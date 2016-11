Fernwärme ohne Massentauglichkeit / Studie belegt eingeschränkte Wirtschaftlichkeit zentraler Wärmesysteme

(ots) - Nah- und Fernwärme sind nicht automatisch die

beste Lösung, wenn es um eine wirtschaftliche, klima- und

ressourcenschonende Wärmeversorgung in Städten und Gemeinden geht.

Dies verdeutlicht die im September 2016 vorgestellte, vergleichende

wissenschaftliche Studie "Dezentrale vs. zentrale Wärmeversorgung im

deutschen Wärmemarkt". Demnach muss man die Nah- bzw. Fernwärme und

die individuelle Wärmeversorgung von verschiedenen Seiten vergleichen

und betrachten. Denn bei der Frage, welche Vor- und Nachteile die

beiden Systeme haben, gibt es beispielsweise die energetische,

ökologische und die betriebswirtschaftliche Betrachtungsweise.



Massentauglichkeit von Fernwärme steht in Frage



So wurde unter anderem festgestellt, dass es sehr wohl Fälle geben

kann, in denen Nah- und Fernwärme zum Beispiel aus ökologischer Sicht

sinnvoll sind. Etwa wenn erneuerbare Energien per

Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) oder industrieller Abwärme eingesetzt

werden. Doch eine Massentauglichkeit, ein Weg für alle Bürger, lässt

sich hierdurch nicht ableiten. Denn in vielen Fällen liegen diese

Bedingungen nicht vor oder es ist auch gar nicht die für einen

wirtschaftlichen Betrieb erforderliche Wärmeabnahmedichte vorhanden.

Dies wird dann meistens durch lange Vertragslaufzeiten von über 10

Jahren und mit Anschluss-, Benutzungszwängen sowie

Verbrennungsverboten kompensiert. Die Wärmeabnehmer haben dann selten

die Möglichkeit einer Kündigung des Wärmeliefervertrags oder

Alternativen. "Die monopolistischen Marktstrukturen der Fernwärme

gestalten die Wärmeversorgung für Verbraucher nicht nur

intransparent, sondern auch spürbar teurer", kommentiert Johannes

Kaindlstorfer, Sprecher der Allianz Freie Wärme, die aufgrund

aktueller Praxisbeispiele nicht ganz unerwarteten Studienergebnisse.



Individuelle Wärmeversorgung weist energetische Vorteile aus





"In den meisten untersuchten Fällen weist die individuelle,

dezentrale Wärmeversorgung gegenüber der zentralen Wärmeversorgung

wegen des tendenziell geringeren Energieverbrauchs primärenergetische

Vorteile aus", sagt Prof. Dr.-Ing. Bert Oschatz, ITG Institut für

Technische Gebäudeausrüstung Dresden. Dies trifft vor allem auf

Wohngebiete mit sanierten Gebäuden und auf Neubaugebiete zu, in denen

grundsätzlich ein geringerer Energiebedarf besteht. "Eine Sanierung

mit dezentralen Heizungssystemen bietet in allen untersuchten

Gebäudevarianten und Versorgungsgebieten wirtschaftliche Vorteile

gegenüber einer Sanierung mit zentralen, wärmenetzgebundenen

Versorgungssystemen", so Oschatz.



Ordentliche Renditen nach einer Heizungsmodernisierung



Für Prof. Dr. Andreas Pfnür, Technische Universität Darmstadt,

führt die dezentrale Modernisierung des Wärmesystems aus Sicht des

baulichen Planers, des Selbstnutzers und des Mieters sowohl im

Durchschnitt als auch in der weit überwiegenden Anzahl an

Anwendungsfällen zu eindeutig niedrigeren Wärmekosten als die

zentrale Wärmeversorgung. Hier bestätigen die Ergebnisse die Studien

des Kartellamts und des Verbraucherschutzes. "Bei unsanierten

Bestandsgebäuden können Selbstnutzer nach einer

Heizungsmodernisierung von recht ordentlichen Renditen profitieren,

was bei Mietern wiederum zu niedrigeren Wärmekosten als im Status quo

führt", so Pfnür. Im Falle eines zu sanierenden Einfamilienhauses

wäre beispielsweise eine durchschnittliche Einzelheizung gegenüber

der Fernwärme über einen 20-Jahres-Zeitraum um 14.757 Euro günstiger.

Beim Anschluss an die Fernwärme würden sich die Wärmekosten für die

Nutzer gegenüber dem Status quo in der Regel erhöhen.



Zur Studie "Dezentrale vs. zentrale Wärmeversorgung im deutschen

Wärmemarkt"



Die Studie wurde im Auftrag verschiedener Institutionen und

Verbände des deutschen Wärmemarkts von wissenschaftlichen Teams des

Instituts für Technische Gebäudeausrüstung Dresden Forschung und

Anwendung (ITG), um Prof. Dr. Bert Oschatz, und vom Fachgebiet

Immobilienwirtschaft und Baubetriebswirtschaftslehre der TU

Darmstadt, unter Leitung von Prof. Dr. Andreas Pfnür, erstellt. Sie

steht im Internet beispielsweise mit einer Zusammenfassung unter

www.freie-waerme.de zum kostenfreien Download zur Verfügung. Bei den

Berechnungen hat man sich ausschließlich auf allgemein anerkannte,

zum Beispiel normative Datengrundlagen und Methoden gestützt, die

auch von anderen Teilnehmern im Wissenschaftsprozess, sowie von

Architekten und Energieberatern verwendet werden.



Über die Allianz Freie Wärme:



Die Allianz Freie Wärme ist ein Zusammenschluss von Initiativen,

Unternehmen und Verbänden aus den Bereichen Heizen und Wärme. Die

Akteure setzen sich zum Beispiel mit Informationen und Services unter

www.freie-waerme.de technologieoffen für moderne, individuelle

Heizsysteme und das Recht der Verbraucher ein, sich unabhängig und

frei für das optimale Heizsystem zu entscheiden. Hierzu gehören

hocheffiziente Öl- und Gasheizungen ebenso wie Holz- und

Pellet-Systeme, Wärmepumpen, KWK-Systeme, Kamin- und Kachelöfen,

Solarwärmeanlagen sowie Abgassysteme. Damit ist Freie Wärme das

Gegenteil von zentralistischen, monopolistisch geprägten Nah- und

Fernwärmesystemen, die von den Betreibern unter anderem über

Anschlusszwänge und Verbrennungsverbote forciert werden und den

Verbrauchern die Wahl der Wärmequelle sowie wünschenswerte

Alternativen nehmen.







