Das Leben im alten Rom, im Mittelalter und in der Kaiserzeit / Dreiteilige "Terra X"-Dokumentation und VR -Projekt "Gladiatoren im Kolosseum in 360 Grad und 3D"

Wie haben sich Lebensstandard, Lebenserwartung und Lebensumstände

im Lauf der vergangenen Jahrhunderte verändert, wie die Vorstellungen

von Werten und Moral? Die dreiteilige "Terra X"-Reihe "Ein Tag in

..." führt ab Sonntag, 4. Dezember 2016, 19.30 Uhr, in das

Alltagsleben einfacher Menschen im alten Rom, im Mittelalter und in

der Kaiserzeit. Vom ersten Augenaufschlag am Morgen bis zum

Zubettgehen am Abend folgen die drei Filme auf Basis von

wissenschaftlichen Erkenntnissen ihren Protagonisten durch einen

ganzen Tag: einem Feuerwehrmann im antiken Rom, einem Wundarzt in

Frankfurt am Main um die Mitte des 15. Jahrhunderts und einem

Dienstmädchen im wilhelminischen Berlin. Durch den jeweiligen Beruf

sehen die Zuschauer sowohl die Sonnen- als auch die Schattenseiten

der Zeit, die Filme schauen auf Ernährung und Hygiene, Verkehr und

Städtebau, Handel und Arbeitswelt sowie medizinische Versorgung und

rechtliche Verhältnisse. Szenische Rekonstruktionen, aufschlussreiche

Grafiken und Statistiken sowie archäologische Entdeckungen lassen

vergangenes Leben plastisch wiederauferstehen und ziehen Parallelen

in die heutige Zeit.



Begleitend zur Ausstrahlung der Fernsehdokumentation startet ab 4.

Dezember 2016 unter terrax.zdf.de das VR-Projekt "Gladiatoren im

Kolosseum in 360 Grad und 3D". Damit kann sich der User in die Zeit

um 80 n. Chr. katapultieren und in einem zehnminütigen Film die

Gladiatorenkämpfe hautnah miterleben. In einer VR-Brille können durch

Kopfbewegungen die Bildausschnitte selbst bestimmt werden. User

können den Film aber auch am Desktop mit der Maus steuern.



Die "Gladiatoren im Kolosseum" sind bereits das dritte VR-Projekt

von "Terra X": Der mithilfe von Computergrafiken gestaltete knapp

vierminütige Film "Vulkane in 3D und 360 Grad" erhielt im September

2016 den Goldenen Panda (Kategorie Web Documentary). Begleitend zur



"Terra X"-Dokumentation "Mythos Wolfskind" konnten die Zuschauer

zwölf Minuten in einer 360°/2D-Kombination virtuell in die

farbenprächtige Welt Indiens eintauchen. Alle VR-Projekte des ZDF

sind unter vr.zdf.de und in der ZDF-VR-App zu finden (für Android und

iOS erhältlich).



https://presseportal.zdf.de/pm/terra-x-ein-tag-in/



http://terra-x.de



vr.zdf.de



http://twitter.com/ZDFpresse



http://twitter.com/ZDF



http://facebook.com/ZDFterraX



Ansprechpartnerin: Magda Huthmann, Telefon: 06131 - 70-12149;

Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk(at)zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:

06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/terrax







