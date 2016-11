Neue Coworking-Arbeitsplätze im Technologiepark Dortmund

Flexibles Arbeiten liegt voll im Trend. Das hat Auswirkungen auf die Nutzung von Arbeitsräumen, Büros und deren Ausstattung. – Diese Woche startet die Top Tagungszentren AG ihre „Work Lounge“ im Technologiepark Dortmund.

Neue Coworking-Arbeitsplätze im Technologiepark Dortmund

(firmenpresse) - Viele Aufgaben werden zunehmend zeitlich und räumlich entkoppelt erledigt. Dies hat Auswirkungen auf die Nutzung von Arbeitsräumen, Büros und deren Ausstattung. – Eingebettet in 3000 Quadratmeter Seminar- und Tagungsfläche startet die Top Tagungszentren AG diese Woche (28.11. – 02.12.2016) ihre „Work Lounge“ im Technologiepark Dortmund. Neben 20 Seminar- und 10 Meetingräumen stehen hier komfortable „Büros auf Zeit“ – Einzel- und Teambüros sowie sogenannte Open-Space-Coworking-Plätze zur Verfügung. Sie können je nach Bedarf stündlich, täglich, monatlich oder im 10er-Abonnement gemietet werden. Weitere Zusatzoptionen geben den Kunden bedarfsgerechte Gestaltungsmöglichkeiten und individuelle Lösungen für eine passgenaue Arbeitszeiteinteilung, ohne an einen Raum gebunden zu sein.



Bei der Gestaltung und Einrichtung der Work Lounge wurde auf ein modernes und gehobenes Ambiente besonderen Wert gelegt, um ein angenehmes und komfortables Arbeitsklima zu schaffen. Die Lounge Bar, in der kostenlose Getränke und Snacks zur Verfügung stehen, trägt ihren Teil dazu bei.



Tanja Weiss, Geschäftsführerin der Top Tagungszentren AG betont: „Arbeitsraum und -zeit werden durch die Veränderungen in der Arbeitswelt neu definiert. Das Internet macht neue Arbeitsformen möglich und nötig. Wir haben mit der Work Lounge einen Raum geschaffen, der jederzeit Platz zum Arbeiten und Networken bietet. Das Konzept ist auf die aktuellen und zukünftigen Anforderungen sowohl von großen Konzernen, kleinen und mittelständischen Unternehmen, als auch von Start-ups und Freelancern zugeschnitten. Unser Motto ist: Ankommen, loslegen und wohlfühlen!“



All diejenigen, die das neue Arbeiten in der Work Lounge ausprobieren möchten, sind zum kostenlosen „coworken“ eingeladen: In dieser Woche (28.11. – 02.12.2016) in der Zeit von 10 – 18 Uhr heißt es bei der TOP Tagungszentren AG „Coworking zum Probieren und Studieren for free".







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://work-lounge.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Als Unternehmen der REFA Group ist die Top Tagungszentren AG seit 10 Jahren erfolgreicher Partner, wenn es um die Anmietung, Organisation und Betreuung von Tagungs- oder Veranstaltungsräumen geht. Und dies nicht nur am Standort im Technologiepark in Dortmund, sondern ebenso in München und Darmstadt. Als Veranstalter bietet die TOP Tagungszentren AG ihren Kunden passgenaue Lösungen zu fairen Konditionen mit einem individuellen Servicekonzept.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Top-Tagungszentren AG

Leseranfragen:

Top Tagungszentren AG

Petra Kasper

Emil-Figge-Straße 43

44227 Dortmund

Fon 0231 976733-250

info(at)work-lounge.de



PresseKontakt / Agentur:

Manfred Stroh

REFA Bundesverband e.V.

ein Unternehmen der REFA® Group

Wittichstraße 2

64295 Darmstadt

Tel.: 06151 8801-180

manfred.stroh(at)refa.de



Datum: 29.11.2016 - 17:23

Sprache: Deutsch

News-ID 1430413

Anzahl Zeichen: 2187

Kontakt-Informationen:

Firma: Top-Tagungszentren AG

Ansprechpartner: Manfred Stroh

Stadt: 44227 Dortmund

Telefon: 06151 8801-180



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 29.11.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 88 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung