Jung/Hardt: So viel Verteidigungsfähigkeit wie nötig - so viel Zusammenarbeit wie möglich

(ots) - CDU/CSU-Bundestagsfraktion beschließt

Positionspapier zu Russland



Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat ein Positionspapier

beschlossen, in dem die Erwartungen an einen künftigen Umgang mit

Russland formuliert sind. Dazu erklären der stellvertretende

Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Franz Josef Jung, und der

außenpolitische Sprecher Jürgen Hardt:



"Die CDU/CSU-Fraktion steht für eine partnerschaftliche

Zusammenarbeit mit Russland. Deshalb wollen wir die bilateralen

Beziehungen nach Möglichkeit wieder verbessern. Dies kann jedoch nur

gelingen, wenn auch die russische Führung dies will und bereit ist,

verlorenes Vertrauen wieder aufzubauen.



Das militärische Vorgehen Russlands in der Ukraine ist

inakzeptabel. Wir akzeptieren die völkerrechtswidrige Annexion der

Krim nicht. Die westliche Staatengemeinschaft hat darauf aus unserer

Sicht abgewogen und angemessen reagiert. Eine wesentliche

Voraussetzung für die Rückkehr zu einem Vertrauensverhältnis mit

Russland ist daher ein Ende der Aggression gegen die Ukraine. Die

Minsker Vereinbarungen über eine Befriedung der Ost-Ukraine vom

Februar 2015 müssen vollständig umgesetzt werden.



Die CDU/CSU-Fraktion ist darüber hinaus der Auffassung, dass wir

noch entschiedener Russlands Versuchen entgegentreten müssen, mit

hybriden Methoden auf die westlichen Gesellschaften Einfluss zu

nehmen. Wir können nicht hinnehmen, dass Moskau versucht, einen Keil

in die Gemeinschaft der westlichen Staaten zu treiben, und Länder zu

destabilisieren, die sich der EU und der NATO annähern wollen.



Zugleich lässt sich die CDU/CSU-Bundestagsfraktion von dem

Gedanken leiten, die politischen, wirtschaftlichen und

zivilgesellschaftlichen Beziehungen zu Russland zu verbessern und

eine partnerschaftliche Zusammenarbeit anzustreben. Unser Interesse



ist es, dass Russland zu einer kooperativen Politik in Europa, aber

auch in anderen Krisenregionen wie dem Nahen und Mittleren Osten

zurückkehrt."







