Weihnachtsauktion am 10. Dezember 2016 im Auktionshaus Ginhart

(firmenpresse) - Auf der Suche nach einem außergewöhnlichen Geschenk? Dann nichts wie hin zur Weihnachtsauktion im Auktionshaus Ginhart am schönen Tegernsee in Tegernsee. Vor der Kulisse des traumhaften Sees des Bayerischen Voralpenlandes startet Auktionator Walter Ginhart am Samstag, 10.Dezember um 13 Uhr seine Weihnachtsauktion.

Dieses Mal hat Kunstkenner Ginhart sehr besondere Stücke ausgesucht: Es sind vor allem Schmuck, seltene Uhren der Manufaktur Glashütte und erlesene Kunstobjekte aus vier Jahrhunderten (besonders Antiquitäten aus Russland zur Zarenzeit), die aufgerufen werden. Jetzt schon ansehen kann man die Antiquitäten im online-Katalog unter www.ginhart.de

Zu den Höhepunkten der Weihnachtsauktion gehören sicherlich die beiden außergewöhnlichen Figuren auf Lapislazuli-Sockeln. Die vergoldeten Figuren sind sehr fein gearbeitet und stammen aus Sankt Petersburg. In dieser russischen Meisterwerkstätte wurden damals edelste Figuren gearbeitet. Sie sind auf die Zeit um 1840 datiert. Die Meistermarke "P.K." bedeutet wohl Nikols Karl und Plinke. Die erste Figur zeigt einen Baumfäller bei der Arbeit, die zweite Figur zeigt einen Raben, der einen unter dem Baum wartenden Wolf verspottet. Beide Figuren sind 12 Zentimeter hoch und etwa 1050 Gramm schwer (Katalog Nummer 29).

Ebenfalls aus Russland stammt die kleine silberne russische Teekanne (Katalog Nummer 22). Sie kommt aus der kyrillischen Manufaktur "Sazikov" und hat eine Städtemarke von Moskau sowie das russische Staatswappen. Datiert ist sie auf das Ende des 19. Jahrhunderts.

Klein, aber sehr fein ist das Aquarell von Hermann Hesse (Katalog Nummer 90). Es zeigt eine Landschaft in Montagnola in der Nähe von Locarno, wo sich Hesse ab 1919 ansiedelte. Das Aquarell befindet sich auf einem Doppelblatt, dazu gehört das Gedicht "Müder Abend", das in Schreibmaschinenform vorliegt. Es ist von Hermann Hesse eigenhändig unterschrieben und stammt aus dem Jahr 1960.

Unter den Hammer kommt bei dieser Auktion ebenfalls ein sehr seltener Glashütte Tourbillon Regulator. Er ist aus Platin und limitiert. Das Tourbillon (französisch Wirbelwind) wurde einst erfunden, um einen Fehler der Ganggenauigkeit bei Armbanduhren durch die Schwerkraft auszugleichen. Der Regulator ist ungetragen und auch deswegen ein ungewöhnliches Sammler- und Anlagestück. Er ist der 13. Regulator von 100 limitierten Uhren (Katalog 268).

Im Auktionshaus Tegernsee kann man besonders individuelle Geschenke finden. Sammler von alten Lampen, Gemälden, Teppichen, guten Möbeln, Tafelsilber, gutem Porzellan und ausgefallenen Sammlergegenständen sollten sich hier unbedingt umsehen - auch deswegen, weil Antiquitäten langfristig eine Wertsteigerung erfahren und gerade in Zeiten von turbulenten Börsenbewegungen und niedrigen Zinsen für Spareinlagen eine solide Wertanlage sind.

Im Auktionshaus Tegernsee wird persönliche Beratung großgeschrieben. Kunst ist auf 3000 Quadratmetern im Auktionshaus, in der Galerie nebenan und im Showroom im ersten Stock zu besichtigen. "Kunst zu sammeln oder in Kunst zu investieren zahlt sich immer aus", weiß Walter Ginhart, der für die Kunst lebt.

Für Besucher:

Bitte Zeit mitbringen. Man kann den Besuch beim Auktionshaus auch mit einem Ausflug an den Tegernsee verbinden. Kunst gibt es bei Walter Ginhart vom Boden bis zur Decke und vom Teppich bis zum Lüster.

Die Weihnachtsauktion findet heuer am 10. Dezember ab 13 Uhr in Tegernsee statt.

Die Vorbesichtigung ist von Montag 5.12. 2016 bis Freitag, 9.12.2016 von 10 bis 18 Uhr

in den Geschäftsräumen in Tegernsee.

Die Auktion wird live in Bild und Ton im Internet auf der Auktionsplattform AuctioArt übertragen. Wenn Sie mitbieten wollen, registrieren Sie sich bitte auf www.AuctioArt.de, melden Sie sich an und prüfen Sie dann bitte rechtzeitig (also möglichst bis zum Vortag der Auktion) Ihre Berechtigungen sowie ob sie vom Auktionshaus für die Live-Auktion freigeschaltet wurden.

Informationen: Walter Ginhart , Auktionshaus am Steinmetzplatz 2-3 in Tegernsee, 83684 Tegernsee, Mobil 0173 5657 977, E-Mail: info(at)ginhart.de

webseite: www.ginhart.de, der Ausstellungskatalog für die Auktionen steht auch online zur Verfügung. Man kann unter www.ginhart.de und www.auctionovo.de bei voriger Anmeldung auch live mitbieten.





