Marina von Stroganoff in der Welt von Swing und Jazz

Ausdruckskräftig und gleichzeitig zart: Die Jazz-Sängerin Marina von Stroganoff bringt Swing und Jazz wieder zurück auf die Bühne.

1

(firmenpresse) - Zusammen mit der SWS Big Band zeigte sie ihr Repertoire an charaktervollen und gefühlvollen Klängen.

Konzerte der gebürtigen Lettin Marina von Stroganoff wie im Kulturzentrum "Goldene Sonne" in Schneeberg Anfang November zeigen das abwechslungsreiche Klangrepertoire der Sängerin und dass Jazz und Swing auch heute noch ihren ganz eigenen Charme besitzen. Zusammen mit der SWS Big Band tourt sie regelmäßig und bringt den Swing wieder auf die Bühne. Eine Musikrichtung, die nach ihrem Revival, die Herzen vieler Musikliebhaber wieder schneller schlagen lässt. Zeitgenössische Tanzmusik, die mit der Stimme von Marina von Stroganoff und der musikalischen Unterstützung der Big Band bei jedem Konzert zu einem einmaligen Event wird.

Auf der internationalen Bühne war Marina von Stroganoff mit dem Rigaer Ensemble in Ländern wie Dänemark oder Großstädten wie London unterwegs. Da ihre Welt aber nicht nur die Bühne ist, engagiert sich Marina von Stroganoff in verschiedenen kulturellen Einrichtungen und Vereinen. Marina von Stroganoff hat bereits seit Kindertagen an ein Faible für Kultur. Tanz, Musik und Schauspiel waren die drei Komponenten, die sie gefangen nahmen. Bei ihren Konzerten in Deutschland und Europa kommen diese drei Elemente der Europäerin natürlich zugute und das Publikum erhält eine individuelle klangliche Darbietung.

Bei ihrem Chanson-Programm "Diven" zeigte Marina von Stroganoff 2010 mit ihren Interpretationen der Klassiker von Edith Piaf, Zarah Leander, Hildegard Knef und weiteren, wie vielschichtig ihr Repertoire und Können ist. Zu sehen und zu hören ist die Künstlerin Marina von Stroganoff bei verschiedenen öffentlichen Anlässen mit der SWS Big Band sowie als Solokünstlerin, sie kann aber auch für den privaten Rahmen gebucht werden. Mit ihrer Erfahrung und ihrem Können kann Marina von Stroganoff auf ein breites Spektrum an deutschen und internationalen Liedern zugreifen, die zu jedem Event passen.





Die Jazz-Sängerin Marina von Stroganoff bringt Swing und Jazz wieder zurück auf die Bühne

Traditionsverein?Zwickauer Automobilbauer e.V.?

