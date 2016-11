Bravo Brandenburg! Pferdeland präsentiert sich auf der HIPPOLOGICA Berlin 2016

(ots) - Auf der kommenden HIPPOLOGICA Berlin können sich

Reiter, Pferdefans und unternehmungslustige Familien vom 15. bis 18.

Dezember pferdetouristische Tipps für den nächsten Urlaub holen. Der

Verband zur Förderung des ländlichen Raumes in der Region

Brandenburg-Berlin, pro agro e.V., veranschaulicht mit einem

abwechslungsreichen Showprogramm die lebendige Reitsportszene der

Region im Reitring der Halle 23B.



Jeder Veranstaltungstag steht unter einem anderen interessanten

Motto: Pferd & Familie, Pferd & Ausbildung, Pferd & Reittechniken

sowie Pferd & Zucht. So führt unter anderem die Reitschule Klaistow

am ersten Messetag zum Disney-Märchen "Die Eisprinzessin" ein Pas de

deux auf. Grundlagen für die gebisslose alt-kalifornische

Hackamore-Ausbildung zeigen Referenten des Reiterhofs Gentle Riding

am Freitag. Über die Besonderheiten der Rassen Shire Horse und

Camargue-Pferd geben das Gut Marggraffshof und der

Camargue-Pferde-Hof am Sonntag Auskunft.



12.000 Arbeitsplätze sichert die Pferdebranche



"Pferde sind ein Wirtschaftsfaktor. Mehr als 12.000 Menschen

verdienen in Berlin und Brandenburg ihren Lebensunterhalt direkt oder

indirekt durch Serviceleistungen rund ums Pferd, den Pferdesport, die

Pferdezucht und den Reittourismus", so Kai Rückewold, Geschäftsführer

bei pro agro. "Mit dem Reitgeschäft wird in der Region ein Umsatz von

rund 200 Millionen Euro jährlich generiert", so Rückewold weiter.



Die statistischen Zahlen sind beeindruckend. So zählt allein der

Landesverband Pferdesport Berlin-Brandenburg e.V. (LPBB)

beispielsweise 15.762 Mitglieder in insgesamt 467 Reitsportvereinen.

Hinzu kommen 45.000 Pferde und Ponys in circa 600 Brandenburger

Pferdehöfen, Gestüten und landwirtschaftlichen Betrieben.



Das breite Touristenangebot in Brandenburg reicht von Reiterhöfen

mit Übernachtungsmöglichkeiten über Kurse, Seminare, Coachings und



Turniere bis hin zu geführten Wanderritten. Weitere Informationen zum

Pferdeland Brandenburg unter www.pferdeland-brandenburg.de.



Aktuelle Informationen zum Showprogramm der HIPPOLOGICA Berlin

sind zu finden unter www.hippologica.de.



Über die HIPPOLOGICA Berlin



Die HIPPOLOGICA Berlin ist das Pferdesportevent mit dem größten

Hallenreitturnier (mit Springprüfungen Kl. S**) in der

Bundeshauptstadt. Die Kombination aus Sport, Show und Shopping macht

die HIPPOLOGICA Berlin jedes Jahr zum winterlichen Höhepunkt für alle

Reiter und Züchter aus der Region. Die 25. HIPPOLOGICA Berlin findet

vom 15. bis 18. Dezember 2016 mit einem anspruchsvollen sportlichen

und fachlichen Rahmenprogramm statt. Mehr Informationen über die

HIPPOLOGICA stehen online unter www.hippologica.de bereit.







