Freie Fahrt mit«Ticino Ticket» (DOKUMENT)

Ab 11. Dezember 2016 wird der neue Gotthard-Basistunnel

fahrplanmässig in Betrieb genommen und ermöglicht somit eine

schnellere und bequemere Anreise ins Tessin, insbesondere für die

Gäste nördlich der Alpen. Diesem historischen Moment trägt das

Projekt «Ticino Ticket» Rechnung, welches auf nachhaltige Mobilität

setzt, von der die Gäste künftig profitieren können. Denn mit dem

«Ticino Ticket» werden Touristen ab Januar 2017 im gesamten Tessin

den öffentlichen Verkehr während ihres Aufenthalts im Südkanton frei

nutzen können und zu verschiedenen Freizeiteinrichtungen vergünstigte

Eintritte bekommen. Mit diesem Angebot ist das Tessin schweizweit die

erste grosse Tourismusregion, welche seinen Gästen im gesamten Kanton

die öffentlichen Verkehrsmittel frei zugänglich macht. Die Umsetzung

des Projekts «Ticino Ticket» ist eine Kooperation des Departements

für Finanzen und Wirtschaft und des Departements für Bau, Umwelt,

Raumplanung und Verkehr des Kantons Tessin mit den Schweizer

Bundesbahnen (SBB), PostAuto und Ticino Turismo.



Rund 30 Minuten schneller gelangen Bahnreisende aus dem Norden mit

der Inbetriebnahme des Gotthard-Basistunnels ab Dezember 2016 ins

Tessin. Bereits ein echter Mehrwert, doch das Tessin setzt noch eins

drauf und macht ab dem 1. Januar 2017 seinen Gästen im gesamten

Kanton die öffentlichen Verkehrsmittel frei zugänglich. Ein

zusätzlicher Anreiz und ein Dankeschön an die Gäste, die sich in 2017

für eine Reise ins Tessin entscheiden, bietet die Schweiz doch das

dichteste Angebot an öffentlichen Verkehrsmittel der Welt. Auch

abgelegene Gebiete sind mit Bus und Bahn gut erreichbar und laden

dazu ein, auf Entdeckungstour zu gehen und bisher unbekanntere Orte



zu besuchen. Das Tessin ist reich an Plätzen, die es zu erkunden

gilt. Wo sonst kann man am Morgen auf alpinen Höhen oder in stillen

Tälern wandern und am Nachmittag gemütlich unter einer Palme am

Seeufer sitzen? Ein weiteres Plus sind die Vergünstigungen auf die

Eintritte zu den 30 wichtigsten Freizeiteinrichtungen des Kantons.

Dazu gehören die Bergbahnen der beliebtesten Ausflugsgipfel und

touristische Hauptattraktionen wie z.B. die Burgen von Bellinzona

oder die Brissago-Inseln, auf welche die Gäste mit dem «Ticino

Ticket» künftig 30% Rabatt erhalten. Auch die

Schifffahrtsgesellschaft des Luganersee beteiligt sich mit einem

Preisnachlass von 25% an diesem Projekt. Das Angebot «Ticino Ticket»

richtet sich an Gäste, die in Hotels, Jugendherbergen und auf

Campingplätzen übernachten. Bei Anreise in ihrer Unterkunft erhalten

sie das «Ticino Ticket», welches bis zum Ende des Abreisetags gültig

ist. www.ticket.ticino.ch



Mit diesem Projekt ist das Tessin schweizweit die erste

Tourismusregion, welche seinen Gästen im gesamten Kanton die

öffentlichen Verkehrsmittel frei zugänglich macht, eine Neuheit, die

anlässlich der Eröffnung des Gotthard-Basistunnels eingeführt wird.

Christian Vitta, Direktor des Departements für Finanzen und

Wirtschaft des Kantons Tessin betont: «Dank der Eröffnung des

Gotthard-Basistunnels ist das Tessin für die Gäste nördlich der

Alpen, welche traditionell sehr wichtig für den Kantons sind, ab

sofort schneller und bequemer erreichbar. «Ticino Ticket» stellt

einen zusätzlichen Mehrwert für einen Kanton dar, der dabei ist,

seine Infrastrukturen zu erneuern und folglich in den letzten Jahren

eine wichtige Weiterentwicklung der Angebote im Bereich Kultur und

Freizeit erfahren hat. Es ist ein gutes Instrument zur Stärkung der

Tourismusdestination Tessin, welches ihre Bedeutung in der kantonalen

Wirtschaft festigt.»



«Diese Initiative erhöht die Bekanntheit der Tessiner öffentlichen

Verkehrsmittel, auch über die Kantonsgrenzen hinaus», erklärt Claudio

Zali, Direktor des Departements für Bau, Umwelt, Raumplanung und

Verkehr des Kantons Tessin. «Wir bieten unseren Touristen die

Möglichkeit, sich umweltschonend in unserer Region zu bewegen und

positionieren uns mit diesem Projekt als Destination, welche auf

nachhaltige Mobilität setzt. Und nicht zuletzt bietet «Ticino Ticket»

einen Anreiz zur Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel auch zu

weniger frequentierten Zeiten oder in abgelegene Gebiete.»



«Für unsere Marketingkampagne «Entdecke die andere Seite», welche

die Inbetriebnahme des Gotthard-Basistunnels unterstützt, ist mit

"Ticino Ticket" ein weiterer und wichtiger Meilenstein errichtet

worden», unterstreicht Elia Frapolli, Direktor von Ticino Turismo.

Mit dem Slogan «Entdecke die andere Seite» wollen wir den Gästen

nördlich der Alpen Lust darauf machen, das andere, bisher

unbekanntere Tessin zu entdecken. In den letzten Jahren wurden viele

neue innovative touristische Infrastrukturen eröffnet, viele weitere

sind in Planung bzw. bereits im Bau. Dank «Ticino Ticket» haben wir

ab dem 1. Januar 2017 noch einen weiteren Anreiz für die Gäste

geschaffen ins Tessin zu kommen und dieses erneuerte, andere Tessin

zu entdecken bzw. neu zu erleben.»



Simon Rimle, Leiter Kommunikation sowie Mitglied der

Geschäftsleitung PostAuto fügt an: «PostAuto unterstützt das «Ticino

Ticket» sehr gerne und leistet seinen Beitrag, damit der Tourismus im

Tessin rasch nach der Eröffnung des Gotthard-Basistunnels davon

profitieren kann. Mit dem «Ticino Ticket» erhalten alle Touristen die

Möglichkeit, jeden Winkel des Kantons mit öffentlichen

Verkehrsmitteln zu erkunden. PostAuto hat hier eine wichtige Funktion

und schlägt die Brücke vom Fern- zum Regionalverkehr. Indem die

Touristen vermehrt die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen, profitiert

auch die Umwelt.»



Am Fahrplanwechsel im Dezember 2016 rücken mit der offiziellen

Inbetriebnahme des Gotthard-Basistunnels die Deutschschweiz und das

Tessin nochmals um rund 30 Minuten näher. Im Zweistundentakt

verkehren drei Schnellzüge pro Richtung durch den Basistunnel. An den

Wochenenden profitieren die Reisenden von zusätzlichen Verbindungen.

Das Bahnangebot über die Gotthard-Panoramastrecke bleibt weiterhin

attraktiv für den Berufsverkehr und stärkt den Tourismus in der

Region St. Gotthard. Zwischen Erstfeld und Bellinzona verkehren

stündlich RegioExpress-Züge. Mit dem zusätzlichen Angebot auf der

Nord-Süd-Achse und dem Angebot über die Panorama-Strecke bietet die

SBB ihren Kunden attraktive und vielfältige Verbindungen von Norden

in den Süden und umgekehrt. Der Kanton Tessin wird dadurch für

Menschen, die in der Deutschschweiz oder im angrenzenden Ausland zu

einer attraktiveren Wochenend- oder Ferienregion. "Mit dem

"Ticino-Ticket" schaffen wir einen zusätzlichen Anreiz und machen das

Reisen mit dem öffentlichen Verkehr innerhalb des Kantons noch

günstiger und kundenfreundlicher", sagt Jeannine Pilloud, Leiterin

SBB Personenverkehr.







