noratis veräußert Teile ihres Dormagen-Portfolios an Immobilienspezialfonds

- Siedlung mit rund 750 Wohneinheiten aus dem Dornröschenschlaf

erweckt

- Vorzeigeprojekt für Quartiersentwicklung erzeugt starkes

Interesse am Markt

- Offener Immobilienspezialfonds PIER Wohnen Deutschland erwirbt

mehr als die Hälfte der noratis-Wohnungen in Dormagen



Der Eschborner Bestandsentwickler noratis GmbH (www.noratis.de)

meldet den erfolgreichen Teilverkauf einer Wohnsiedlung in Dormagen.

Das Unternehmen bezeichnet das gesamte Projekt als ein besonders

gelungenes Beispiel, wie eine Siedlung "aus dem Dornröschenschlaf

erweckt" wurde und zugunsten der Mieterschaft, der Kommune, der

Investoren und des Käufers wieder deutlich an Attraktivität gewonnen

hat.



Die noratis GmbH hatte im Oktober letzten Jahres eine Siedlung mit

rund 750 Wohneinheiten (Mietfläche ca. 50.000 Quadratmeter) in

Dormagen-Horrem übernommen. Die Wohnungen waren zu weiten Teilen

stark modernisierungsbedürftig, an einigen Gebäuden lag ein

deutlicher Instandhaltungsstau vor.



Für noratis standen die Aufwertung des gesamten Quartiers und die

Erhöhung der Wohnqualität an erster Stelle. "Hierzu haben wir

umfangreiche Investitionen in die Gebäudesubstanz im hohen

einstelligen Millionenbereich vorgenommen. Dabei hat uns die Stadt

Dormagen tatkräftig unterstützt", sagt Igor C. Bugarski,

Geschäftsführer der noratis GmbH. Dadurch konnte eine zügige

Neuvermietung erzielt werden. Der Leerstandabbau gelang und somit

stellte sich rasch eine Verbesserung für die bestehenden Mieter ein.

So konnten bereits nach einem guten halben Jahr von rund 200

Leerwohnungen weit über 100 Neuvermietungen realisiert werden.



Das neu positionierte Portfolio überzeugte den

Immobilienspezialisten PIER Investment Partner, der in diesem Herbst

140 Einheiten und im Januar weitere 300 Einheiten übernimmt. "Wir



sind der Auffassung, dass wir für unsere Investoren mit dem Portfolio

einen attraktiven risikoadjustierten Ertrag erwirtschaften können",

so Dominik Barton, geschäftsführender Gesellschafter der PIER.



Die Siedlung in Dormagen steht beispielhaft für die erfolgreiche

Strategie von noratis, bundesweit Siedlungsbauten, Werkswohnungen,

Quartiere und andere Wohnimmobilien mit Entwicklungs¬potential in

Städten ab 10.000 Einwohnern aufzukaufen und zu entwickeln. Schon

kurz- und mittelfristig sind weitere Ankäufe geplant.



Die noratis GmbH (www.noratis.de) ist ein Bestandsentwickler von

Wohnimmobilien. Hierzu erwirbt die Gesellschaft Liegenschaften mit

technischem und/oder kaufmännischem Entwicklungspotential in

Randlagen von Städten und Ballungsgebieten, unterzieht sie einer

verantwortungsvollen Aufwertung, um sie anschließend zu veräußern

oder im Bestand zu halten. Mit dieser Strategie hebt noratis die

Wohnkultur in diesen Siedlungen und Stadtteilen und bietet

modernisierte, nachgefragte Wohnimmobilien. noratis kann zahlreiche

erfolgreiche Referenzprojekte deutschlandweit vorweisen.



Über PIER Investment Partner



Die PIER GmbH mit Sitz in Bonn ist ein bankenunabhängiger

Immobilienspezialist, der über ein Team von erfahrenen

Immobilienexperten verfügt und maßgeschneiderte Lösungen und

Dienstleistungen im Immobilienbereich für institutionelle Investoren

bietet.







