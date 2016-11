ContourGlobal verstärkt weiter das lateinamerikanische Portfolio durch Übernahme in Brasilien

(ots) - ContourGlobal gab heute bekannt, dass

sie eine Vereinbarung zur Anteilsübernahme von Neoenergia an einem

Portfolio über 206 MW betriebliche Aktiva unterzeichnet haben, die

sich in Brasilien befinden. Das Portfolio umfasst sieben

Wasserkraftanlagen, die insgesamt 130 MW in den Bundesstaaten Bahia,

Goiás und Rio de Janeiro produzieren, sowie vier hocheffiziente

Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen mit insgesamt 76 MW in Paraná, Rio de

Janeiro und São Paulo.



Herr Joseph Brandt, Präsident und Chief Executive Officer von

ContourGlobal, erklärte: "Wir freuen uns über die Expansion unserer

Geschäftsaktivitäten in Brasilien, wo wir seit über einem Jahrzehnt

Energieerzeugungsanlagen betreiben. Die heute verkündete Übernahme

ergänzt unser bestehendes Wasserkraft-Portfolio und verstärkt unser

Geschäftsfeld Solutions, das hocheffiziente Energie vor Ort für

gewerbliche und industrielle Kunden liefert."



Alessandra Marinheiro, Executive Vice-President von ContourGlobal,

hob Folgendes hervor: "Diese langfristigen, unter Vertrag stehenden

Vermögenswerte befinden sich in oder neben brasilianischen

Bundesstaaten, in denen wir bereits betrieblich operieren, und sie

umfassen auf US-Dollar lautende Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, die mit

unseren Solutions-Anlagen in Europa und Afrika vergleichbar sind.

Unsere Betriebsplattform ermöglicht uns, die neuen Anlagen effizient

in unsere lateinamerikanischen Unternehmungen zu integrieren."



Die Übernahme soll im ersten Quartal 2017 abgeschlossen werden und

unterliegt verschiedenen Konditionen und Genehmigungen, unter anderem

der Zulassung durch den Administrative Council for Economic Defense

(CADE) und die National Electric Energy Agency (ANEEL).



Über ContourGlobal



ContourGlobal ist ein internationales Unternehmen für

Energieerzeugung mit ca. 4.200 MW* in Betrieb aus Anlagen in 20



Ländern und auf drei Kontinenten. Die 2000 Mitarbeiter von

ContourGlobal sorgen für den Betrieb eines Portfolios mit 61

Wärmekraftwerken und Erzeugungsanlagen aus erneuerbaren Energien und

setzen dazu ein breites Spektrum an Techniken ein.



ContourGlobal verfügt in Lateinamerika über 1,850* MW

Leistungskapazität in Betrieb und in der Entwicklung, das sich aus

1.423 MW in Betrieb in Brasilien, Peru, Kolumbien und in der Karibik

und aus 426 MW in der späten Entwicklungsphase in Mexiko und Peru

zusammensetzt.



*MW-Zahlen beinhalten die in dieser Pressemitteilung

bekanntgegebene Akquisition.







Pressekontakt:

Für weitere Informationen: Medien - Heidi Glück +43 1 512 43 21



+43 664 4416240



glueck(at)heidiglueck.at und in Brasilien

Ademar Proença +55 11 3147 7100

Investoren - Alice Heathcoate +1.646.386.9900



Original-Content von: ContourGlobal, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

ContourGlobal

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 29.11.2016 - 14:23

Sprache: Deutsch

News-ID 1430297

Anzahl Zeichen: 3133

Kontakt-Informationen:

Firma: ContourGlobal

Stadt: -- Unternehmenswert der Akquisition liegt bei rund 711 Millionen brasilianische Real -- Hochwer





Diese Pressemitteilung wurde bisher 48 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung