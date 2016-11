Sieger des 11. jährlichen CGAP-Fotowettbewerbs halten Empowerment, Widerstandsfähigkeit und Innovation bildlich fest

(ots) - CGAP verkündete heute den 1. Platz

vom 2016 Photo Contest: Zay Yar Lin aus Myanmar. Das Siegerfoto "Lend

a Helping Hand" wurde von über 3.000 Beiträgen aus 70 Ländern für die

beeindruckende Bildkomposition und zärtliche Darstellung eines

Mädchens ausgewählt, das ihrem Vater bei der Herstellung von

Töpferwaren hilft.



Das Foto wurde im Twante Township in der Nähe von Rangun, dem

Wohnort des Fotografen, aufgenommen. Lin gab zu, dass Fotografie

seine wahre Leidenschaft ist, obwohl er Seemann von Beruf ist. Er

sagt: "Ich bin der Meinung, Fotografie hilft Menschen zu sehen und zu

fühlen. Ich liebe es, die Kultur der Menschen und Orte und deren

Alltag festzuhalten."



Obgleich die Töpferwaren von Twante in ganz Myanmar bekannt sind

und eine rege Nachfrage herrscht, zieht die jüngere Generation aus

der Gemeinde weg, um ihr Glück andernorts zu versuchen. Die Jury

lobte, wie das Foto die Weitergabe eines angesehenen, aber womöglich

gefährdeten Handwerks von einer Generation zur nächsten Generation

ausdrückte.



Siegerfotos anzeigen >>

(https://cgap.exposure.co/2016-cgap-photo-contest)



Weltweit haben zwei Milliarden Menschen keinen Zugang zu

grundlegenden Finanzdiensten

(http://www.worldbank.org/en/programs/globalfindex) wie Sparkonten

und Krediten. Es wird zunehmend deutlich, dass finanzielle

Eingliederung ein wichtiger Faktor für viele der Nachhaltigkeitsziele

(http://www.cgap.org/publications/achieving-sustainable-development-g

oals) ist, die von den Vereinten Nationen für die globale Entwicklung

aufgestellt wurden, so z. B. für die Stärkung von hochwertiger

Ausbildung und der Gleichberechtigung der Geschlechter. Seit 11



Jahren werden beim CGAP Photo Contest originelle und überwältigende

Bilder ausgewählt, welche die Auswirkungen von finanzieller

Eingliederung auf den Alltag der Menschen aus aller Welt zeigen.



Beim 2016 CGAP Photo Contest wurden Beiträge in die folgenden vier

Hauptkategorien einsortiert, die zur Förderung der finanziellen

Eingliederung wichtig sind: (1) Mobiles Geld und Innovationen der

digitalen Finanzwelt, (2) Frauen in der Wirtschaft, (3)

Widerstandsfähigkeit und (4) Kleinunternehmen. In der Jury saßen

Nicole Cappello, Senior Photo Manager von National Geographic; Emily

Epstein, Visual Editor von The Atlantic; und Indira Williams Babic,

Director of Photography and Visual Resources von Newseum.



Die drei Jurymitglieder teilten ihre Eindrücke vom

Auswahlverfahren mit.



Nicole Cappello sagte, sie empfand Demut beim Anblick des Stolzes,

der Stärke und der Ausdauer von Menschen aus aller Welt.



Emily Epstein äußerte, dass diese Werke so in dieser Art nicht auf

Online-Diensten gefunden werden können. Die Botschaft lautet, andere

Menschen zu respektieren, die ihr eigenes Schicksal in den Händen

halten.



Indira Williams Babic meinte dazu, dass Fotografie zu den

stärksten Medien zählt, um Geschichten zu erzählen. Wer die eigene

Geschichte über für alle zugängliche Bilder erzählen kann, hat eine

gute Möglichkeit, die eigene Aufgabe voranzutreiben.



Der Sieger des 2016 Grand Prize erhält einen Geschenkgutschein im

Wert von 2.000 USD für Fotoausrüstung. Außerdem wird sein Siegerbild

auf dem Times Square Jumbotron in New York gezeigt.



Gesamtsieger und weitere Platzierungen



- 1. Platz/Grand Prize: Lend a Helping Hand - Zay Yar Lin, Myanmar

- 2. Platz: Life in Water - Sujan Sarkar, Indien

- 3. Platz: Farmer's Family - Pyae Phyo Thet Paing, Myanmar



Thematische Sieger



- Mobiles Geld und Innovationen der digitalen Finanzwelt: Coconut

Farm - Eakarin Ekartchariyawong, Thailand

- Frauen in der Wirtschaft: Floating Life - Md. Zakirul Mazed,

Bangladesch

- Widerstandsfähigkeit: Dream Defeated Disability - Faisal Azim,

Bangladesch

- Kleinunternehmen: Decorative Umbrella Maker - Agung Lawerissa

Setiawan, Indonesien



Regionale Sieger



- Afrika: Imagination - Wim Opmeer, Kenia

- Osteuropa und Zentralasien: Felting - Bülent Suberk, Türkei

- Ostasien und Pazifikraum: Old TV Re-Used - Ly Hoang Long, Vietnam

- Lateinamerika und Karibik: Warmi Jilaqata 3 - David Martin Huamani

Bedoya, Peru

- Nahost und Nordafrika: Sacré Sacrifice - Brahim Faraji, Marokko

- Südasien: The Responsibility - Sujan Sarkar, Indien



CGAP (Consultative Group to Assist the Poor) ist eine weltweite

Partnerschaft von über 30 führenden Organisationen, die sich für eine

Förderung der finanziellen Eingliederung einsetzt. Dazu entwickelt

die CGAP innovative Lösungen durch praxisbezogene Forschung und

arbeitet aktiv mit Finanzdienstleistern, politischen

Entscheidungsträgern und Kapitalgebern zusammen, um Konzepte im

großen Rahmen zu ermöglichen. Die CGAP hat ihren Sitz in der Zentrale

der Weltbank und kombiniert eine pragmatische Herangehensweise für

eine verantwortungsbewusste Marktentwicklung mit einer

evidenzbasierten Plattform zur Interessenvertretung, damit arme

Menschen Zugang zu Finanzdiensten haben, die zur Verbesserung ihres

Lebens notwendig sind. Mehr unter www.cgap.org.



