Rheinische Post: Ex-Nationalspieler Paulo Rink: "Der AF Chapecoense ist jetzt praktisch ausgelöscht"

(ots) - Der ehemalige brasilianische Fußball-Profi

Paulo Rink zeigt sich vom Flugzeugabsturz in Kolumbien stark

betroffen, bei dem fast das gesamte brasilianische Fußballteam von AF

Chapecoense ums Leben kam. Rink hatte 1995 eine Saison für

Chapecoense gespielt. "Das ist eine Riesenkatastrophe. Ich weiß

nicht, wie es jetzt mit Chapecoense weitergehen soll. Der Verein ist

ja jetzt praktisch ausgelöscht, wenn so viele Spieler nicht mehr da

sind. Es ist ein kleiner, aber sehr engagierter Klub, der in den

letzten Jahren gute Arbeit geleistet und sich seinen Platz im

brasilianischen Profi-Fußball erkämpft hat", sagte der 43-jährige

Rink der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"

(Mittwochausgabe). Rink hatte in der Zeit von 1998 bis 2000 insgesamt

13 Spiele für die deutsche Nationalelf gemacht hat.







Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2621



Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Rheinische Post

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 29.11.2016 - 14:15

Sprache: Deutsch

News-ID 1430300

Anzahl Zeichen: 1105

Kontakt-Informationen:

Firma: Rheinische Post

Stadt: Düsseldorf





Diese Pressemitteilung wurde bisher 47 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung