfen aufgrund eines Magnesiummangels kann Magnesium Oil von GN Laboratories direkt auf die verkrampften Muskeln aufgetragen und einmassiert werden, um eine Krampflösung zu fördern und eine Neigung zu Krämpfen zu reduzieren. Nach dem Training auf die trainierten Muskeln aufgetragen kann GN Laboratories Magnesium Oil die Regeneration fördern und beschleunigen. Einige Sportler tragen GN Laboratories Magnesium Oil auch während des Trainings auf die Muskeln auf, um die Muskelausdauer zu fördern.



Warum ist Magnesium für den Körper so wichtig?



Magnesium ist ein Mineralstoff, der an einer Vielzahl wichtiger Prozesse im Körper maßgeblich beteiligt ist. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass ein Mangel an Magnesium zur Folge hat, dass all diese Prozesse beeinträchtig werden und nur eingeschränkt ablaufen können.

Magnesium ist ein wichtiger Bestandteil hunderter Enzyme, die am Kohlenhydrat und Eiweißstoffwechsel des Körpers beteiligt sind und ohne Magnesium ist ein Aufbau von Körperproteinen inklusive Muskelprotein nicht möglich. Darüber hinaus ist Magnesium für die Energieproduktion in den Mitochondrien der Zellen essentiell und reguliert die Reizweiterleitung in Muskeln und Nerven, wodurch es zu einem essentiellen Mineralstoff für Funktion und Leistungsfähigkeit der Muskulatur wird. Da Magnesium ein wichtiger Bestandteil von für die Fettverbrennung benötigten Enzymen ist, kann es den Fettabbau unterstützen, sowie die körperliche Ausdauer durch eine gesteigerte Verwendung von Körperfett zum Zweck der Energieversorgung steigern.

Zusätzlich hierzu ist Magnesium für die Entspannung der Muskulatur verantwortlich, was zur Folge hat, dass ein Magnesiummangel zu Muskelkrämpfen und unkontrollierten Muskelzuckungen führen kann. Weitere Folgen eines Magnesiummangels können eine Verengung der Bronchien, die zu Atembeschwerden und Asthmaanfällen führen kann, sowie eine Verengung der Blutgefäße aufgrund einer mangelnden Entspannung der glatten Muskulatur der Blutgefäße, die zu Bluthochdruck und einer schlechteren Durchblutung des Körpergewebes führen kann, umfassen.

Doch das ist noch nicht alles. Magnesium ist auch für gesunde Zähne und Knochen von entscheidender Bedeutung. Magnesium spielt bei der Stabilität der Knochen eine wichtige Rolle und ein Magnesiummangel kann Osteoporose und Gelenkbeschwerden fördern.



Warum ist ein Magnesiummangel so weit verbreitet?



Zahlreiche Untersuchungen, die von so bedeutenden Organisationen wie der Weltgesundheitsorganisation WHO durchgeführt wurden, kommen zu dem Ergebnis, dass fast die Hälfte der Weltbevölkerung zu wenig Magnesium zu sich nimmt, um den empfohlenen Tagesbedarf von 300 bis 400 mg Magnesium zu decken. Diese Situation wird dadurch weiter verschärft, dass diese Menge besonders bei Menschen, die körperlich aktiv sind oder starkem Stress ausgesetzt sind, häufig nicht ausreicht, um den täglichen Bedarf zu decken.

Das Tückische an einem Magnesiummangel ist, dass dieser sich nicht sofort durch niedrige Magnesiumspiegel im Blut bemerkbar macht, da der Körper sich zunächst an in Knochen und anderen Körpergeweben gespeichertem Magnesium vergreift. Dies hat zur Folge, dass es nach Beginn einer Magnesium Supplementation mehrere Monate dauern kann, bis sich die Magnesiumspiegel wieder normalisieren.

Für den in der Bevölkerung weit verbreiteten Magnesiummangel gibt es eine ganze Reihe von Gründen. Einer dieser Gründe ist der in unserer hektischen Zeit stetig zunehmende Stress, der den Magnesiumbedarf deutlich erhöhen kann. Auch die immer schlechter werdende Ernährung, die vermehrt Fast Food und stark verarbeitete Nahrungsmittel umfasst, trägt entscheidend zu einem Magnesiummangel bei, da sie kaum noch Nahrungsmittel wie Nüsse, Obst, Gemüse und Vollkornprodukte umfasst, die von Natur aus reich an Magnesium sind. Neben einer schlechten Ernährung fördern auch Alkoholkonsum und die Einnahme bestimmter Medikamente wie Diuretika, ACE Hemmer, Blutdrucksenker und Abführmittel durch eine gesteigerte Magnesiumausscheidung einen Magnesiummangel. Des Weiteren benötigen Sportler und körperlich aktive Menschen aufgrund einer gesteigerten Muskelaktivität und einem erhöhten Elektrolytverlust über den Schweiß mehr Magnesium.

Wie Sie sehen, gibt es also eine ganze Reihe von guten Gründen, Ihrem Körper durch die Verwendung von GN Laboratories Magnesium Oil etwas Gutes zu tun und einem Magnesiummangel vorzubeugen!



Die GN Laboratories Qualitätsgarantie



Wir verwenden nur die reinsten und hochwertigsten Inhaltsstoffe, die der Markt zu bieten hat. Um Ihnen eine gleichbleibende, höchste Qualität all unserer Produkte garantieren zu können, wird jedes unserer Produkte regelmäßig im Labor auf die Reinheit und Qualität all seiner Inhaltsstoffe untersucht.



Wie wird Magnesium Oil angewendet?



Anwendung zur Unterstützung der Deckung des täglichen Magnesiumbedarfs:

Tragen Sie zweimal täglich 5 bis 10 Sprayhübe Magnesium Oil (entsprechend 75 bis 150 mg Magnesium) auf einen Hautbereich Ihrer Wahl, wie Arme, Schultern, Beine oder Bauch auf und massieren Sie die Flüssigkeit etwas ein, um die Absorption zu verbessern.



Unterstützung von Ausdauer und Regeneration der Muskeln während und nach dem Training:

Tragen Sie 5 bis 10 Sprayhübe Magnesium Oil (entsprechend 75 bis 150 mg Magnesium) während oder nach dem Training auf die beanspruchten Muskeln auf und massieren Sie die Lösung gut ein, um die Muskelausdauer während des Trainings zu verbessern und die Muskelregeneration nach dem Training zu fördern und zu beschleunigen.



Behandlung von Muskelkrämpfen:

Tragen Sie 5 bis 10 Sprayhübe Magnesium Oil (entsprechend 75 bis 150 mg Magnesium) auf die betroffenen Muskeln auf und massieren Sie die Flüssigkeit gut ein, um eine durch einen Magnesiummangel bedingte Neigung zu Krämpfen zu reduzieren.

Nach einer Einwirkzeit von 10 bis 15 Minuten können verbliebene Reste der Magnesium Lösung bei Bedarf abgewaschen werden.



Hinweise: Nicht in die Augen sprühen. Nicht auf frisch rasierte Areale und offene Wunden auftragen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Die Lösung kann auf der Haut verbleiben oder nach ca. 15 Minuten mit Wasser abgewaschen werden.



• Frei von künstlichen Konservierungs-, Farb-, Süßund Geschmacksstoffen

• Frei von Fett, Salz, Hefe Gluten und Laktose

• 0% Alkohol

• 100% natürliche Inhaltsstoffe.





