"Die europäische Identität lebt aus Vielfalt und Freiheit."/

Bedford-Strohm auf dem Treffen der europäischen Religionsvertreter in Brüssel

(ots) - Auf Einladung des Ersten Vizepräsidenten der

EU-Kommission, Frans Timmermans kamen heute europäische geistliche

Würdenträger und hochrangige Vertreter der Europäischen Union in

Brüssel zum jährlichen Treffen der europäischen Religionsführer

zusammen. Timmermans ist in der Juncker-Kommission für den Dialog mit

den Kirchen- und Religionsvertretern zuständig. Das diesjährige

Treffen stand unter der Überschrift: ""Migration, Integration und

europäische Werte: Werte in Handeln umsetzen".



Der Vorsitzende des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland

(EKD), Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm forderte eine

vorausschauende und aktive Integrationspolitik in der EU, die den

Menschen Perspektiven eröffne. Gleichzeitig sei für gelingende

Integration neben dem Spracherwerb, Familiennachzug und der

Einbindung in den Arbeitsmarkt auch die Akzeptanz der europäischen

Werteordnung unerlässlich. Angesichts der anhaltenden Krise des

europäischen Zusammenhalts und des Erstarkens von Nationalismen

müssten sich aber auch die Europäer ihrer selbst vergewissern. "Auch

im Lichte der US-Präsidentschaftswahlen sollten wir Europäer keine

Scheu vor einer Debatte über unsere gemeinsame europäische Identität

haben, einer Identität, die aus Vielfalt,Freiheit und sozialer

Gerechtigkeit lebt.", so der Ratsvorsitzende. "Der europäische

Gedanke umfasst auch das Versprechen, in Momenten der Krise

füreinander einzustehen." Er warb dafür, dass Kirchen und

Religionsgemeinschaften sich stärker als Teil dieses Europas

verstehen.. Bedford-Strohm begrüßte die Ankündigung von

Kommissionspräsident Juncker, die Bekämpfung der

Jugendarbeitslosigkeit in Europa mit Nachdruck voranzutreiben und

sprach sich dafür aus, möglichst vielen jungen Menschen zu

ermöglichen, Europaerfahrungen zu sammeln, etwa durch EU-Programme

wie "Erasmus+".





Im Hinblick auf die Ängste in Teilen der Gesellschaft vor

Überfremdung, Identitätsverlust oder sozialem Abstieg betonte der

Ratsvorsitzende: "Wir verurteilen Hass und Hetze, aber wir

verurteilen nie den anderen Menschen. Wir weisen menschenfeindliche

Haltungen zurück. Aber wir legen Menschen nie auf sie fest." Man

müsse diese Ängste ansprechen und den Menschen nicht vorschnell

Etiketten anheften, die einen Dialog unmöglich machten. Er forderte

dazu auf, mehr miteinander als übereinander zu reden und mahnte, die

Demokratieförderung nicht allein der Politik zu überlassen. Zum

demokratischen Miteinander gehöre auch die Kunst, andere Meinungen

auszuhalten und miteinander zu streiten.



Hintergrund:



Um die Bedeutung des Dialogs mit den Kirchen und

Religionsgemeinschaften zu betonen, hat der Präsident der

Europäischen Kommission, José Manuel Barroso, 2005 erstmals

hochrangige Vertreter der Religionen in Europa zu einem "High-level

meeting with religious leaders" eingeladen. Seit Inkrafttreten des

Vertrags von Lissabon gehört der Dialog mit den Kirchen, Religions-

und Weltanschauungsgemeinschaften zum Vertragsrecht der EU.



Hannover/Brüssel, 29.11.2016



