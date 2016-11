Sofortkredit für Selbständige bis 250.000 Euro!

Der flexible Online-Kredit bis 250.000 Euro von Bon-Kredit auch für Kleinfirmen, Unternehmer, Selbständige bis eignet sich auch zur Lösung von Liquiditätsproblemen.

(firmenpresse) - Noch immer sind Freiberufler, Selbständige und Unternehmer benachteiligt, von der Bank einen Kredit zu erhalten. Diese Situation ist paradox, denn Selbstständige und Unternehmer sind weit mehr als Angestellte auf Kredite angewiesen.



Banken überprüfen in der Regel Leute mit selbstständiger Tätigkeit sehr genau, bevor sie ihnen schlussendlich einen Kredit gewähren. In der Tat ist es so, dass überhaupt nur wenige Banken an Selbständige Kredite vergeben.



Anders als andere Kreditinstitute bietet Bon-Kredit auch Selbständigen die Vorteile kostenloser und unbegrenzter Sondertilgungen, Zinsrückvergütung bei vorzeitiger Rückzahlung und die kostenlose Ratenreduzierung!



Garantie: Bearbeitung und Angebot sind immer KOSTENLOS!



WICHTIG: Von BON-KREDIT bekommt der Kunde mit nur einer einzigen Internet-Anfrage ein bereits aus vielen Bankanfragen ausgewähltes und optimiertes Kreditangebot. Damit erspart sich der Kreditkunde den mühsamen Gang zu vielen Banken!



Das Schweizer Kreditinstitut Bon-Kredit verhandelt jede Kreditanfrage mit bis zu 20 Banken im In- und Ausland, um dem Kunden das beste Kreditangebot zu präsentieren. Wenn der Kunde sonst bei einer Bank um einen Kredit bittet, erhält er nur das Angebot dieser Bank! Um vom gleichen Vorteil zu profitieren, müsste der Kreditsuchende also bei 20 Banken vorsprechen! Hinzu kommt, dass Bon-Kredit anders als die Bank auch schufafreie Kredite vermittelt.

KMU-INNOVATION

Portal für Online-Kredite

KMU-KREDIT

Georg Berger

Aeschi

CH-6410 Goldau

http://www.kmukredit.de

office(at)kmukredit.de

Firma: KMU-INNOVATION



