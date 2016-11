Elior Group tritt mit 2 Akquisitionen in den indischen Markt ein: MegaBite Food Services und CRCL

Elior Group, einer der weltweit führenden Auftragnehmer in der

Lebensmittelindustrie, hat seinen Eintritt in den indischen Markt

durch den gleichzeitigen Erwerb von MegaBite Food Services und CRCL,

zwei führenden Auftragsgastronomen für den gewerblichen und

industriellen Markt, bekannt gegeben. Die neue Tochtergesellschaft,

Elior India, unter Leitung des neu ernannten CEO Sanjay Kumar, wird

mit mehr als 3.500 Mitarbeitern 135.000 Mahlzeiten pro Tag servieren.



"Dieser Einzug nach Indien erlaubt es uns, in aufstrebenden

Märkten zu expandieren, was eines der Ziele unseres strategischen

Plans für 2016 bis 2020 ist", erklärt Philippe Salle, Group Chairman

und CEO von Elior. "Wir glauben, dass Indien einer der

zukunftsträchtigsten Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und einem

sehr fragmentierten Profil ist. Die kombinierten Akquisitionen von

MegaBite und CRCL werden die Gruppe unter den Top 3

Auftragsgastronomen auf dem indischen Markt positionieren."



MegaBite Food Services ist das größte und bekannteste Unternehmen

für die Versorgung von Wirtschaftsunternehmen mit Mahlzeiten der

Premium-Klasse in Bangalore. Es wurde 2005 von drei Ex-Hoteliers

gegründet. MegaBite beschäftigt mehr als 850 Mitarbeiter. Es betreibt

eine zentrale Küche in Bangalore und stellt täglich 28.000 Mahlzeiten

in Bangalore und 1.800 Mahlzeiten in Mumbai bereit. Zu den Kunden

zählen Cisco, Microsoft, Google, McKinsey und Shell. MegaBite wurde

von der Elior Group vollständig übernommen.



CRCL mit Sitz in Chennai ist das größte industrielle

Catering-Unternehmen in Südindien. Mit seinen über 33 Jahren

Erfahrung im Auftragscateringgeschäft ist CRCL das viertgrößte

Catering-Unternehmen in Indien. CRCL beschäftigt mehr als 2.650

Mitarbeiter an mehreren Standorten und stellt mehr als 100.000



Mahlzeiten pro Tag bereit. Seine Kundenliste umfasst renommierte

Namen wie Daimler, Pfizer, MRF und Vellore Institute of Technology.

Die Elior Group hat eine Mehrheitsbeteiligung an CRCL erworben.



Philippe Salle, Chairman und CEO der Elior Group, erläutert:

"Essen wird in einem zunehmend wettbewerbsorientierten und sich

verändernden Arbeitsraum eine wertvolle Zusatzleistung für

Mitarbeiter darstellen. Dieses Bewusstsein ist in Indien noch im

Entstehen begriffen und wir glauben, dass wir mit den richtigen

Partnerschaften zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Sowohl

MegaBite als auch CRCL sind Spitzengastronomen für Auftragscatering

der Premium-Klasse und ihre Werte entsprechen denen der Elior Group."



Die Transaktion wird voraussichtlich innerhalb der nächsten 90

Tage zu den üblichen Bedingungen abgeschlossen.



