Anex Tour stellt Außendienst für den Reisebüro-Vertrieb vor: 100 Prozent für den Counter

(firmenpresse) - Frankfurt, 28. November 2016. Der neue Düsseldorfer Pauschalreiseveranstalter Anex Tour legt den Fokus auf den Vertrieb über Reisebüros und präsentiert sich als zuverlässiger, verbindlicher und fairer Partner. Nun stellt das Unternehmen seine Regionalleiter für den deutschen Markt vor, die die Betreuung der Expedienten übernehmen werden. Das Team von 15 Mitarbeitern ist bereits seit Anfang November auf Roadshow und Sales Blitz, um sich, den Veranstalter und seine Produkte dem Reisevertrieb persönlich vorzustellen.

Für die Region Ost zeichnet sich Alexander Schulten zuständig. Schulten, der bis Oktober Vorstandsmitglied im Deutschen Reise Verband war, wird Regionalverkaufsleiter bei Anex Tour und wird ab Dezember den Vertrieb in der Region Berlin aufbauen. „Da ich selbst aus dem Reisebüro-Geschäft komme, kenne ich die Ansprüche der Reisebüros genau und freue mich, die Produkte von Anex Tour bei den Reisebüros bekannt zu machen und direkter Ansprechpartner für die Agenturen zu sein,“ so Schulten. Das eigene Reisebüro wird er künftig durch eine Büroleitung weiterführen lassen.

Der Westen mit Hauptaugenmerk auf Nordrhein-Westfalen wird durch das Duo Simone Roeffen und Till Adler abgedeckt. Roeffen ist seit zwanzig Jahren in der Touristik tätig und unterstützte verschiedene Reiseveranstalter im Außendienst: „Ich kenne die Anforderungen und Bedürfnisse am Counter, da ich mehrere Jahre ein eigenes Reisebüro geleitet habe. Ich freue mich auf die neue Herausforderung.“ Adler hat den Tourismus ebenfalls von der Pike auf gelernt und verfügt mit 25 Jahren Erfahrung in der Tourismusbranche über fundierte Kenntnisse der deutschen Reisebüro- und Veranstalterlandschaft. Er freut sich darauf, sein ausgezeichnetes Netzwerk auszubauen und die Beziehungen zu vertiefen.

Für den Süden wird ein(e) Regionalverkaufsleiter(in) folgen.

Mit einer zehnprozentigen Provisionszahlung ab der ersten Buchung startet Anex Tour im Markt. „Neben einer marktgerechten Vergütung sind uns eine besondere Unterstützung, Zusatzleistungen und Serviceangebote für den Expedienten und die Büros sehr wichtig“, sagt Dirk Burneleit, Geschäftsführer von Anex Tour. „Wir stehen zu 100 Prozent für Reisebüro-Vertrieb, weil wir an diesen Verkaufsweg der Beratung und des Service glauben. Wir werden einiges investieren, um schnell in die Köpfe und Herzen der Reisebüros zu kommen.“



Der neue Reiseveranstalter bietet Pauschalreisen im mittleren Preissegment nach Spanien, Griechenland, Kroatien, Bulgarien, in die Türkei und die Dominikanische Republik an. Für den Winter 2017/18 werden weitere Fernreiseziele wie zum Beispiel Dubai, Thailand und Vietnam das Portfolio vergrößern. Das deutsche Unternehmen ist über alle gängigen Buchungssysteme verfügbar.



