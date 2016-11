Booking.com: Vergessen Sie Ihre Hochzeit oder den neuen Job: Reisen ist der wahre Schlüssel zum Glück!

Aktuelle Booking.com-Studie zeigt: Urlaub bereitet vielen Menschen

mehr Glücksgefühle als ein neuer Job oder die eigene Hochzeit.

Reiseerfahrungen sind für viele wertvoller als materielle Dinge.



Reisen gibt vielen Menschen einen so starken positiven Impuls,

dass Urlaubsplanung und Urlaub für sie wichtiger sind als große

Lebensereignisse. Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle

internationale Studie von Booking.com, dem weltweit führenden

Online-Buchungsportal für Unterkünfte aller Art. Die Studie zeigt,

dass Reisen für viele der Befragten wichtiger ist als die eigene

Hochzeit (49%), sich zu verloben (45%), ein Date mit dem Partner

(51%), ein neuer Job (51%) und bei manchen sogar wichtiger als die

Geburt eines Kindes (29%). Fast drei Viertel (77%) der Befragten gab

an, dass sie einen Urlaub buchen, wenn sie eine Aufmunterung

brauchen.



An der Umfrage nahmen 17.000 Personen aus 17 Ländern teil. Egal ob

Rucksackreisen, Übernachtungen in schönen Pensionen, Familienurlaub

in einer Villa oder exotische Rückzugsorte - den meisten Befragten

bereiten Reiseerlebnisse mehr Glücksgefühle als materielle Dinge

(70%). Das erklärt auch, warum die Mehrheit (56%) mehr Wert auf

Urlaub legt, als auf Besitztümer wie Kleidung, Schmuck oder

technischen Spielereien.



Bei über einer Millionen Unterkünften mit mehr als 23 Millionen

buchbaren Zimmern weltweit ist ein "Glücksschub" bei Booking.com nur

ein paar Klicks entfernt.



Die vollständige Pressemitteilung finden Sie auf Booking.com

Presseseite (https://news.booking.com/de/).



Über Booking.com (http://www.booking.com):



Booking.com ist das weltweit führende Online-Buchungsportal für

Unterkünfte aller Art. Das Portal garantiert die besten Preise, immer

ohne Buchungsgebühr. Die Website von Booking.com ist jederzeit sowohl



vom PC, dem Mobiltelefon oder dem Tablet erreichbar. Booking.com ist

in 42 Sprachen verfügbar und bietet mehr als eine Millionen

Unterkünfte, darunter über 528.000 Ferienwohnungen und -häuser, an

96.000 Reisezielen in mehr als 227 Ländern. Mit einer über

19-jährigen Erfahrung und einem Team aus über 13.000 engagierten

Mitarbeitern in 187 Büros weltweit steht Booking.com seinen Kunden

mit einem eigenen Kundendienst rund um die Uhr zur Verfügung und

unterstützt sie bei Fragen in 42 Sprachen.



Eigentümer und Betreiber von Booking.com(TM) ist Booking.com B.V.,

ein Unternehmen der Priceline Group (NASDAQ: PCLN), das 1996

gegründet wurde. Weitere Informationen finden Sie auf Facebook

(https://www.facebook.com/pages/Bookingcom/117615518393985), Twitter

(https://twitter.com/bookingcom), Google+

(https://plus.google.com/+Bookingcom/posts) und Pinterest

(https://www.pinterest.com/bookingdotcom/) oder unter

http://www.booking.com.







