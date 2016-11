GameStops internationale Marke für Sammelobjekte Zing Pop Culture ist bestes neues Einzelhandelskonzept bei den alljährlichen MAPIC Awards

Die globale Auszeichnung würdigt vortreffliche Leistungen, Innovation und Kreativität in der Einzelhandels-Immobilienbranche

(firmenpresse) - (Mynewsdesk) GRAPEVINE, TX --(Marketwired - 29. November 2016) - GameStop, eine weltweite Familie spezialisierter Einzelhandelsmarken, die die beliebtesten Technologien erschwinglich und unkompliziert machen, hat heute bekannt gegeben, dass seine internationale Einzelhandelsmarke Zing Pop Culture im Rahmen der 21. Annual MAPIC Awards in Cannes, Frankreich, den Titel Best New Retail Concept" erhalten hat.

Zing Pop Culture ist der schnellstwachsende Anbieter von Sammelobjekten und Popkultur-Merchandising in Australien und Europa und erhielt die internationale Auszeichnung für die Qualität und Originalität seines Einzelhandelskonzepts im Hinblick auf Produkte, Marketingkampagnen und Erfindungen sowie für seine Errungenschaften, seine unternehmerische Herangehensweise und seine langfristigen Entwicklungspläne.

Zing Pop Culture ist das ultimative Popkultur-Einkaufserlebnis und hat in kürzester Zeit ein Einzelhandelsparadies kultiviert, bei dem wirklich alle auf ihre Kosten kommen von Sammlern über treue Fans berühmter Marken bis hin zu Geschenkkäufern", so Mike Mauler, President bei GameStop International. Es ist uns eine Ehre, diese fantastische Auszeichnung von MAPIC erhalten zu haben, und wir freuen uns schon darauf, diese Marke weltweit weiter auszubauen."

Ihr erstes Einzelhandelsgeschäft eröffnete die Marke im Jahr 2014 als angeschlossene Marke von EB Games Australia und Teil der GameStop Corporation. Inzwischen sind daraus über 50 Ladengeschäfte in Australien, Frankreich, Italien, Deutschland und Irland geworden. Alle Standorte verfügen über einen modernen, hellen und offenen Grundriss und bieten ein breites Sortiment an Sammelobjekten, Geräten, Kleidung und anderen Lizenzprodukten für Fans von einigen der beliebtesten Popkulturmarken wie z. B. Disneys STAR WARS, Game of Thrones, Nintendo, Marvel, Minecraft und vielen anderen.

Die globale Auszeichnung MAPIC Awards wurde 1996 ins Leben gerufen und würdigt vortreffliche Leistungen, Innovation und Kreativität in der Einzelhandels-Immobilienbranche Die alljährliche Preisvergabe bietet Einzelhändlern sowie Immobilienentwicklern eine einzigartige Gelegenheit, ihre Errungenschaften vorzuführen. Die 21. Ausgabe der MAPIC Awards würdigte die herausragendsten Einzelhändler und Immobilienprojekte im Rahmen eines Galadinners, das am Donnerstag, den 17. November, in Cannes, Frankreich stattfand.

Über Zing Pop Culture

Zing Pop Culture ist Teil der GameStop Corp. Das Unternehmen verkauft Popkultur-Merchandising, einschließlich Figuren, Kleidung, Spielzeug, Kunst und andere Sammelobjekte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Brettspiele, Sammelkarten sowie Zubehör für Spiele. Allgemeine Informationen über Zing Pop Culture finden Sie auf der Website des Unternehmens: http://www.zingpopculture.com.au.

