(Korrektur: Santander mit Exzellenz-Siegel ausgezeichnet) (FOTO)

- Auszeichnung für exzellentes Gesundheitsmanagement

- Santander zählt damit zu Deutschlands gesündesten Unternehmen



Die Santander Consumer Bank AG wurde erneut für ihr exzellentes

Gesundheitsmanagement ausgezeichnet. Im Rahmen des Corporate Health

Audits 2016 belegte die Bank, dass sie sich in vorbildlicher Weise

für die Gesundheit der eigenen Mitarbeiter engagiert. EuPD Research

Sustainable Management, Handelsblatt, TÜV SÜD Akademie und die

ias-Gruppe verliehen Santander im Rahmen des Corporate Health Award

2016 das Siegel der Exzellenzklasse. Damit ist die Bank mit ihrem

Betrieblichen Gesundheitsmanagement deutschlandweit führend. Der

Corporate Health Award steht in diesem Jahr unter der

Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie.



"Mit den vielfältigen Maßnahmen im Betrieblichen

Gesundheitsmanagement möchten wir ein Umfeld schaffen, in dem unsere

Mitarbeiter gerne und gesund arbeiten können. Deshalb werden wir auch

in Zukunft in die Gesundheit unserer Mitarbeiter investieren und das

Gesundheitsmanagement, angelehnt an die weltweite 'BeHealthy'

Initiative von Santander, weiter ausbauen", so Thomas Sürth,

Bereichsleiter Human Resources.



Die Grundlage für die Auszeichnung bildete das Corporate Health

Audit, das seit 2009 mehr als 350 Mal durchgeführt wurde. Im Rahmen

des Audits analysieren unabhängige Gutachter detailliert die Qualität

und Effektivität des Betrieblichen Gesundheitsmanagements des

Unternehmens im Branchenvergleich. Als Basis dient das bereits in

über 600 Unternehmen validierte und führende Qualitätsmodell des

Betrieblichen Gesundheitsmanagements. In diesem Jahr haben sich mehr



als 330 Unternehmen um den Corporate Health Award beworben. "Die

Auszeichnung zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Die

Gesundheit unserer Mitarbeiter ist ein wichtiger Grundstein zum

Erfolg von Santander", so Sürth weiter.



Banco Santander (SAN.MC, STD.N, BNC.LN) ist eine Privat- und

Geschäftskundenbank mit Sitz in Spanien und Präsenz in zehn

Kernmärkten. Santander ist gemessen am Börsenwert die größte Bank in

der Eurozone. Im Jahr 1857 gegründet, verfügt Santander über ein

verwaltetes Vermögen von 1.520 Milliarden Euro. Santander hat

weltweit mehr als 117 Millionen Kunden, rund 12.500 Filialen - mehr

als jede andere internationale Bank - und rund 190.000 Mitarbeiter.

Sie ist die größte Finanzgruppe in Spanien und Lateinamerika und ist

führend in Großbritannien, Portugal, Deutschland, Polen und dem

Nordosten der USA. In der ersten Hälfte 2016 erzielte Santander einen

zurechenbaren Gewinn von 3.280 Mio. Euro.



Die Santander Consumer Bank AG gehört mit etwa 6,1 Millionen

Kunden zu den Top 5 der privaten Banken in Deutschland. Sie bietet

Privatkunden umfangreiche Finanzdienstleistungen an und hat

bundesweit mehr als 300 Filialen. Das Institut ist in Deutschland

außerdem der größte herstellerunabhängige Finanzierer in den

Bereichen Auto, Motorrad, (Motor-)Caravan und auch bei Konsumgütern

führend. Das Unternehmen tritt bundesweit mit den Marken Santander

Consumer Bank, Santander Bank und Santander Direkt Bank auf. Die

hundertprozentige Tochter der spanischen Banco Santander hat ihren

Sitz in Mönchengladbach und beschäftigt mehr als 3.800 Mitarbeiter.

Weitere Informationen finden Sie unter www.santander.de







