The Ascott Limited präsentiert Lyf, die neue Marke für Millenials auf Geschäftsreise

(firmenpresse) - Singapur/Frankfurt am Main, 28. November 2016: Die Größe des Reisemarktes für Millenials wächst rasant, pro Jahr gibt die Generation mehr als 200 Milliarden US-Dollar für Reisen aus. Um der stetig wachsenden Nachfrage nach Unterkünften, die den Bedürfnissen der Zielgruppe entsprechen, gerecht zu werden, hat The Ascott Limited (Ascott) seine neue Marke „Lyf“ (live your freedom) in Singapur vorgestellt. Ascott, einer der internationalen Marktführer im Bereich Serviced Residences, hat das neue Konzept speziell für Millenials entworfen, die eine lebhafte Unterkunft suchen und das Wohnen in einer Gemeinschaft schätzen. Der Start von Lyf bildet den perfekten Abschluss von 2016 für Ascott: In diesem Jahr hat das Unternehmen weltweit bereits mehr als 10.000 neue Wohneinheiten unter den bestehenden Marken geschaffen.

Die Lyf-Häuser werden von Gleichaltrigen, sogenannten Lyf Guards, verwaltet – getreu dem Motto: von Millenials für Millenials. Der Kollektivgedanke wird auch in gemeinsamen Veranstaltungen fortgesetzt: So treffen sich Lyf Guards und Gäste bei Workshops mit lokalen Handwerkern, Hackathons oder Innovationsgesprächen.

Jede Lyf-Residenz hat ihren eigenen unverwechselbaren Charakter mit stylischen Designelementen. Zu den Annehmlichkeiten gehören großzügige Gemeinschaftsräume, deren Innendesign sich durch digitale interaktive Kunst auszeichnet. Diese lassen sich leicht zu Veranstaltungsbereichen umfunktionieren, beispielsweise für Workshops oder ungezwungene Kennenlernabende.

Ein wesentlicher Bestandteil der Lyf-Residenzen ist die Gemeinschaftsküche, wo Gäste ihre Mahlzeiten selbst zubereiten, an Kochkursen teilnehmen oder sich in gemütlicher Atmosphäre austauschen. So erfahren sie nicht nur Wissenswertes über kulinarische Köstlichkeiten aus aller Welt – die Bewohner lernen sich gegenseitig kennen und knüpfen neue Freundschaften in ihrem Zuhause auf Zeit.

Lyf bietet ein breites Spektrum an unterschiedlichen Unterkünften, von „Big Bed“-Zimmern (Studios) bis zu „Two of a Kind“-Zimmern (Twinroom). Diese umfassen zwei Zimmer sowie eine Küche, die sich zwei Gäste teilen. Für Projektgruppen stehen Business-Suiten zur Verfügung, zu deren Ausstattung Bildschirmgeräte für Videokonferenzen sowie ein großer Tisch, der sich sowohl als gemeinsamer Arbeits- als auch Essbereich anbietet, gehören. Die Gestaltung besticht weiterhin durch an der Decke befestigte Schienen: Anstelle von herkömmlichen Schränken hängen die Residenz-Bewohner ihre Kleidung dort auf oder befestigen daran eine Hängematte für ein Nickerchen am Nachmittag.



Die Residenzen machen sich außerdem eine Technologie zunutze die es erlaubt, Prozesse wie Check-in und Check-out zu automatisieren. In einigen Lyf-Residenzen kann der Check-in-Prozess sogar vollständig mit dem mobilen Endgerät durchgeführt werden, was den Vorgang zusätzlich erleichtert und verkürzt.

Lee Chee Koon, Chief Executive Officer von Ascott: "Millennials bilden bereits ein Viertel der Kunden von Ascott, das Segment dieser Zielgruppe wächst exponentiell. Lyf ist eine einzigartige Unterkunft, perfekt für diese Generation, zu der Technologieunternehmer, Start-up-Mitglieder und Geschäftsleute aus Musik, Medien und Mode gehören. Wir verstehen Millenials dabei als soziale Bewegung, die nicht unbedingt durch ihr Alter definiert wird, sondern vor allem durch den Wunsch, vieles zu entdecken und Teil einer Gemeinschaft zu sein. Lyf wird diesen globalen Jetsettern die Möglichkeit bieten, ihre Freiheit in einem dynamischen Umfeld zu erleben und sich mit gleichgesinnten kreativen Köpfen zu vernetzen, um gemeinsam neue Ideen zu entwickeln. Parallel zu dem wachsenden Trend von Co-Living und Co-Working will Ascott bis 2020 weltweit 10.000 Wohneinheiten unter der Marke Lyf etablieren.“

Lyf markiert einen weiteren Meilenstein im globalen Expansionskurs von Ascott. Das Unternehmen plant Eröffnungen in wichtigen Gateway-Städten in Australien, Frankreich, Deutschland, Japan, Malaysia, Singapur, Thailand sowie Großbritannien und möchte sich bis 2020 mit weltweit 80.000 Wohneinheiten innerhalb eines breiten Portfolios aufstellen.



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über The Ascott Limited und Citadines Apart´hotel

The Ascott Limited (Mitglied von CapitaLand) ist der weltweit größte Betreiber von „Serviced Residences“ mit Sitz in Singapur und mit mehr als 29.000 Wohneinheiten in Asien, Europa und den Emiraten. Derzeit plant The Ascott weitere 22.000 Wohneinheiten und damit sein Portfolio auf 52.000 in mehr als 300 Häusern in mehr als 100 Städten und in 27 Ländern zu erweitern. Die Gruppe bedient die drei Marken Somerset, Citadines Apart’hotel und Ascott the Residence.

In Europa betreibt die Gruppe 44 Citadines Apart’hotels in sechs Ländern: 2 Citadines in Belgien (Brüssel), 28 Residenzen in Frankreich (darunter 14 Citadines und drei Häuser der The Crest Collection in Paris sowie 11 Citadines in weiteren Städten), 1 Citadines in Georgien (Tiflis), 5 Citadines in Deutschland (Madison Hamburg und 4 Citadines in Berlin, München, Frankfurt und Hamburg), 1 Citadines in Spanien (Barcelona) und 7 Residenzen in Großbritannien (The Cavendish London und 6 Citadines in London).

www.the-ascott.com / www.citadines.com / www.somerset.com

Besuchen Sie Citadines auch auf Facebook (www.facebook.com/citadineseurope) und Twitter (www.twitter.com/citadineseurope)



Dies ist eine Pressemitteilung von

global communication experts

PresseKontakt / Agentur:

The Ascott Limited-Europe

Stephanie Jourdain, Communication Director

Tel: +33 (0)1 41 05 78 95

stephanie.jourdain(at)the-ascott.com

global communication experts

Tanja Battenfeld

Tel: +49 (0) 1753 71 -024

presse.citadines(at)gce-agency.com



Datum: 29.11.2016 - 18:24

Sprache: Deutsch

News-ID 1430453

Anzahl Zeichen: 4156

Kontakt-Informationen:

Firma: global communication experts

Ansprechpartner: Tanja Battenfeld

Stadt: Frankfurt



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 174 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung