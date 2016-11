Berufe und Arbeitsbedingungen wirken auf Krankheitsgeschehen - Investitionen in gesunde Belegschaften bringen Renditen - Risikofaktor Leiharbeit

(ots) -

Neben dem Alter eines Beschäftigten beeinflusst vor allem die

berufliche Tätigkeit das Krankheitsgeschehen. Der aktuelle BKK

Gesundheitsreport 2016 "Gesundheit und Arbeit" zeigt deutliche

Unterschiede zwischen den Berufsgruppen. Analysiert wurden die Daten

von 9,3 Millionen Versicherten, darunter 4,4 Millionen Arbeitnehmer,

die bei einer BKK versichert sind. Damit ist der Report repräsentativ

für das Erkrankungsgeschehen in der Arbeitswelt.



Bezogen auf die gesamten Fehltage hatte die starke Grippewelle des

letzten Jahres erstaunlicherweise keine Auswirkung: Berufstätige

fielen krankheitsbedingt im Schnitt rund 16 Tage aus. Das entspricht

einem Krankenstand von 4,4 Prozent im Jahr 2015 (2014: 16 Fehltage;

Krankenstand: 4,4 Prozent).



Reinigungskräfte doppelt so lange krank wie Beschäftigte im

IT-Bereich



Mit mehr als drei Wochen sind Reinigungsberufe die Spitzenreiter

(23 durchschnittliche Fehltage), gefolgt von Verkehrs- und

Logistikberufen (22 Tage) und Sicherheitsberufen (20,5 Tage). Am

unteren Ende der Fehlzeitenskala finden sich unternehmensbezogene

Dienstleistungsberufe - so in den Bereichen Recht und Verwaltung

sowie Medienberufe mit jeweils rund 13 Krankentagen. Beschäftigte im

IT-Bereich waren im Schnitt nur 12 Tage krank gemeldet.



Körperliche Belastungen schaden dem Rücken, emotionale der Psyche



Berufe, die vor allem mit körperlich belastenden Tätigkeiten

verbunden sind (z.B. Fertigungsberufe), sind erwartungsgemäß vor

allem durch Fehlzeiten aufgrund von Muskel- und Skeletterkrankungen

geprägt. Dagegen zeigen sich bei Berufen mit hoher emotionaler

Belastung (z.B. Gesundheitsberufe) besonders viele Fehltage aufgrund

von psychischen Störungen. Auch bei den Arbeitsunfällen gibt es einen

eindeutigen Zusammenhang zwischen dem ausgeübten Beruf und den damit



verbundenen Arbeitsbedingungen. Werden bei im Hoch- und Tiefbau

Tätigen im Schnitt 1,5 Tage je Beschäftigtem durch einen

Arbeitsunfall verursacht, sind es bei den im Bereich

Finanzdienstleistungen, Rechnungswesen und Steuerberatung Tätigen

gerade einmal 0,1 Tage.



Gesundheitsrisiko Leiharbeit?



Rund 1,7 Tage fehlten die Leih- bzw. Zeitarbeiter im Jahr 2015

länger als Beschäftigte mit einem regulären Arbeitsvertrag. Dabei gab

es große Unterschiede, je nach Berufsgruppe: Leih- bzw. Zeitarbeiter,

die in Fertigungs- oder in Verkehrs- und Logistikberufen tätig sind,

haben deutlich weniger Fehltage als dortige Festangestellte.

Umgekehrt ist dieses Bild bei den Gesundheitsberufen, den

Reinigungsberufen und den Bauberufen.



Investitionen, die sich (fast) verdreifachen: In eine gesunde

Belegschaft



Es lohnt sich auch für den Arbeitgeber, in die Gesundheit der

Mitarbeiter zu investieren: Allein aufgrund reduzierter Fehlzeiten

sparen Betriebe im Schnitt 2,70 Euro mit jedem Euro, den sie für die

Mitarbeitergesundheit ausgeben. Dies zeigte unlängst eine Studie der

Initiative Gesundheit und Arbeit (iga) - ein Gewinn für Arbeitnehmer

und Arbeitgeber.



Betriebskrankenkassen verfügen seit mittlerweile 35 Jahren über

eine ausgewiesene Expertise im Bereich Gesundheitsförderung bzw.

Gesundheitsmanagement in Betrieben. Aus der Vielzahl erfolgreicher

Projekte finden sich im aktuellen BKK Report einige praktische

Beispiele: Neben klassischen Bewegungsangeboten achten Unternehmen

immer mehr auf die psychische Gesundheit ihrer Mitarbeiter.



Datenschatz BKK Gesundheitsreport



Betriebskrankenkassen erheben seit vierzig Jahren ununterbrochen

die Arbeitsunfähigkeitsdaten ihrer Versicherten. Im aktuellen Report

sind nicht nur Fehlzeiten, sondern auch Kennzahlen zur ambulanten und

stationären Versorgung sowie zu den Arzneimittelverordnungen zu

finden.



Detaillierte Informationen sowie Tabellen und Grafiken gibt es

unter: www.bkk-dachverband.de/publikationen/bkk-gesundheitsreport



Krankenstand: Prozentualer Anteil der Krankgeschriebenen je

Kalendertag. Für 2015 wird dieser für die beschäftigten Mitglieder

wie folgt ermittelt:

16,1 Arbeitsunfähigkeitstage (AU-Tage) je beschäftigtes Mitglied 16,1

÷ 365 Tage x 100% = 4,4 Prozent.

Falldauer: Im Jahr 2015 dauerte bei den beschäftigten BKK Mitgliedern

ein Krankheitsfall im Durchschnitt 11,7 Tage.



Der BKK Dachverband vertritt 82 Betriebskrankenkassen und vier

Landesverbände. Sie repräsentieren insgesamt rund zehn Millionen

Versicherte.







