Zauberer Johannes Arnold aus Hamburg zeigt sein magisches Programm am 4.12.2016 ab 17.30 Uhr live im Jugendzentrum Glockenheide in Norderstedt

Zauberer Johannes Arnold aus Hamburg

(firmenpresse) - Zauberer Johannes Arnold aus Hamburg tritt am Sonntag, den 4. Dezeber 2016 um 17.30 Uhr im Jugendzentrum Glockenheide in Norderstedt auf (Jugendzentrum Glockenheide, Glockenheide 42, 22844 Norderstedt). Der Zauberkünstler und Jongleur demonstriert dabei verschiedene neu entwickelte Kunststücke sowie zahlreiche bereits bekannte Darbietungen aus seinem Repertoire, etwa Kartenkunststücke, magische Darbietungen mit Seilen und natürlich auch Jonglagepräsentationen. Im Rahmen eines gemütlichen Adventsnachmittags, bei dem auch Kaffee und Kuchen serviert werden, haben alle Interessierten die Möglichkeit, Johannes Arnold live bei einem seiner Auftritte zu erleben. Der Eintritt ist frei. Anmeldungen sind nicht erforderlich.

Johannes Arnold lebt und arbeitet als professioneller Unterhaltungskünstler und freier Regisseur in einer ländlichen Region zwischen Hamburg und Bremen. Der Zauberer aus Hamburg tritt im Rahmen öffentlicher wie privater Veranstaltungen auf - etwa auf Hochzeiten, Firmenfesten und Stadtfesten. In seinen Unterhaltungsprogrammen werden Zauberei und Jonglage miteinander kombiniert, wobei die Darbietungen teils mit Musik und teils im direkten Dialog mit dem Publikum präsentiert werden. Dabei kommen viele unterschiedliche Requisiten aus diversen Disziplinen der Zauberei zum Einsatz. Allen Darbietungen ist gemeinsam, dass sie nicht viel Platz benötigen - bei keinem Auftritt muss also im Vorfeld ein komplizierter Aufbau stattfinden. Gerade die kleinen Taschenspielereien haben es dem Künstler angetan, so etwa das Zerreißen und Wiederherstellen einer Spielkarte, das Zerschneiden und Reparieren eines Seils oder die kleinen, aber dafür umso verblüffenderen Kartenkunststücke, die für junge wie erwachsene Zuschauer gleichermaßen faszinierend sind und nicht auf Technik, sondern ganz und gar auf Fingerfertigkeit und charmante Präsentation setzen.

Zauberer fallen natürlich nicht vom Himmel! Es handelt sich um eine Kunst, die viel Arbeit verlangt. Wie sah Arnolds eigener Werdegang aus? Bereits in frühen Jahren fand er den Weg zur Zauberei: Alles fing im Alter von zehn Jahren mit einem zu Weihnachten geschenkten Zauberkasten an, der ihm nicht nur viel Spaß, sondern auch die ersten magischen Erlebnisse und entsprechende Erfahrungen bescherte. Nach der Schule wandte sich Johannes Arnold dem Studium der Kulturwissenschaften in Hildesheim zu, damals noch unter dem Namen "Kulturpädagogik" bekannt, und studierte dort schwerpunktmäßig die Fächer Literatur, Theater und Musik. Nach Ende des Studiums beschäftigte sich Johannes Arnold verstärkt mit dem Zaubern und machte sein Hobby schließlich zum Beruf. Unter dem Namen "Experte für Wunder" ist er seit 2009 in Berlin, Hamburg sowie als professioneller Zauberer in Bremen im Einsatz.

Der offene Adventsnachmittag im Jugendhaus Glockenheide ist Bestandteil der Jugend- und Kulturarbeit der Stadt Norderstedt. Durch ein breites Spektrum offener und strukturierter Angebote sollen die jugendlichen Besucher herausfinden, was ihren jeweiligen Interessen und Fähigkeiten entspricht, und ihre Freizeit selbstständig gestalten. Der Zauberauftritt von Johannes Arnold am 2. Advent richtet sich jedoch nicht nur an Jugendliche, sondern auch an interessierte Besucher anderer Altersgruppen.

Kontakt und weitere Informationen: Johannes Arnold, Dorfstr. 6, 27367 Reeßum, www.hamburgs-zauberer.de, Email: info(at)hamburgs-zauberer.de, 0163-9633684





Magier und Jongleur Johannes Arnold arbeitet als professioneller Zauberkünstler in Hamburg, Bremen und Hannover. Der vielseitige Künstler tritt sowohl für Kinder, wie auch für Erwachsene auf. Zauberei und Jonglage werden in seinen Shows auf vielseitige Weise miteinander verbunden und kombiniert.

Zauberer Johannes Arnold

Zauberer Johannes Arnold

Johannes Arnold

Dorfstr 6

27367 Reeßum

info(at)hamburgs-zauberer.de

01639633684

http://www.hamburgs-zauberer.de



