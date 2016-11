Gesundes Investment in das Krankenhaus der Zukunft

(ots) - Der rasant voranschreitende Digitalisierungsprozess

nimmt großen Einfluss auf das Gesundheitswesen. Technologie wird

längst nicht mehr ausschließlich dazu eingesetzt, um die Effizienz

von einzelnen Abläufen zu steigern. Viel mehr bahnt sich eine

tiefgreifende Veränderung der gesamten Wertschöpfungskette in

Gesundheitseinrichtungen an. Und dies erscheint dringend notwendig,

angesichts jährlich steigender Gesundheitsausgaben in Deutschland,

sowie auch auf europäischer Ebene. Während in einigen

Wirtschaftszweigen, wie dem Handel oder Bankwesen die Digitalisierung

für Einfachheit und Effizienz sorgt, ist im Gesundheitswesen,

insbesondere bei der Patientenversorgung, ein nicht ausgeschöpftes

Potenzial vorhanden.



Mit der wachsenden Digitalisierung in Krankenhäusern und mit dem

Einzug modernster Infotainment-Systeme hat Innovation am Krankenbett

Einzug gehalten. Mobile Infotainment-Systeme der ClinicAll Germany

GmbH können multifunktional Patientendaten sichern, sowie verarbeiten

und dienen gleichzeitig den Patienten zur Unterhaltung. Für

Krankenhäuser eröffnen sich völlig neue Möglichkeiten - hin zu einer

effizienten und effektiven medizinischen Versorgung.



Auf Basis eines Windows Betriebssystems kann die

Patientendatenbank von Ärzten und Schwestern eingesehen werden und

gleichzeitig können alle neuen Daten während des Klinikaufenthaltes

digital dokumentiert werden. Das Klinikpersonal kann Informationen

über den Patienten, dessen Krankheits- und Genesungsverlauf, die

Dosierung von Medikamenten, Statusberichte und Detailinformationen

einsehen. Mit Infotainment-Systemen der ClinicAll Germany GmbH sind

Krankenhäuser bestens für die Digitalisierung gerüstet und

verschaffen sich einen Wettbewerbsvorteil.



Wie können Investoren an E-Health partizipieren?



Die Clinicall Germany GmbH konzipiert seit 2008 Kapitalanlagen,



die Investoren mit quartalsweisen Ausschüttungen einer Jahresrendite

von 7-9 Prozent, überzeugen. Im Zuge der erfolgreichen Expansion von

Clinicall hat das Unternehmen drei weitere Anleihen im Gesamtvolumen

von 55 Mio. Euro begeben. Eine Anleihe über 10 Mio. EUR mit einer

Laufzeit bis 2019 und einem Zinskupon von 8,3% p.a., eine Anleihe

über 25 Mio. EUR mit einer Laufzeit bis 2020 und einem Zinskupon von

6,5% p.a. und eine Anleihe über 20 Mio. EUR mit einer Laufzeit bis

2021 und einem Zinskupon von 6% p.a. "Mit unseren Anleihen ist es

uns gelungen, ein Anlageprodukt für Investoren zu entwickeln, die auf

der Suche nach alternativen Anlage-Optionen sind und vom

Wachstumsmarkt E-Health profitieren wollen", erklärt

Clinicall-Deutschland-Geschäftsführerin Nadine Leicht.



Allein Deutschland verfügt über mehr als 600.000 Krankenhaus- und

Rehabilitationsbetten, von denen der Großteil noch nicht über

"Multimedia Bedside-Terminals" verfügt. Auch mobile Geräte, welche

von Ärzten und Pflegepersonal vielfältig genutzt werden können,

(Patientenkommunikation, Dateneingabe etc.) werden noch nicht

effektiv und flächendeckend eingesetzt. Allerdings bedient Clinicall

nicht nur Krankhäuser in Deutschland, sondern in 11 weiteren Staaten,

darunter Kanada, Australien, USA und vielen Ländern Europas. Im

medizinischen Wachstumsmarkt Saudi Arabien ist Clinicall dabei, sich

zu etablieren, nachdem ein Großauftrag mit einer führenden

Krankenhauskette vereinbart wurde.







Pressekontakt:

ClinicAll Germany GmbH

Frau Sabine Hering

Email: sh(at)clinicall.de

Tel: +49 2131 528 13 31

www.clinicall.de



Original-Content von: ClinicAll Germany, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

ClinicAll Germany

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 29.11.2016 - 08:35

Sprache: Deutsch

News-ID 1429978

Anzahl Zeichen: 3988

Kontakt-Informationen:

Firma: ClinicAll Germany

Stadt: Neuss





Diese Pressemitteilung wurde bisher 25 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung