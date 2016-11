WAZ: IT-Experten: Zu wenige Sicherheitstests bei Routern, Webcams und Co.

(ots) - Um künftige Hacker-Angriffe wie zuletzt auf 900.000

Router der Deutschen Telekom zu erschweren, fordert Jörg Schwenk vom

Horst-Görtz-Institut für IT-Sicherheit der Ruhr-Universität Bochum

eine Herstellerhaftung und intensive Testverfahren für neu auf den

Markt kommende Router, die auch unbekannte Schwachstellen mit

einbeziehen. "Das ist aber ein Kostenfaktor, den Hersteller bei der

Produktentwicklung scheuen", sagte der Professor der in Essen

erscheinenden Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ,

Mittwochausgabe).



Auch der führende Anbieter von IT Sicherheitslösungen Gdata in

Bochum tritt dafür ein, dass Hersteller von Webcams, Routern & Co. in

die Pflicht genommen werden: "Viele Milliarden technische Geräte

werden internetfähig. Auch sie werden das Ziel von Hackern sein",

warnt Experte Thorsten Urbanski in der WAZ. Der Angriff auf die

Telekom sei nur "die Spitze des Eisbergs". Nutzern von Routern rät

Gdata, nach der Erstinstallation sofort das Passwort zu verändern.







