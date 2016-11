LSOD Geschäftsführer leitet Regionalgruppe des VDID

Steve Hauswald, Geschäftsführer der Leipzig School Of Design, vertritt die Interessen der mitteldeutschen Vereinsmitglieder im Verband Deutscher Industriedesigner



Der neue Vorsitzende der VDID Regionalgruppe Mitteldeutschland: Steve Hauswald

(firmenpresse) - Leipzig, 23.11.2016 Steve Hauswald, Geschäftsführer der Leipzig School Of Design (LSOD), wurde am 23.10.2016 zum neuen Vorsitzenden der Regionalgruppe Mitteldeutschland des Verbandes Deutscher Industriedesigner (VDID) gewählt. Für die nächsten 3 Jahre repräsentiert er die Interessen der Vereinsmitglieder aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.



Steve Hauswald übernimmt den Vorsitz von Bernd Schröder, der sein Amt nach 6 Jahren zur Verfügung stellte. Ziel des neuen Regionalvorsitzenden ist es, die Wahrnehmung für Industriedesign in der Öffentlichkeit zu stärken: „Mir ist wichtig zu zeigen, was Design für Produkte und Unternehmen leisten kann. Und darauf aufmerksam zu machen, dass Design ein vielschichtiger Prozess ist und nichts mit Schönmachen oder runden Ecken zu tun hat.“ Für den Verband plant der Leipziger in Zukunft verstärkt mit Museen und anderen gesellschaftlichen Akteuren zusammenzuarbeiten.



Steve Hauswald (42) ist seit 2010 Geschäftsführer der Leipzig School Of Design. Er begann seine berufliche Laufbahn als Techniker der Flugzeugindustrie und Flugsicherheit und studierte Industriedesign an der Hochschule Magdeburg Stendal.









Die Leipzig School Of Design ist eine private Bildungseinrichtung und Spezialist für Studienvorbereitung und Weiterbildung im Bereich Design und Kunst. Junge Leute, die Design oder Kunst studieren möchten, haben im Rahmen des Vorstudiums die Gelegenheit sich wissenschaftlich-künstlerische Grundlagen für das Studium anzueignen und sich beruflich zu orientieren. Darüber hinaus bietet die LSOD Fortbildungskurse und Workshops für Designer und kreativ Tätige an.



