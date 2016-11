news aktuell ordnet Vetriebsleitung neu (FOTO)

(ots) -

Die dpa-Tochter news aktuell stellt ihre Führung im Vertrieb neu

auf. Marcus Heumann übernimmt die Leitung des gesamten

Vertriebsteams. Birger Johannsen wird sein Stellvertreter. Die neu

geschaffenen Positionen der Teamleiterinnen nehmen Christiane

Sonsalla, Susanne Ahrens und Petra Korn-Overländer ein. Die

Neustrukturierung wird wirksam zum 01. Januar 2017.



"Wir freuen uns, mit Marcus Heumann und Birger Johannsen zwei

erfahrene und erfolgreiche Vertriebsprofis für die anstehenden

Aufgaben gewonnen zu haben", sagte Edith Stier-Thompson,

Geschäftsführerin von news aktuell. "Zusammen mit unseren drei

Teamleiterinnen Christiane Sonsalla, Susanne Ahrens und Petra

Korn-Overländer haben wir die Vertriebsleitung hervorragend besetzt

und werden unsere führende Marktposition in den nächsten Jahren

weiter ausbauen."



"Unsere drei starken Marken ots, zimpel und studio können wir

jetzt noch besser im Markt verankern", sagte Frank Stadthoewer,

ebenfalls Geschäftsführer von news aktuell. "Alle neuen

Vertriebspositionen werden von Kolleginnen und Kollegen eingenommen,

die bereits in der Vergangenheit unsere Produkte erfolgreich verkauft

haben. Mit der neuen Vertriebsleitung werden wir auf unserem Weg von

Wachstum und Marktführerschaft weiter voranschreiten."



Marcus Heumann (47)



Marcus Heumann übernimmt ab Januar 2017 die Leitung des

Vertriebsteams von news aktuell. Der Vertriebsexperte ist seit 1999

für news aktuell tätig und verantwortete bisher als Bereichsleiter

die Verbreitungsdienste für Text, Bild, Audio und Video unter der

Marke ots.



Birger Johannsen (37)



Birger Johannsen übernimmt ab Januar 2017 die Position des

stellvertretenden Leiters des Vertriebsteams. Bisher hat Birger

Johannsen den Verkauf der PR-Software zimpel verantwortet. Er

arbeitet seit 2012 für die dpa-Tochter.





Christiane Sonsalla (54)



Christiane Sonsalla ist ab Januar 2017 mit ihrem Team für die

Betreuung der Key Accounts verantwortlich. Bisher leitete Christiane

Sonsalla die regionalen Verkaufsteams im Bereich ots in Frankfurt und

Düsseldorf. Christiane Sonsalla arbeitet seit 2001 in der Frankfurter

Niederlassung der dpa-Tochter.



Susanne Ahrens (51)



Susanne Ahrens verantwortet ab Januar 2017 die Betreuung der

Bestandskunden von news aktuell. In ihrer bisherigen Position leitete

Susanne Ahrens das Team Kundenservice. Susanne Ahrens ist seit 1999

bei der dpa-Tochter in Hamburg beschäftigt.



Petra Korn-Overländer (37)



Petra Korn-Overländer leitet ab Januar 2017 das Neukundengeschäft

von news aktuell. Seit ihrem Start bei der dpa-Tochter 2015 war sie

für die Betreuung von Key Accounts aus der Fashion&Beauty-Branche

verantwortlich.



Über news aktuell



Unter den drei starken Marken ots, zimpel und studio macht die

dpa-Tochter news aktuell die Kommunikation von Unternehmen und

Organisationen besser und erfolgreicher. Das Netzwerk ots stellt

Reichweite und Relevanz für PR-Inhalte her. Die PR-Software zimpel

bietet Qualitätskontakte für die persönliche Ansprache von

Journalisten. Der Produktionsservice studio stellt wirkungsvolle

PR-Inhalte her und macht Unternehmensstories erlebbar.







Pressekontakt:

news aktuell GmbH

Jens Petersen

Leiter Unternehmenskommunikation

Telefon: 040/4113 - 32843

petersen(at)newsaktuell.de

http://twitter.com/jenspetersen



Original-Content von: news aktuell GmbH, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

news aktuell GmbH vertriebteam-newsaktuell-10-2016.jpg heumann-marcus-newsakt

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 29.11.2016 - 11:20

Sprache: Deutsch

News-ID 1430162

Anzahl Zeichen: 3934

Kontakt-Informationen:

Firma: news aktuell GmbH vertriebteam-newsaktuell-10-2016.jpg heumann-marcus-newsakt

Stadt: Hamburg





Diese Pressemitteilung wurde bisher 38 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung