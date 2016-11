Wellness-Angebote für die ganze Familie in der Golf- und Thermenregion Stegersbach

(firmenpresse) - Stegersbach, November 2016 - "Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden" - mit den Worten Mark Twains bietet die attraktive Golf- und Thermenregion Stegersbach die Möglichkeit, mit der ganzen Familie eine Auszeit vom Alltag zu nehmen und Körper und Seele zu entspannen.

Immer mehr Menschen suchen in unserer schnelllebigen, global vernetzten Zeit nach Ruhe und Entspannung, nach Nähe zur Natur, nach Stille und Genuss. Die schönsten Erinnerungen sind oft Erlebnisse, für die man sich bewusst Zeit genommen hat. So manch einer muss die Kunst des Ausruhens und des Müßiggangs erst oder wieder erlernen. Wellness als passive Form der Entspannung wird emotional meist unmittelbar mit Urlaub verbunden. Aktive körperliche Betätigung wird eher nicht als Wellness empfunden. Passive Wohlfühlangebote finden sich unter anderem in bewusster Ernährung, einem ganzheitlichen Umgang mit Lebensmitteln, bewusster Bewegung, mentalen Methoden des Entspannungs- und Stressmanagements wie autogenem Training oder Meditation, einem bewussten Umgang mit der Natur sowie einem sorgsamen Umgang mit dem eigenen Körper, der zur Regeneration der Psyche und im Endeffekt zum allgemeinen Wohlbefinden führt.

Wer gerne Wellness mit Familienurlaub verbindet, sollte für den Urlaub mit Kindern ein Familienhotel mit Wellnessangebot wählen. In familienfreundlichen Wellnesshotels können Kinder und Eltern gleichermaßen entspannen. Und im Burgenland sind die Möglichkeiten groß: Das Familienhotel Allegria by Reiters bietet besondere Wellnessangebote für Kinder, beispielsweise mit speziellen Massagen oder Bädern. Es lohnt sich, ein spezialisiertes Haus zu wählen und in einem professionellen, auf Kinder abgestimmten Ambiente zu entspannen. Im Allegria Resort in Stegersbach können sowohl Eltern als auch Kinder in ein breites Wellnessrepertoire eintauchen. Hier bedeutet Wellness nicht nur leichte und gesunde Kost sowie Massage und Saunagänge. Wellness heißt in Stegersbach viel mehr, nämlich sich rundum wohlzufühlen, und das am besten in jedem Moment des Familienurlaubs. So wird in dem Familienhotel für Wellness rund um die Uhr gesorgt. Zuvorkommende Mitarbeiter beantworten geduldig jede Frage und kümmern sich um große und kleine Anliegen, die Kleinen können sich im Kinderland tummeln, damit die Eltern einmal ungestörte Zweisamkeit mit dem Partner genießen können. Darüber hinaus sorgt die wunderbare Natur vor der Tür für gemeinsame Erlebnisse und die gemütlichen Familienzimmer schenken erholsame Nächte. All das trägt zum persönlichen Wohlbefinden bei - und zu einem Erlebnis, das nach einem Urlaub im Allegria Resort by Reiters**** auf verschiedene Arten nachhaltig im Kopf bleibt: Wellness und Wohlbefinden für jedes Familienmitglied.

Im benachbarten Thermenhotel Puchas Plus**** treffen sich währenddessen diejenigen, die ihre Auszeit vom täglichen Trubel in aller Ruhe mit kulinarisch erstklassigen Köstlichkeiten und einem intensiven Wellnessprogramm verbringen möchten. Die herzliche und heimelige Atmosphäre des mehrfach ausgezeichneten Thermenhotels macht es seinen Gästen leicht das beste Alter in der Ruhestätte des sonnenverwöhnten Burgenlands entspannt zu genießen. Wer hier ankommt, wird persönlich und ehrlich willkommen geheißen und an einen Ort mitgenommen, der Körper und Seele leichtmacht. Wohl und Gesundheit jedes Einzelnen liegen Josef Puchas und seinem Team immer am Herzen. Die Anti-Allergie-Zimmer sind mit hochwertigen Betten, Highclass Matratzen und örtlichem Zirbenholz ausgestattet, das nachweislich den Puls beruhigt und die beste Basis für den perfekten Urlaubstag bietet - ein erholsamer Schlaf. In der Saunalandschaft und mit den heilenden Kräften des Stegersbacher Thermalwassers kann Wellness auf exklusive Weise zelebriert werden. Die Panorama Dachterrasse, der tägliche Kuchen im Hotelcafe und die ganzjährig vom milden Klima profitierende Golfschaukel komplettieren das Repertoire der Best Ager Oase. Im Thermenhotel Puchas Plus ist dabei immer die Liebe zum Detail spürbar: Hundert Prozent barrierefrei, mit einem belebenden, harmonischen Farbkonzept, das sich zu dem einmaligen Wohlfühl-Ambiente zusammenfügt.

Eine Auszeit mit nachhaltiger Wirkung - Die Wellnessangebote der Golf- und Thermenregion bieten das, was das Herz im Alltag vermisst. Doch Vorsicht: Sie werden wiederkommen wollen.

Allegria Resort Stegersbach by Reiters****

Paket "Wellness für die ganze Familie"

- 3 Tage / 2 Nächte im komfortablen Doppelzimmer

- inklusive Vollpension PLUS und alle weiteren Allegria Inklusivleistungen

- Obst und Fruchtsaft am Zimmer

- 20 Minuten Entspannungsmassage pro Erwachsenen

- extra langes Thermenerlebnis in der eigenen Allegria Familientherme am Anreisetag ab 09.00 Uhr über den Thermen-Haupteingang und am Abreisetag bis 22.00 Uhr

- Bademantelgang zur eigenen Allegria Familientherme mit 14 Becken, 4 Rutschen und 2.200 m2 große Saunalandschaft mit täglicher Familiensaunazeit

- täglich um 13.30 Uhr besucht Maskottchen Badolin die jüngsten Gäste in der Allegria Familientherme, um mit ihnen zu lachen, zu singen und zu tanzen

- Allegria Yin Yang SPA und Flüstertherme exklusiv für Hotelgäste ab 15 Jahren

- Badetasche mit Bademantel und Badetuch während des Hotelaufenthalts für Erwachsene und Kinder

- Großzügige Kinder- und Jugendwelt mit vielen Spielmöglichkeiten

- Teilnahme am umfangreichen Freizeit- und Aktivprogramm

- Benützung des Panorama Fitnessraums

- Verleih von Nordic Walking Stöcken

- exklusive Tages-Greenfee-Vorzugspreise auf der eigenen 50-Loch Reiters Golfschaukel Stegersbach-Lafnitztal

ab 227,00 EUR pro Erwachsenem bei Doppelbelegung

ab 478,00 EUR pro Familie (2 Erwachsene und 1 Kind bis zwei Jahre)

Anreise Sonntag bis Mittwoch

Gültig bis 06. Januar 2017, ausgenommen Feiertagstermine, Ferienzeiten, Weihnachten & Silvester.

Thermenhotel PuchasPLUS****

Paket "Alles Zirbe"

- 3 Tage / 2 Nächte

- Traumnächte im EXTRA GROSSEN Zirbenzimmer (36 m²), mit XXL-Zirbenbett (2x2,1m), Kühlschrank zum Selbstbefüllen, Sonnenbalkon

- Super-Frühstücksbuffet mit regionalen Spezialitäten

- Zirbensekt zur Begrüßung an der Hotelbar

- Tägliche Therme, Wellness, Sauna & Spa inklusive (direkter Regenbogen-Verbindungsgang in die Familientherme Stegersbach)

- Luxus-Komfort-Ruheraum

- 1x entspannende Zirbenmassage (30 min)

- 1x gesundes Zirben-Kissen für zu Hause

- Badetasche mit einem Bademantel und einem Saunatuch pro Erwachsenem für die Dauer Ihres Aufenthaltes

- Kostenloses WLAN im gesamten Hotel

- Sport-Aktiv-Programm

- inklusive aller PuchasPLUS Top-Inklusivleistungen

ab 199,00 EUR pro Person





Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

"Wellness, Wein & Golf"

So lautet die Devise in der Golf- und Thermenregion Stegersbach. Das wiederum heißt: Vier Top-Wellness-Hotels, 27 hochkarätige Winzer, sieben Golfplätze (mit 171 Greens) und vielfältige Thermen - eine starke Partnerschaft für maßgeschneiderte Urlaubsangebote. Was auch immer ein Gast in der Region Stegersbach erwartet - hier bekommt er es.

Und immer kann er sicher sein, dass alle Gastgeber mit großer Herzlichkeit ihr Bestes geben, um den Urlaubsaufenthalt zu einem unvergesslichen Erlebnis werden zu lassen.

Mehr Details unter www.stegersbach.at

Kommentare zur Pressemitteilung