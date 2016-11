Traumhafter Urlaub im Passeiertal

(firmenpresse) - Der Martinerhof für Groß und Klein – Hotel Passeiertal



Das bekannte Gebirgstal Passeier befindet sich nördlich der Kurstadt Meran und zählt schon lange zu den beliebten Ferienorten. Jede Jahreszeit in Südtirol hat viel zu bieten, sei es beim Snowboardfahren, Wandern, Mountainbiken oder ganz ausgefallen beim Fallschirmspringen oder Segelfliegen. Die Landschaft der Region bietet immer wieder neue Facetten, die es zu entdecken gilt. Dies geht am besten bei ausgiebigen Wanderungen, um alles hautnah zu erleben. Der Besuch im Freischwimmbad „Lido St. Martin“ ist sogar bereits im Preis inbegriffen, ebenso wie die Nutzung des Eislaufplatzes im Winter.



Hotel in St. Martin zum Entspannen



Nicht nur die wunderschöne Naturlandschaft, sondern auch die herzliche Gastfreundschaft der Bewohner machen diese Region zu einem wunderbaren Ort um abzuschalten. Das Brauhotel Martinerhof ist ein ganz besonderes Hotel in St. Martin, denn es ist das einzige mit einer angeschlossenen Brauerei. Dort können Führungen und Verkostungen gebucht werden, um in die Kunst des Bierbrauens eingeführt zu werden. Bereits seit fast 40 Jahren besteht dieses Hotel und sorgt für einen unvergesslichen Urlaub im Passeiertal. Früher war das Hotel noch ein Sägewerk, heute ist es ein Ort zum Entspannen und Erholen.



Besonderer Genuss - typisch Passeiertal Hotel



Eines der Tipps in St. Martin ist das Restaurant des Martinerhofs. Nicht nur die Gäste des Hotels, auch die Bewohner des Passeiertals verbringen hier gerne ihre Zeit. Egal ob traditionelle Südtiroler Küche oder mediterrane Kost, auf der Speisekarte des Restaurants findet jeder das passende Gericht. Am besten kann man den Abend mit einem kühlen Bier aus der hoteleigenen Brauerei ausklingen lassen. Das Hotel selbst verfügt über 27 Zimmer in drei Kategorien, aus denen gewählt werden kann. So wird für die Bedürfnisse eines jeden Gastes der richtige Komfort gewährleistet.





