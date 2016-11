Neue Semtrix-Niederlassung in Essen

Das Essener Team der Semtrix GmbH bezieht neue Büroräume in Essen Rüttenscheid. Großzügige Büros und Pausenräume kommen bei den Mitarbeitern ebenso gut an wie ein großer Konferenzraum bei den Kunden.

(firmenpresse) - Neue Büroräume in Essen hat kürzlich die Firma Semtrix bezogen. Mit diesem Schritt wird die SEO-Agentur der Expansion ihrer Firma gerecht. "Auch diese Niederlassung boomt dank zahlreicher Aufträge", so Jan-Nicolas Kuhl, der Geschäftsführer von Semtrix. "Deshalb möchten wir nicht nur unseren neuen Mitarbeitern einen angenehmen Arbeitsplatz ermöglichen, sondern auch unsere Kunden in passender Atmosphäre begrüßen dürfen."



Kundenorientiert und leistungsstark



Suchmaschinenmarketing ist ein wichtiger Teil der modernen Kundenakquise. Damit der Internetauftritt erfolgreich wird, ist das Wissen um SEO, SEA und SMM unerlässlich. "Ein so zeitintensives und fachlich anspruchsvolles Gebiet kann vom Kunden kaum gemanagte werden", findet Jan-Nicolas Kuhl. Was also liegt näher, als diese unerlässlichen Arbeitsschritte dem Profi zu überlassen. Das Team von Semtrix ist dabei immer auf dem neuesten Wissensstand, was Internetmarketing angeht.



Großen Wert legt das gesamte Team auf direkte Kommunikation mit den Kunden. Dazu gehört ein persönlicher Ansprechpartner, gerne werden direkt im persönlichen Gespräch alle wichtigen Fragen zum Internetauftritt und für die Suchmaschinenoptimierung geklärt. So ist es für Semtrix eine Selbstverständlichkeit, dass in den neuen Räumen in Essen an einen großen Konferenzsaal mit bis zu zwanzig Plätzen gedacht wurde. Hier finden Kundengespräche statt, Teambesprechungen werden zur effizienten Zusammenkunft.



Arbeit und Regeneration in gepflegtem Ambiente



Dem hohen Leistungsanspruch, den Semtrix an sich selber stellt, wird das gesamte Team gerecht. So ist es eine Selbstverständlichkeit, dass eine angenehme Arbeitsatmosphäre geschaffen wird. "Ständig am Ball zu bleiben, genauso logisch wie kreativ arbeiten zu können stellt unsere Mitarbeiter durchaus vor Herausforderungen." lautet der Tenor des Geschäftsführers. Was liegt also näher, dem bewährten und neuen Mitarbeiterstab das Arbeitsumfeld so angenehm wie möglich zu gestalten. Dem kommen nicht nur die neuen Büroräume entgegen, auch an Pausen wurde gedacht.





Nur wer sich entspannen kann, kann konzentriert arbeiten. Diese Erkenntnis wird bei Semtrix in der Niederlassung in Essen optimal umgesetzt. Ein Pausenraum wurde eingerichtet, Sofas für die Mitarbeiter bieten Gelegenheit, sich sowohl privat als auch geschäftlich in lockerer Atmosphäre auszutauschen. Durch den Umzug steht dem Team eine größere Küche zur Verfügung. Dadurch, dass die Sozialräume gemeinsam mit einer anderen Firma genutzt werden, konnten sie großzügig konzipiert werden.



Kundenerfolg ist Teamerfolg



Und nach der kleinen Auszeit geht es wieder frisch ans Werk. Semtrix erstellt für seine Kunden Komplettpakete für alle Bereiche des modernen Suchmaschinenmarketings. Wenn Kunden in den Suchergebnissen ganz vorne liegen, ist das Teil des persönlichen Erfolges des Mitarbeiterteams. Egal, ob es um das reine Ranking geht, das Erstellen von Kampagnen oder der Aufbau von Netzwerken in den Social-Media: Semtrix kennt die Ansprüche der Zielgruppen und verknüpft sie auf passende Weise mit der Marke ihrer Kunden.



Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.semtrix.de/







Das Düsseldorfer Unternehmen Semtrix ist Spezialist im Suchmaschinenmarketing, mit weiteren Niederlassungen in Essen und Nürnberg. Im Bereich Suchmaschinenmarketing legt Semtrix einen besonderen Fokus auf Google und die damit zusammenhängenden Faktoren. Die Unternehmensführung ist bereits seit 10 Jahren in diesem Bereich tätig und wartet so mit einem großen Maß an Erfahrung auf. Diese Erfahrung wird genutzt, um den Kunden ein individuelles und genau auf sie zugeschnittenes Konzept zu entwickeln. Bei Semtrix wird den Kunden ein Ansprechpartner zur Seite gestellt, der jederzeit mit Fragen zu den jeweiligen Projekt kontaktieren werden kann. Die Zielgruppe sind kleine bis mittelständische Unternehmen.



Semtrix GmbH

Rethelstraße 38, 40237 Düsseldorf

