Von Oceana Touch bis Coco Mojito: Mit den Signature Treatments von Breeze Spa entspannen

(firmenpresse) - Bangkok/Frankfurt am Main, 25. November 2016: Verjüngt, entspannt, belebt – in den Breeze Spas bestimmt der Gast, wie er sich nach der Massage fühlen möchte. Jede Anwendung zeichnet sich durch eine sorgfältig auserwählte Körpertherapie oder Massagetechnik aus. Durch ätherische Öle, musikalische Begleitung, stimmungsvolle Farbspiele und persönliche Beratung führen Therapeuten ihre Gäste zum maximalen Entspannungsmoment. Das Erlebnis beginnt mit einem Erfrischungsgetränk und einer belebenden Dusche, nach der Anwendung werden dem Gast Kräutertee und Macarons gereicht.

Breeze Spa gehört zu Amari und ist in neun Hotels und Resorts in paradiesischen Destinationen wie den Malediven und an verschiedenen Standorten in Thailand, darunter Phuket, Ko Samui und Bangkok, zu finden. Die Massagen und Behandlungen sind speziell an die Region angepasst: Neben Pflegeprodukten von Murad, der kosmetischen Linie des amerikanischen Dermatologen Dr. Howard Murad, kommen zudem natürliche lokale Erzeugnisse zum Einsatz – jedes Spa bietet den Gästen ein eigens kreiertes Signature Treatment.

Folgende Beispiel-Massagen genießen Gäste des Breeze Spa auf den Malediven sowie in Phuket und Ko Samui:

Amari Havodda Maldives: Oceana Touch Package

Nach einem ausgiebigen Sonnenbad benötigt die Haut eine Extraportion Pflege: Das Signature Treatment des Amari Havodda Maldives versorgt den Körper mit den besten Nährstoffen aus dem Indischen Ozean. Kombiniert werden Ayurveda-Techniken mit moderner Meereswissenschaft, um den Gast von Kopf bis Fuß zu verwöhnen. Die Behandlung beginnt mit einer Ganzkörperpackung aus mineralreichem Schlamm angereichert mit Essenzen aus dem Meer und bioaktiven Komponenten, um die Haut zu entgiften und zu revitalisieren. Anschließend folgen eine Ganzkörper- und eine Gesichtsmassage – das Ergebnis ist eine geschmeidige, strahlende Haut.

Anwendungsdauer: 180 Minuten

Amari Phuket: Phuket Coco Mojito Package

Um die sonnenstrapazierte Haut wiederzubeleben, wurde das Phuket Coco Mojito Package entwickelt. Das verwöhnende Erlebnis beginnt mit einer Körperpackung aus natürlichen Inhaltsstoffen wie Aloe Vera und Phytoplankton-Extrakt sowie einem Hauch von Kokosnuss, Minze und Limette. Aloe Vera heilt Sonnenbrand, während Phytoplankton reich an Meeresmineralien ist, die die Haut beruhigen und geschmeidig machen. Die anschließende Massage, inspiriert von traditionellen thailändischen Heilmethoden, entspannt den Körper und die Gesichtsmaske verleiht einen gesunden Teint.



Anwendungsdauer: 150 Minuten

Amari Koh Samui: Samui Piña Colada Package

Das tropische Samui Piña Colada Package beinhaltet ein Ganzkörperpeeling, das die Haut entgiftet und gleichzeitig die Kreislauf- und Lymphsysteme stimuliert. Danach wird ein Bio-Kokosnussöl aufgetragen, das aus frisch gepressten Rohkokosnüssen gewonnen wird und mit Reiskeimöl, Süßmandelöl und Vitaminen der Mönchspfefferpflanze angereichert ist. Dieser natürliche Bräunungsbeschleuniger trägt dazu bei, die Melanin-Bildung zu stimulieren. Eine revitalisierende Massage mit schimmerndem Körperöl verleiht der Haut einen strahlenden Glanz.

Anwendungsdauer: 120 Minuten



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über Breeze Spa

Glück ist ein wichtiges Fundament für Wellness – das ist die Philosophie, die hinter Breeze Spa steckt. Die Spas von Breeze sind ausschließlich in den Amari Hotels & Resorts zu finden, unter anderem in Katar, auf den Malediven sowie an sechs Standorten in Thailand. Im Fokus steht beim Besucher eine positive Stimmung zu erzeugen: Farblichttherapie, Temperatur und Düfte werden an die Bedürfnisse des Gasts und die spezifischen Behandlungen angepasst. Die Anwendungsräume zeichnen sich durch ein modernes Dekor aus, um eine entspannte und inspirierende Umgebung zu schaffen. www.breeze-spa.com

Über ONYX

ONYX Hospitality Group betreibt unterschiedliche, sich ergänzende Marken und verfügt aktuell über 41 Häuser im Indischen Ozean, am Arabischen Golf und im asiatisch-pazifischen Raum, weitere 20 befinden sich in der Planung. Im Zuge des Expansionskurses anvisiert das Unternehmen bis 2018 die Leitung von insgesamt 81 Hotels, Resorts und Serviced Apartments. www.onyx-hospitality.com.



