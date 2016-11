800 Singles treffen sich auf der größten Offline-Datingplattform Berlins

Online-Datingportale boomen. Aber auch die traditionellen Singleformate wie die Fisch sucht

Fahrrad-Party gewinnen in der letzten Zeit wieder stark an Zulauf.

Die Fisch sucht Fahrrad-Party im Frannz Club

(firmenpresse) - "Den Partner fürs Leben findet man offline. Online kann man sich Fotos und Fakes ansehen. Fakes im Club sind dann doch eher selten. Trifft man einen Menschen von Anfang an persönlich, merkt man gleich, ob die Chemie stimmt, das ist ein großer Vorteil von unserer Party. Entspanntes Feiern und Flirten macht die Partnersuche einfacher."

Sandra Schmidt (Fisch sucht Fahrrad)



Offline-Dating-Boom. Der Berliner Marke hat das digitale Zeitalter nicht geschadet.



Seit 23 Jahren gibt es die Fisch sucht Fahrrad Party - sie gilt als das Flaggschiff unter den Single-Partys. Das Event findet jeden 2. Freitag im Monat im Frannz Club, im Herzen Berlins, statt und ist mit ihren durchschnittlich 800 Besuchern als größte Single-Party Berlins somit auch die größte Offline-Datingplattform der Hauptstadt.



Die Besucherzahlen haben sich seit dem Frühling verdoppelt, so dass die Veranstalter auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken können.



"Die Verdoppelung der Besucherzahl im letzten halben Jahr zeigt, dass immer mehr Leute offline nach einem Partner suchen, den sie live und direkt kennenlernen können. Partys, auf denen viele hundert Singles an einem Ort zusammenkommen, bieten dafür die perfekte Gelegenheit."

Wolfram von Dobschütz (Fisch sucht Fahrrad)



Ausweitung des Angebots und die Weihnachtsfeier



Singles aus Berlin und Umgebung zwischen Mitte zwanzig und Mitte fünfzig zieht es regelmäßig in die Kulturbrauerei. Das Geschlechterverhältnis ist laut Veranstalter stets ausgeglichen. Das Abend-Programm reicht von Speed-Dating und Tanzkurs bis hin zum Partyspaß auf 3 Dance Floors. Mehrere Date Doctors geben Flirt-Starthilfe und haben bei den letzten Partys schon viele Paare erfolgreich verkuppelt.



Der dritte Dancefloor wird erstmals zur großen Weihnachtsfeier am 09.12. geöffnet. Das Weihnachts-Special bietet zudem ein Glücksrad, Geschenke von diversen Sponsoren und einen Weihnachtsmann.



Auch im Jahr 2017 sollen die Fisch sucht Fahrrad-Partys weiter als zentrale Anlaufstelle für alle Singles ausgebaut werden, die lieber zusammen mit Hunderten Gleichgesinnten feiern als sich stundenlang durch Fake-Profile im Internet zu klicken.





""""""""-



Website: www.fischsuchtfahrrad.berlin

Facebook: www.facebook.com/Fisch.sucht.Fahrrad/

Termine: 2. Freitag im Monat (09.12. Weihnachtsfeier, 13.01., 10.02. usw.)

Location: Frannz Club (in der Kulturbrauerei), Schönhauser Allee 36











Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.fischsuchtfahrrad.berlin



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über die Veranstalter:



Wolfram von Dobschütz ist seit 20 Jahren als DJ und Eventmanager tätig.

Seit 2012 veranstaltet er die monatlichen "Electro Swing Revolution"-Partys im Astra und Frannz Club.



Sandra Schmidt ist seit vielen Jahren im Event-Sektor selbständig und berät ihre Kunden als Coach und Dozentin in den Bereichen Networking, Feel Good Management und Business Knigge.



Seit April verkuppeln sie gemeinsam ihre Gäste bei den "Fisch sucht Fahrrad"-Partys im Frannz Club in der Kulturbrauerei.



Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.



Dies ist eine Pressemitteilung von

Fisch sucht Fahrrad- Party

Leseranfragen:

Barnhelmstr. 12A, 14129 Berlin

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 29.11.2016 - 17:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1430395

Anzahl Zeichen: 2773

Kontakt-Informationen:

Firma: Fisch sucht Fahrrad- Party

Ansprechpartner: Maggie Bückert

Stadt: Berlin

Telefon: 0176 985 42 986



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.