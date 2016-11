Gas-Kamine: Große Geräte-Auswahl für eine individuelle Feuerstelle

Komfortabel: Fernbedienung und Smartphone ersetzen den Schürhaken

Gaskamine: Vom repräsentativen Frontkamin bis zum aufregenden Panorama-Feuer

(firmenpresse) - Wer sich für einen gasbetriebenen Kamin oder Kaminofen entscheidet, wählt Atmosphäre, Annehmlichkeit und Komfort. Ganz einfach per Knopfdruck genießt man ein prächtiges und natürliches Flammenspiel - bei optimal geregelter Temperatur. Dank der Vielseitigkeit an Materialien, Stilen, Farben und Formen findet sich dabei für jeden Geschmack das passende Modell.

Vom modernen Frontkamin bis hin zum Kamin mit einem klassischen Sims ist alles möglich. Gleich zwei Räume profitieren von der angenehmen Atmosphäre und Wärme eines Durchsichtkamins, der sich besonders gut als Raumteiler eignet. Das Flammenbild von zwei oder drei Seiten zu genießen ermöglicht dagegen ein Panoramakamin, der zudem die Anmutung eines offenen Feuers bietet.

Äußerst beliebt sind aber auch Gas-Kaminöfen, die sich insbesondere durch die einfache Platzierung und eine problemlose Installation auszeichnen. Mit der revolutionären Brennertechnik Eco-Wave wurde zudem ein ganz neuer Standard für den umweltfreundlichen und energiesparenden Gasverbrauch gesetzt, der sich bequem über eine kostenlose App steuern lässt. Man entlastet so den Geldbeutel - und schont gleichzeitig die Umwelt.

Komfortabel: Fernbedienung und Smartphone ersetzen den Schürhaken

Besonders breit ist das Zubehör-Sortiment, das SPARTHERM bietet: Attraktiv gestaltete Kaminverkleidungen und Plateaus aus hochwertigem Naturstein sowie dezent verbaute Lüftungselemente - wahlweise mit indirekter Beleuchtung - schaffen stilvolle Arrangements rund ums Feuer. Hinzu kommen die technischen Highlights: Entweder eine Fernbedienung oder das Kommunikationsmodul zur Steuerung via Tablet oder Smartphone.

Im wahrsten Sinne eindrucksvoll sind schließlich auch die entspiegelten Glasscheiben, die den Eindruck erwecken, als sei das Glas gar nicht da; hinter denen sich jedoch das Feuer in seiner ganzen Urkraft darbietet. Und dabei gilt gleichwohl: Es geht keine Wärme verloren!

Mehr unter www.spartherm.com





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.spartherm.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

SPARTHERM Feuerungstechnik GmbH ist einer der größten Produzenten von Brennzellen, Kaminöfen und Kassetten in Deutschland und zählt in diesem Bereich auch in Europa zu den großen namhaften Unternehmen. Mit dem technischen Know-how der Feuerungstechnik, modernsten Fertigungsanlagen und einem Vertrieb über ein qualifiziertes und gut ausgebautes Händlernetzwerk werden die hochwertigen, innovativen und vom Design her sehr ansprechenden Feuerstätten heute weltweit in 47 Ländern vertrieben.



Für die Zukunft setzt SPARTHERM mit seinem breit gefächerten Sortiment auf ökologische und ökonomische Zielsetzungen mit umweltfreundlichen Produkten und Systemkomponenten, deren Basis dafür nicht zuletzt in der eigenen Entwicklungs-Abteilung liegt.



Weitere Informationen unter www.spartherm.com

Dies ist eine Pressemitteilung von

SPARTHERM Feuerungstechnik GmbH

PresseKontakt / Agentur:

SPARTHERM Feuerungstechnik GmbH

Jörn Konert

Maschweg 38

49324 Melle

info(at)dr-schulz-pr.de

+49 (0)5422 94 41 40

http://www.spartherm.com



Datum: 29.11.2016 - 14:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1430281

Anzahl Zeichen: 2229

Kontakt-Informationen:

Firma: SPARTHERM Feuerungstechnik GmbH

Ansprechpartner: Jörn Konert

Stadt: Melle

Telefon: +49 (0)5422 94 41 40





Diese Pressemitteilung wurde bisher 72 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung