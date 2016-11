SEVEN SEAS EXPLORER MIT NEUEN KULINARIK-KURSEN UND GOURMET EXPLORER TOURS

Sein Karibik-Debüt feiert das wohl luxuriöseste Schiff auf See mit Genuss der Extraklasse

(firmenpresse) - Southampton/ Frankfurt, 24. November 2016. Das wohl luxuriöseste Schiff auf den sieben Weltmeeren, die Seven Seas Explorer von Regent Seven Seas Cruises®, kreuzt im Dezember 2016 erstmals in nordamerikanischen Gewässern. In Miami wird sie den Anker lichten und während der Winter- und Frühlingsmonate der Saison 2016/2017 in der Karibik unterwegs sein. Für die 10- und 14-Nächte langen Kreuzfahrten in der Region hat Regent Seven Seas Cruises® Kurse für die Culinary Arts Kitchen an Bord entwickelt und bietet Gästen außerdem neue Optionen der Gourmet Explorer Tours in ausgewählten Häfen an.

Schon jetzt ein Gästefavorit, stellt die Culinary Arts Kitchen kulinarisch interessierten Passagieren alle Zutaten zur Verfügung, die sie benötigen, um ihre Kochkenntnisse auszubauen. Auf Deck 11 gelegen und mit großartigem Blick aufs Meer, ist die Culinary Arts Kitchen nach dem Vorbild der prestigeträchtigsten Kochschulen Frankreichs konzipiert. Die an den Kursen teilnehmenden Gäste erhalten höchstpersönliche und praktische Anleitung an den 18 Kochstationen, die mit den modernsten Induktionsherden, Edelstahlspülbecken und allen erdenklichen Kochutensilien ausgestattet sind. Die neuen Kurse auf den Karibik-Routen beinhalten:

•Fiesta on the High Seas: Dieser Kurs wendet sich an Liebhaber der mexikanischen Küche. Die Gäste erlernen, Tortillas zuzubereiten und die Kunst, das perfekte Carne Asada zu grillen. Zum Abschluss des Mahls widmen sich die Gäste der Zubereitung von schokoladigem Pepita-Gebäck, das auf einem Spezialrezept von Chefköchin Kathryn Kelly, Director of Culinary Enrichment bei Regent Seven Seas Cruises®, basiert.

•Caribe!: Dieser Kurs feiert die Gewürze, Zutaten und die unverkennbaren Aromen der Karibik. Die Gäste stellen köstliche Spezialitäten der Region her, wie zum Beispiel bermudisches Ingwer-Bier, das sie auch zu Hause nachbrauen können. So lassen sich die schönen Erinnerungen an die Reise durch die Karibik wieder aufleben.

•Who Doesn’t Love Brunch?: Die Gäste erlernen neue leckere Rezepte, um ihr Brunch-Repertoire aufzubessern und meistern die Herstellung von Zucker mit verschiedenen Aromen, um vielfältige Brunch-Cocktails damit zu kreieren.



•Viva España: Während dieses Kurses bereiten die Gäste traditionelle spanische Tapas und authentischen Sangria zu. Der Meisterlehrer der Culinary Arts Kitchen richtet außerdem eine Paella-Vorführung aus und zeigt seinen Kochschülern die Zubereitung von Aioli.

•Opa! Modern Healthy Greek: Kreta ist als Geburtsort der mediterranen Küche bekannt. In diesem Kurs lernen die Teilnehmer eine Vielzahl an Gerichten kennen, die zum gesunden und langen Leben der Einwohner der griechischen Insel beitragen.

Zusätzlich zu den Lehrinhalten der Culinary Arts Kitchen, hat Regent Seven Seas Cruises® eine Reihe von neuen Gourmet Explorer Tours für die Karibik-Saison geschaffen, die den Gästen die kulinarische Erkundung der besuchten Destinationen ermöglicht. Die Touren werden begleitet vom Cheflehrer der Culinary Arts Kitchen und einem einheimischen Guide, meist ebenfalls Koch von Beruf, der über ausführliche Kenntnisse zu Landwirtschaft, Wein und Küche einer Region verfügt, um die gastronomische Erfahrung noch authentischer zu gestalten. Die neuen Touren in der Karibik beinhalten:

•St. Lucia Spices Cooking Studio: St. Lucia wird unter den Karibikinseln besonders wegen ihrer Gewürzvielfalt verehrt. Auf dieser exklusiven Gourmet Explorer Tour erfahren die Gäste den Grund dafür. Sie werden die subtilen Geschmäcker der Inselküche bei einem Lunch im Freien probieren können, begleitet von einem atemberaubenden Ausblick über das Meer. Nach dem Mittagessen besuchen die Gäste den lebendigen Castries Markt, auf dem die Bauern seit fast 100 Jahren lokal produziertes Obst, Gemüse und Gewürze verkaufen.

•Tortola Biodynamic Farm & Island Inspired Beach Lunch: Die biodynamische Good Moon Farm heißt die Gäste willkommen, wo sie zwischen den saisonalen Produkten spazieren und die Aussicht genießen können. In Trellis Bay erwartet die Gäste der Besitzer der Good Moon Farms, die lokale Legende Aragorn, der gemeinsam mit seinem Küchenteam direkt am Strand ein köstliches Mittagessen auftischt, das unter anderem Obst-Smoothies im Rasta-Style, gegrillten Fisch und Gemüse und ein Dessert aus Mango, Guave oder Bananenfeige kredenzt.

•St. John’s Market Visit and Cooking Demo: Die Tour beginnt mit einem von einem Koch geführten Spaziergang über den bunten Markt im Herzen von Downtown St. John. Die Gäste erfahren die Früchte der Insel mit allen Sinnen, darunter auch die berühmte schwarze Ananas von Antigua. Nachdem auf dem Markt der Appetit angeregt wurde, erwartet Chef Jacquie, eine bekannte Köchin auf der Insel, die Gäste, um ihnen die Zubereitung des für die Insel typischen Gerichts „fungie“ beizubringen, das ähnlich der Polenta aus Maismehl hergestellt wird.

Regent Seven Seas Cruises® ist die einzige Kreuzfahrtgesellschaft, die unbegrenzte Landausflüge in jedem Hafen in allen Destinationen anbietet. Die Gourmet Explorer Tours sind Teil des Ausflugsprogramms Regent Choice, das für solche Gäste kreiert wurde, die tiefer in die Kultur und Geschichte einer Region eintauchen möchten. Die Gourmet Explorer Tours für die kommenden Karibik-Kreuzfahrten kosten circa 100 Euro pro Person, die Kurse der Culinary Arts Kitchen sind für circa 85 Euro buchbar.

Detaillierte Informationen über die Seven Seas Explorer oder allgemeine Informationen über Regent Seven Seas Cruises® erhalten Interessierte im Internet unter www.RSSC.com/specials oder telefonisch bei einem unserer Kreuzfahrtagenten in Deutschland, Österreich und der Schweiz:

•AirTours: 0049 511 567 86 190

•Cruise Group: 0049 861 909 96 040

•ATI World: 0049 6023 917150

•VistaTravel: 0049 40 309 798 40

•Seereisen Center: 0043 (1) 713 04 00

•Papageno: 0043 (1) 58 555 85 0

•RUEFA: 0810 200 400 (aus AUT); 0043 (1) 58800 9450 (Ausland)

•MCCM Master Cruises: 0041 (0) 44 211 30 00

•Kuoni Cruises: 0041 (0) 44 277 52 00

Alternativ hilft auch gerne das Reservierungsteam telefonisch unter 0044 2380 682140 oder per Email unter cruise(at)rssc.eu



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über Regent Seven Seas Cruises®

Regent Seven Seas Cruises® ist die Luxus-Reederei mit dem umfassendsten All-Inclusive-Angebot der Welt und einer vier Schiffe umfassenden Flotte, die weltweit 375 Destinationen ansteuert. Das neueste Mitglied der Flotte, die Seven Seas Explorer, ist am 20. Juli ausgelaufen und wird als das wohl luxuriöseste Schiff auf den sieben Weltmeeren präsentiert. Führend im Bereich der Luxus-Kreuzfahrten, beinhalten die Preise Unterbringung in Suiten, Hin- und Rückflüge, hochgradig persönlichen Service, hervorragende Gastronomie, feine Weine und Spirituosen, Besichtigungstouren in jedem Hafen, alle Trinkgelder, Transfer und unbegrenzte WLAN-Nutzung. Regent Seven Seas Cruises® befindet sich inmitten eines 125 Millionen Dollar umfassenden Renovierungsprojekts, das die Eleganz der gesamten Flotte auf den Standard der Seven Seas Explorer heben wird.



Dies ist eine Pressemitteilung von

global communication experts

PresseKontakt / Agentur:

Global Communication Experts GmbH

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Regent Seven Seas Cruises ®

i.A. Gabriele Kuminek / Stefanie Mehlhorn / Maria Sophia Bach

Hanauer Landstr. 184

60314 Frankfurt

p: +49 69 17 53 71-028/ -026/ -062

f: +49 69 17 53 71-029

m: regentsevenseas(at)gce-agency.com

w: www.rssc.com

w: www.gce-agency.com



Datum: 29.11.2016 - 17:53

Sprache: Deutsch

News-ID 1430433

Anzahl Zeichen: 6349

Kontakt-Informationen:

Firma: global communication experts

Ansprechpartner: Gabriele Kuminek

Stadt: Frankfurt



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 57 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung