Für ein besonderes Duscherlebnis: Die neuen Brauseserien von HANSA

Stuttgart – Modern, komfortabel, unkompliziert: Das sind die aktuellen HANSA-Neuheiten für die Dusche.

Mit den Brauseserien HANSABASICJET und HANSACLASSICJET sowie dem HANSAMICRA-Brausethermostat beweist HANSA seine Fachkompetenz im Duschsegment. Ob einzeln oder im praktischen Renovierungspaket – die neuen Produkte für mehr Komfort im Badezimmer überzeugen auf ganzer Linie.



Die HANSA-Neuheiten sorgen für ein einzigartiges Duscherlebnis. Foto: Hansa Armaturen GmbH

(firmenpresse) - Ein Wohlfühl-Duscherlebnis ermöglichen die neuen HANSABASICJET- und HANSACLASSICJET-Serien sowie die dazu passenden Brausestangensets. Dank ihres zeitgemäß frischen Designs werten sie jedes Bad auf und erfüllen somit die individuellen Kundenwünsche.

Kombiniert mit den modernen HANSAMICRA-Thermostaten für Dusche und Wanne stehen sie für optimalen Komfort.

Auch für Sanitärinstallateure bieten die neuen Brauseserien einen Mehrwert: Mit geringem Aufwand können die Brausen schnell im Bad angebracht oder ausgetauscht werden und sind somit ein unkompliziertes Mitnahmegeschäft.



HANSABASICJET – Moderne Brause mit geradlinigem Design

Die neue HANSABASICJET-Familie verfügt über zwei frische Handbrausen-Klassiker mit geradlinigem Design, geometrisch-klaren Linien und weichen Kanten. Mit einem Durchmesser von 95 Millimeter ist der Brausekopf sehr handlich.

Ob purer Duschgenuss bei 1-strahliger Variante oder abwechslungsreich beim 3-strahligen Modell, für jedes Bedürfnis bietet die HANSABASICJET die passende Lösung. Über den integrierten Umsteller lassen sich die Strahlarten stufenlos verstellen – ganz bequem mit einer Hand. Sie sorgen je nach Bedarf entweder für Entspannung, Erfrischung oder begrenzen die Wassermenge mithilfe der EcoFlow-Funktion.

Eine weitere attraktive Eigenschaft der HANSABASICJET ist

die integrierte THERMO COOL-Funktion. Diese schützt den Nutzer vor Verbrühungen, da sich das äußere Gehäuse kaum erhitzt.

Praktisch: Die Entstehung von Kalk am Duschkopf wird mithilfe von Silikonnoppen verhindert. Ein Vorteil, der besonders dem Nutzer zu Gute kommt, da keine Zeit mehr für das Entfernen von Kalkrückständen aufgewendet werden muss und die Produkte länger funktionstüchtig bleiben.



HANSACLASSICJET – Die Brause für das Generationenbad

Die neue HANSACLASSICJET unterscheidet sich optisch von der HANSABASICJET durch einen markanten, kegelförmigen Duschkopf. Für eine besonders gute Ergonomie sorgt der ovale Griff, den Nutzer auch mit nassen Händen sicher halten können. Die zusätzliche kontrastreiche Optik aus hellem Chromgehäuse und dunklem Brauseboden macht HANSACLASSICJET zu einer perfekten Handbrause wenn im Generationenbad spezielle Anforderungen an Ergonomie und Greifbarkeit gestellt werden. Für mehr Komfort und Sicherheit in der Dusche. Natürlich verfügt auch die HANSACLASSICJET über die Anti-Kalk-Technik, den EcoFlow-Wassermengenbegrenzer und die THERMO COOL-Funktion.





Perfekt kombiniert: Brausestangensets

Die Handbrausen HANSABASICJET und HANSACLASSICJET sind in perfekt abgestimmter Kombination mit den dazugehörigen Brausestangen für Dusche und Wanne erhältlich. Diese gibt es in einer 650 Millimeter langen Variante und in einer längeren Ausführung mit maximal 750 Millimetern.

Dank stufenlos verschiebbarer Wandhalter passen die Brausestangen auf jedes vorhandene Bohrloch beziehungsweise finden immer eine entsprechende Fuge für die Anbringung.

Auch die Bedienung überzeugt. Der Brausegleiter lässt sich sowohl bei HANSABASICJET- als auch bei HANSACLASSICJET-Brausestangensets bequem und präzise einstellen: im Neigungswinkel über eine stabile Rastung, im Neigungswinkel in der Höhe über eine leichtgängige Taste, die selbst mit nassen, seifigen Händen sicher zu greifen ist. Das gilt genauso für die Seifenablage aus Acryl. Mit ihrer großzügigen Fläche und dem hohen Rand ist sie nicht nur schön anzusehen, sondern auch funktional.

Wer besonderen Wert auf das Generationenbad legt, wählt die CLASSICJET-Variante mit einem Haltegriff an der Brausestange. Durch diesen ergibt sich eine besonders stabiler Stand, was sicheres Duschen mit gutem Gefühl garantiert.



HANSAMICRA – Der Brausethermostat für eine einfache und sichere Bedienung

Das HANSAMICRA Thermostat-Konzept für Dusche und Wanne bietet dem Nutzer eine einfache und sichere Bedienung. Dies garantieren beispielsweise die integrierte Stop-Taste sowie mehrere Griffflügel, die sicheren Halt bieten.

Auch optisch überzeugt HANSAMICRA: Der Thermostat besitzt ein schlankes, ansprechendes und zeitgemäßes Design.

Um ein unbesorgtes Duschvergnügen bei gutem Gefühl und Gewissen zu gewährleisten, verfügt der Thermostat neben einer 38°C-Sicherheits-Sperre ebenfalls über die THERMO COOL-Funktion und den EcoFlow-Wassermengenbegrenzer.



Bad-Renovierung ohne großen Aufwand

Praktisch: Das HANSABASICJET-Brausestangenset und die HANSABASICJET-Handbrause gibt es jetzt im Renovierungs-Set zusammen mit HANSAMICRA. Bei einer kompletten Bad-Renovierung hat dieses Set einen großen Effekt im Bad, denn damit lässt sich jedes Bad unkompliziert aufwerten.













Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über HANSA



Die Hansa Armaturen GmbH ist spezialisiert auf die Herstellung qualitativ hochwertiger und innovativer Sanitärarmaturen für Bad und Küche. ,,Wasser erleben‘‘ ist die Philosophie, für die HANSA steht. Das Repertoire reicht vom schlichten Klassiker bis hin zu preisgekrönten Designerarmaturen für außergewöhnliche Badewelten.



HANSA beschäftigt aktuell rund 600 Mitarbeiter weltweit und ist mit Tochtergesellschaften und Vertretungen in mehr als 60 Ländern präsent. Das Unternehmen gehört zu den Top 3-Anbietern bei Armaturen in Deutschland und Österreich. HANSA bildet mit dem finnischen Sanitärarmaturen-Hersteller Oras, dem Marktführer in Nordeuropa, die Oras Group.



HANSA – a member of Oras Group



