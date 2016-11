Hotel Das Barbara Obertauern - Skigenuss der Extraklasse

Skifahren zur Adventzeit in Obertauern!

Hotel Das Barbara Obertauern (Bildquelle: @ Hotel Das Barbara)

(firmenpresse) - Genießen Sie den Advent im schönen, schneesicheren Obertauern!

Das Genuss-Hotel Das Barbara liegt mitten im Skiparadies Obertauern und bietet einen idealen Ausgangspunkt für jegliche Winteraktivitäten. Hier genießt man schneesicheres Skifahren bis vor die Haustüre und exklusiven Service. Die direkte Lage an den Skipisten in Obertauern, geschmackvolle Zimmer, eine großzügige Panorama-Wellnesslandschaft, das Restaurant "M3", ein hauseigener Weinkeller und die persönliche Betreuung machen Ihren Winterurlaub perfekt.Tauchen Sie ein in die verzaubernde Winterurlaubswelt und erleben Sie traumhafte Urlaubstage im 4-Sterne Hotel Das Barbara.

Top Skiangebot - Pauschalen im Hotel Das Barbara Obertauern

AdventLUST Pauschale

Advent in Obertauern erleben

Bleib 7 Tage = Zahl 6 Tage

- 7 Nächte Verwöhnhalbpension

- 6-Tage Skipass

- 6 Mittagsgerichte

- "Barbara" Inklusivleistungen

ab EUR 940,50

Lassen Sie sich im Hotel das Barbara zur Adventszeit verwöhnen!

Das Pauschal-Angebot AdventLUST in Obertauern ist gültig von 7.12.2016 bis 24.12.2016.

JännerLUST Pauschale

Ein erfrischender Start für das neue Jahr

Bleib 7 Tage = Zahl 6 Tage

- 7 Nächte Verwöhnhalbpension

- 6-Tage Skipass

- 6 Mittagsgerichte

- "Barbara" Inklusivleistungen

ab EUR 970,50

Lust auf einen erholsamen oder aktiven Winterurlaub? Skiurlaub im Hotel Das Barbara in Obertauern.

Das Pauschal-Angebot JännerLUST in Obertauern ist gültig von 8.1.2017 bis 4.2.2017.

Ausstattung und Leistungen des 4-Sterne Hotels Obertauern auf einen Blick:

- Zentrale Lage: zum Ortszentrum ca. 500 m

- Gratisshuttle von den Flughäfen - Salzburg/Klagenfurt (nach Verfügbarkeit)

- Willkommensdrink im Zimmer

- Nichtraucherzimmer

- Alle Zimmer mit Bad oder DU/WC, Kabel-TV, Sky, Radio, Tel., Safe, W-LAN kostenlos

- Frühstück à la carte bis 10.30 Uhr - auch im Zimmer

- Fünfgängiges Abendmenü mit Salat und Käsebuffet

- Wöchentliches Galadinner

- Panorama-Wellnesslandschaft (Saunen, Dampfbad, Erlebnisduschen, Ruheräume mit Wasserbetten; Teebar, Obst)

- Skistall mit beheizten Containerboxen

- uvm.

Jetzt unverbindlich anfragen - top Schneebedingungen und exklusiven Aufenthalt im Hotel Das Barbara in Obertauern genießen! Nach dem Motto: menschlich, ehrlich, echt!





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://https://www.sagers.at/hotel-barbara/home.html



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Das Genuss-Hotel Das Barbara liegt mitten im Skiparadies Obertauern und bietet einen idealen Ausgangspunkt für jegliche Winteraktivitäten. Genießen Sie schneesicheres Skifahren bis vor die Haustüre und exklusiven Service. Das Hotel besticht mit der direkten Lage an der Skipiste, geschmackvollen Zimmern, einer großzügigen Panorama-Wellnesslandschaft, dem Restaurant "M3" sowie einem hauseigenen Weinkeller. Persönliche Betreuung und feinster Komfort stehen für einen Winter-Wohlfühlurlaub der Extra-Klasse.

