Goldcar eröffnet sieben neue Mietstationen an Flughäfen in Spanien, Italien und Frankreich

(firmenpresse) - +++ Die neuen Büros befinden sich in den Flughäfen von Barcelona, Madrid, Ibiza, Fuerteventura, Valencia, Nizza und Rom-Fiumicino



Berlin, 29. November 2016 – Goldcar, Marktführer im Bereich der Ferien-Autovermietung, vergrößert sein Mietstationen-Netzwerk in Europa mit Neueröffnungen in wichtigen Destinationen wie Barcelona, Madrid, Ibiza, Fuerteventura, Valencia, Nizza und Rom-Fiumicino. Um Reisenden einen Mietwagenservice an diesen wichtigen Transitpunkten anzubieten, erhielt das Unternehmen Konzessionen für neue Mietstationen innerhalb dieser sieben Flughäfen.



Die neuen Büros in den spanischen Flughäfen sind bereits eröffnet und werden für mindestens sechs Jahre in Betrieb sein. In Nizza wird die Mietstation im Flughafen bis mindestens 2021 aktiv sein.



Die Neueröffnungen sind Teil der Gesamtstrategie des Unternehmens, um den besten Service zu einem erschwinglichen Preis zu ermöglichen. Dazu wurden in diesem Jahr neue Technologien und Produkte eingeführt, die Goldcar von Niedrigpreis-Mietwagenfirmen und traditionellen Mietwagenfirmen unterscheidet. Ein Beispiel dafür ist der Key’n’Go Service, mit dem das Auto innerhalb einer Minute abgeholt werden kann, ohne dafür am Schalter anstehen zu müssen. Dieser Service ist ebenfalls über mobile Endgeräte verfügbar und soll das Reiseerlebnis des Nutzers verbessern.



Juan Carlos Azcona, CEO von Goldcar, erklärt: „Wir freuen uns, von nun an auf den Flughäfen dieser wichtigen Destinationen für das Unternehmen tätig zu sein. Ab sofort können Reisende an diesen Flughäfen ein Auto mieten, wenn Sie aus dem Flugzeug steigen, und sich bequem innerhalb und außerhalb der Stadt bewegen.“



Die neuen Niederlassungen kommen zu dem bereits bestehenden Netzwerk des Unternehmens hinzu, zu dem bereits mehrere europäische Flughäfen zählen. Sie sollen den Reisenden einen hohen Service an Mobilität mit höchster Qualität und Komfort vom Zeitpunkt ihrer Ankunft an bieten.



Goldcar betreibt derzeit mehr als 80 Büros in 13 Märkten - Spanien, Portugal, Italien, Frankreich, Malta, Andorra, Marokko, Griechenland, Kroatien, Niederlande, Mexiko, Rumänien und Zypern. Eine Investition, die sich in den kommenden Monaten durch das ehrgeizige Internationalisierungsprojekt des Unternehmens fortsetzen wird, mit der Einführung in neue Standorte sowohl in Europa als auch in anderen internationalen Destinationen durch eigene Niederlassungen oder unter Franchise.





Goldcar hat ein Netzwerk mit über 80 Geschäftsstellen in Spanien, Portugal, Italien, Frankreich, Malta, Andorra, Marokko, Griechenland, Kroatien, den Niederlanden, Mexiko, Rumänien und Zypern. Das Unternehmen beschäftigt 1.000 Mitarbeiter und verfügt über eine Flotte von mehr als 50.000 Fahrzeugen. Goldcar hat sich als führendes Unternehmen im europäischen Autoverleih-Markt im Freizeitbereich etabliert und führt seine Expansionspläne auf internationaler Ebene stetig fort.

Weitere Informationen unter: www.goldcar.es/de/



Jeschenko MedienAgentur Berlin GmbH

Sarah Pfennig

Pressebüro Goldcar

c/o Jeschenko MedienAgentur Berlin GmbH

Torstraße 6-8

10119 Berlin

Tel.: +49 30 443183-17

Fax: +49 30 443183-20

E-Mail: pfennig(at)jeschenko-berlin.de



Jeschenko MedienAgentur Berlin GmbH

Sarah Pfennig

Stadt: Berlin

Telefon: +49 30 443183-17



