Desktop-Publishing im Übersetzungsbüro

DTP bietet Auftraggebern die Chance, alle Dienstleistungen im Übersetzungsbüro aus einer Hand zu erhalten und damit viel Geld und Zeit zu sparen.

(firmenpresse) - Im Desktop-Publishing sind alle Aufgaben von der reinen Übersetzung bis hin zur Realisierung des gesamten Projekts enthalten, wobei die Lieferung der druckfertigen Daten in einer großen Bandbreite an Übersetzungssprachen geboten wird. Mehrsprachige Produktkataloge oder Gebrauchsanweisungen, Dokumente und Firmenbeschreibungen für den globalen Einsatz gehören zu den Leistungen, die bei Proverb in Hamburg und Stuttgart in nachhaltiger zertifizierter Qualität nach DIN EN ISO 17100 vorgenommen und anhand der Kundenvorgaben realisiert werden.



Ein Rundum-Sorglos-Paket aus dem Übersetzungsbüro



Das Dienstleistungsangebot kann für Windows und Mac sowie in allen gängigen Grafik- und DTP Programmen beauftragt werden. Importe und Exporte von Daten, die Umwandlung in ein druckfertiges PDF in der Fremdsprache sowie das integrierte Lektorat und Korrektorat sorgen für Sicherheit und hochwertige Qualität der Übersetzung. Dabei beruft sich das Übersetzungsbüro Proverb auf muttersprachliche Dienstleister, die sowohl in der Quell- wie in der Zielsprache Experten sind und über die notwendigen fachlichen Spezifikationen verfügen. Komplexe und eilige Aufträge stellen für das versierte Übersetzungsbüro in Stuttgart und Hamburg keine Herausforderung dar, sondern werden mit der gleichen Sorgfalt und Kompetenz wie einfache Übersetzungsdienstleistungen im Desktop-Publishing vorgenommen. Im Zeitalter der globalen Wirtschaft wird DTP immer wichtiger und spielt für Unternehmer schon heute eine nicht zu unterschätzende Rolle. Nur fachliche, sprachliche und rechtliche Richtigkeit untermauern ein seriöses Image und schließen Fallstricke bei Fachübersetzungen, technischen Übersetzungen und sonstigen Übersetzungsdienstleistungen aus. Die Aufmerksamkeit der Proverb Mitarbeiter richtet sich mit ungetrübtem Fokus auf die vor ihnen liegende Aufgabe und schließt alle Prozesse der Projektentwicklung im DTP ein.





Muttersprachler, fachliche Qualifikationen und Spezialisierungen sowie über 160 Sprachkombinationen und graphische Versiertheit sorgen im Übersetzungsdienst beim Desktop-Publishing für Zufriedenheit. Jeder Auftrag wird mit Passion und Präzision bearbeitet, durch moderne Tools und Techniken realisiert und nach dem Vier-Augen-Prinzip durchgeführt. Auch schwierige Themen oder sehr komplexe Details stellen Proverb nicht vor eine unlösbare Aufgabe, sondern schüren den Ehrgeiz und das Engagement für eine effiziente Realisierung. Desktop-Publishing ist mehr als eine reine Übersetzung, da es sich um ein Komplettpaket von der angelieferten und übersetzten Datei bis hin zum druckfertigen Format inklusive professionellem Layout handelt. Die Qualität der Übersetzung und Formatierung sorgen für Verständlichkeit und Rechtssicherheit des Auftrags nach vollendeter Bearbeitung.









Als Übersetzungsagentur und Übersetzungsbüro in Stuttgart ist Proverb kompetenter Partner für Sprachdienstleistungen aller Art. Proverb ist spezialisiert auf Fachübersetzungen (Technik, Recht, Marketing und Pharma), Website-Lokalisierung und mehr.



Proverb oHG Stuttgart

Marktplatz 12, 70173 Stuttgart

Proverb oHG Stuttgart

Deborah Yates

Stuttgart

07111640900



