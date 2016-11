OMNI Inspektions- und Messmikroskop

Metav Werkzeuge aus Emmerich stellt das neuen Inspektions- und Messmikroskop von ASH vor. Als vollintegriertes System kann das OMNI Inspektionsmikroskop kann vollständig auf einen PC verzichtet werden.

OMNI Messmikroskop Inspektionsmikroskop

(firmenpresse) - Das Omni Messmikroskop ist ein voll integriertes Digitalmikroskop mit einer FullHD Auflösung. Durch die integrierte Software ist kein separater PC notwendig.

Das integrierte (und updatebare) Softwarepaket beinhaltet einen breiten Werkzeugsatz für Inspektions- und Messanwendungen. Einfache 2D Messfunktionen, Fokusstacking (erweiterte Tiefenschärfe), Seite-an-Seite Vergleich und Overlay. Die Steuerung der Benutzeroberfläche erfolgt intuitiv und effizient über eine Maus oder der optionalen Tastatur.

Eine Leistungsstarke Bildverarbeitungs- und Kontrolleinheit ermöglicht eine hervorragende Full-HD LIVE Bildwiedergabe bei 60 Bildern pro Sekunde. Mit dieser Performance ermöglicht das Omni Messmikroskop eine breite Anwendung in der Qualitätskontrolle, Prüfung von Nacharbeiten, Montage, Inspektion von verschiedenen Teilen und zur Dokumentation.



Anwendung findet das OMNI Inspektionsmikroskop in der Automobilindustrie, Flugzeugindustrie, im Labor (Klinik, Universität, Qualität), bei der Konservierung/Erhaltung, Restauration, Elektronikindustrie (bearbeiten, vergleichen von PCBs), Engineering / Re-Engineering, Forensik, Pharmaindustrie



- 2D Messfunktionen und Anmerkungen

- Foto Stacking (erweiterte Tiefenschärfe durch zusammenfügen von Bildern)

- Image-Overlay (Vergleich von Original und LIVE-Bild)

- Bildvergleich (2 Bilder sind nebeneinander gestellt)

- digitale Verzeichnungskorrektur

- Masßstab wird im Bild eingebelndet

- Kalibrierung

- Bildübertragung per USB Stick / eMail

- Ringlicht itegriert, sektorweise schaltbar



http://metav-shop.de/omni-inspektionsmikroskop







Die Metav Werkzeuge GmbH ist bereits seit mehr als 15 Jahren als Zulieferer der deutschen Industrie bekannt. Der Umfang reicht hierbei von CNC Messmaschinen in 2D und 3D über die (digitale) Mikroskopie bis zu einfachen Messwerkzeugen wie Messschieber oder Mikrometer.



Im Bereich der digitalen Mikroskopie ist die Metav Werkzeuge GmbH seit einiger Zeit offizieller deutscher Distributor für die Dino-Lite Mikroskope. In dieser Funktion hat die Metav Werkzeuge GmbH ein breites Vertriebsnetzwerk in verschiedenen industriellen Zweigen aufgebaut. Weitere kommen stetig hinzu, womit eine nahezu Flächendeckende Verfügbarkeit in Deutschland erreicht wird.



Mit der Marke LiCUT hat die Metav Werkzeuge GmbH eine eigene Reihe Spanwerkzeuge eingeführt. Standardwendeschneidplatten, Fräsplatten und Gewindeschneidwerkzeuge in sämtlichen Standardvarianten. Für spezielle Wendeschneidplatten verfügt die Metav Werkzeuge GmbH über ein weltweites Netzwerk an Lieferanten, die sämtliche Werkzeuge herstellen können.



Lagerseitig verfügbar sind mehr als 25.000 Standardartikel umgehend verfügbar. Benutzt wird hier ein modernes schnelles Verteilsystem. Der Kunde kann somit sicher sein, schnell und zuverlässig verfügbare Geräte zu bekommen.



Metav Werkzeuge GmbH

Metav Werkzeuge GmbH

Chemnitzer Strasse 11

46446 Emmerich



Tel.: +49 2822 92707

Fax.: +49 2822 92708

eMail: info(at)metav-werkzeuge.de

Web: www.metav-shop.de



Metav Werkzeuge GmbH

Chemnitzer Strasse 11

46446 Emmerich



Tel.: +49 2822 92707

Fax.: +49 2822 92708

eMail: info(at)metav-werkzeuge.de

Web: www.metav-shop.de



