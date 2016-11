Familienskigebiet 2016 - Skigebiet Fageralm in Forstau

Familienfreundliche& breite Pisten in Salzburg

Skigebiet Fageralm, Forstau (Salzburg) (Bildquelle: @ TVB Forstau)

(firmenpresse) - Sie planen Ihren nächsten Winter-Familienurlaub im schönen Salzburger Land? Dann sind Sie im Familienskigebiet Fageralm in Forstau, inmitten der Ski amade, genau richtig.

Augezeichnet mit dem Gütesiegel für das "Familienskigebiet des Jahres 2016" sowie "Beste Kinder Angebote" hat das Skigebiet Fageralm in Forstau einiges zu bieten! Von breiten und kindergerechten Pisten, speziellen Kinder-Skirouten, familienfreundlichen Unterkünften über Kinderskischulen bis hin zu einem spannenden Kinderland. Mit viel Platz auf den Pisten und somit viel Sicherheit für Kinder und Anfänger zählt das Skigebiet Fageralm zu den sichersten Skigebieten Österreichs. Familien-Skiurlaub in Forstau steht für erholsamen, genussreichen Skilauf. Auf den herrlichen Naturschneepisten auf dem 1600 m hoch gelegenen Sonnenplateau können Familien ihren Skitag so richtig genießen. In dem in sich geschlossenem Familienskigebiet geht niemand verloren. Auf den urigen Skihütten mit entspannter Atmosphäre werden Sie persönlich bedient und mit kulinarischen Schmankerln verwöhnt.

Die schöne Lage Forstaus im Herzen der Ski amade bietet Ihnen die Möglichkeit, die umliegenden Skigebiete der Salzburger Sportwelt und Ski amade einfach und schnell zu erreichen. Freuen Sie sich auf ein unvergessliches Skivergnügen auf 760 Pistenkilometern!

Die vielfältigen Angebote im Familienskigebiet sind allesamt gratis und täglich benutzbar. Kleinkinderbetreuung wird in der Skischule Resch angeboten - hier werden Ihre Kleinsten bestens umsorgt.

Forstauer Skipauschale

Die "Forstauer Skipauschale" ist gültig von Saisonbeginn bis 24. Dezember 2016, von 07. Jänner bis 04. Februar 2017 und ab 18. März 2017 bis Saisonende.

7 Übernachtungen mit Frühstück pro Person im Doppelzimmer mit 6-Tages-Skipass für Erwachsene ab EUR 410,00

7 Übernachtungen im Appartement für 4 Personen mit 6-Tages-Skipass für Erwachsene ab EUR 1.170,00

Genauere Informationen zu der Skipauschale finden Sie HIER

Auch abseits der Pisten findet man in Forstau ein abwechslungsreiches Angebot an Winter-Aktivitäten. Familien bietet sich die Möglichkeit die wunderschöne Winteridylle Forstaus bei einer Pferdeschlittenfahrt, auf herrlichen Winterwanderwegen oder bei einer Scheeschuhwanderung zu erkunden.

Jetzt informieren und Ihren unvergesslichen Familienurlaub im zauberhaften, familienfreundlichen Skigebiet Fageralm in Forstau buchen.

Informationen und Buchung unter www.forstau.at!





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.forstau.at/



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Forstau liegt im Salzburger Land, inmitten von Österreich und im Zentrum der Region ''Ski amade''. Ein kleines, idyllisches Feriendorf mit großen Perspektiven - eingebettet in einem Hochtal (930m Seehöhe) zwischen Radstadt und Schladming. Hier erleben Sie landschaftliche Vielfalt und Harmonie im Einklang mit der Herzlichkeit der 560 Einwohner. Sowohl Sommer als auch Winter bieten viele Möglichkeiten abwechslungsreicher Freizeitgestaltung, verleiten aber auch zu süßem Nichtstun und Träumen.

Dies ist eine Pressemitteilung von

TVB Forstau

PresseKontakt / Agentur:

Doppelpack Werbeagentur GmbH

Mariella Hornegger

Stadtplatz 1

5550 Radstadt

hornegger(at)doppelpack.com

0043 645220220

https://www.doppelpack.com/home.html



Datum: 29.11.2016 - 12:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1430169

Anzahl Zeichen: 3023

Kontakt-Informationen:

Firma: TVB Forstau

Ansprechpartner: Angelika Jäger

Stadt: Forstau

Telefon: +43-(0)6454-8325





Diese Pressemitteilung wurde bisher 41 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung