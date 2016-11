PCBilliger: Günstige und sichere Windows 7 Software

(firmenpresse) - Gemäß der Ansicht des FDP-Vorsitzenden Christian Lindner ist die Bundesrepublik Deutschland aktuell nicht für die digitale Zukunft gerüstet. Hierzu sagt Lindner wörtlich nach Information von PCBilliger: "Jahr für Jahr verliert unser Land Unternehmen, und zu wenige Start-ups finden bei uns ein Zuhause". Weiter führt Lindner in diesem Zusammenhang aus: "Lästige Bürokratie und zu hohe Steuern bremsen die Gründungsdynamik." Im gleichen Atemzug wirft Lindner der amtierenden Bundesregierung unter Bundeskanzlerin Angela Merkel vor, seit Jahren völlig falsche Prioritäten zu setzen. Demzufolge betont FDP-Chef Lindner in Richtung Kanzleramt: "Die Regierung macht Arbeit teurer, baut den Sozialstaat aus und verschläft den Glasfaserausbau, der für die Gigabit-Wirtschaft dringende Voraussetzung ist". Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) stünden in Persona von ihrer Seite "für die alte Wirtschaft und liefern zu wenig Impulse für eine dynamische Gründerkultur".

An dieser Stelle ist festzuhalten, das es eines der vorrangigen Unternehmensziele von PCBilliger ist, die Sicherheit der Kunden durch den effizienten Einsatz von gebrauchter, günstiger Software, wie unter anderem den Microsoft Betriebssystemen Windows 7 und Windows 10, stetig zu verbessern.

Hierzu teilt PCBilliger nicht die Auffassung von Bruno Kahl, Chef des Bundesnachrichtendienstes (BND), in welchem dieser kolportiert, dass so genannte Hacker und Trolle vor der Bundestagswahl im kommenden Jahr 2017 versuchen könnten, die bundesdeutschen Wähler zu verunsichern und eine angebliche Gefahr vor allem von Russland ausginge. Die GPC GmbH mit seiner über 16-jährigen Erfahrung gilt hierbei in der gesamten Softwarebranche als hochspezialisierter Wiederaufbereiter von gebrauchten PCs und Notebooks. Dabei ist die GPC GmbH mit ihrem Online-Shop PCBilliger als Microsoft Refurbisher in der Lage, modernste PCs und Notebooks zu unschlagbaren Preisen anzubieten. Dies bietet vor allem für PCBilliger-Kunden einen hohen finanziellen Vorteil, vor allem, da die Computer im Onlineshop von PCBilliger langlebige und robuste Businessgeräte von führenden Herstellern wie HP, Dell und Fujitsu Siemens sind. Auf allen Computern und Notebooks wird auf Kundenwunsch das Betriebssystem Windows 7 oder Windows 10 vorinstalliert.

Die kürzlich 900 000 betroffenen Telekom-Kunden im ganzen Bundesgebiet, bei welchen es durch einen Hacker-Angriff zu Beeinträchtigungen kam, könnten sich bei PCBilliger mit zusätzlicher Antivirensoftware besser vor sogenannten Hackerangriffen schützen. Dies auch im Besonderen, weil aktuell Arne Schönbohm, Chef des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), es mit einem Kommentar zu diesem Thema auf den sprichwörtlichen Punkt bringt und sagt: "Der Angriff auf die Telekom zeigt, wie stark Cyber-Angriffe jeden Bürger treffen können. In diesem Zusammenhang empfiehlt PCBilliger in einem Interview mit dem Berliner Kurier, neben dem Einsatz von günstig gebrauchter Software, zum Schutz der eigenen Hardware, die Antiviren-Software von Kaspersky zu installieren.





PCBilliger: Soft- und Hardware-Experte seit 16 Jahren / Microsoft Refurbisher

