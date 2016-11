Das Amberg-Sulzbacher Land beschenkt in der Adventszeit

Tolle Preise abstauben und Erlebnisse in Bayern gewinnen

(firmenpresse) - Etwas ganz Besonderes hat sich das Tourismusreferat des Landkreises Amberg-Sulzbach zur diesjährigen Weihnachtszeit ausgedacht: Es wird ab 01.12.2016 einen Adventskalender mit 24 tollen Preisen geben.



Die Voraussetzungen sind relativ einfach: Die Teilnahme am Gewinnspiel ist über die touristische Facebook-Seite des Amberg-Sulzbacher Landes (http://bit.ly/2fHzCH7) möglich. Diese Seite muss mit „Gefällt mir“ markiert und das jeweilige Kalendertürchen kommentiert werden und schon landet der User im Lostopf. Die Gewinner werden täglich ausgelost und auf der Facebook-Seite bekannt gegeben und die wechselnden Tagespreise per Post versandt. „Es lohnt sich mitzuspielen“, verspricht Tourismuskauffrau Regina Wolfohr. Auf die Frage was es zu gewinnen gibt, will sie die Katze noch nicht aus dem Sack lassen. Nur die vielversprechenden Stichworte Kulinarik, Kultur und Action waren ihr zu entlocken. Und dass es zu jedem Gewinn zusätzlich eine kleine Überraschung gibt.



Die Spannung bleibt also bis zum 1. Dezember erhalten. Dann öffnet die Touristikerin das erste Türchen des Adventskalenders







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.amberg-sulzbacher-land.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Das Amberg-Sulzbacher Land ist eine Tourismusregion zwischen Regensburg, Nürnberg und Weiden und gehört zum Bayerischen Jura. Die meisten Gäste sind Wanderer, Radfahrer und Wellnessurlauber. Sie schätzen das günstige Preis-Leistungsverhältnis, die abwechslungsreiche Landschaft und das vielfältige touristische Angebot. Der Landkreis hat etwa 275.000 gewerbliche Übernachtungen im Jahr.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Landkreis Amberg-Sulzbach

Leseranfragen:

Tourist-Info Amberg-Sulzbacher Land

Hallplatz 2

92224 Amberg

Tel.: 09621 / 10-239

Tourist(at)amberg-Sulzbach.de



Datum: 29.11.2016 - 15:06

Sprache: Deutsch

News-ID 1430311

Anzahl Zeichen: 1186

Kontakt-Informationen:

Firma: Landkreis Amberg-Sulzbach



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 32 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung