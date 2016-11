Neujahrsvorsätze in Umbrien 2017 in die Tat umsetzen: Stress abbauen, mehr Sport treiben und Zeit mit der Familie im grünen Herz Italiens verbringen

(firmenpresse) - Frankfurt, 29. November 2016. Kurz vor dem Jahreswechsel nehmen sich die Deutschen wieder vor, ihr Leben zu ändern und zu verbessern. Die drei meistgenannten Vorsätze sind laut forsa-Umfrage in der Regel „Stress abbauen“, „mehr Sport treiben“ und „mehr Zeit mit der Familie verbringen“. In Umbrien, dem grünen Herz Italiens, können Reisende diese guten Absichten 2017 in die Tat umsetzen: Die Region bietet ein breites Angebot für Erholungssuchende, Sportler und Familien.

Stress abbauen: Wellness-Hotels in Umbrien

Die Unterlagen auf dem Schreibtisch stapeln sich, der Körper ist müde und ausgelaugt von Zeitdruck oder harter Arbeit, die Muskeln sind verkrampft: Gestresste sehnen sich nach absoluter Entspannung und tiefer Erholung. Wer 2017 endlich kürzer treten möchte und sich Auszeiten zum Wohlfühlen gönnen will, sollte seine Koffer packen und nach Umbrien reisen. Ohne Massentourismus, dafür mit viel Natur und ruhiger Umgebung locken Spa-Hotels im grünen Herz Italiens. Das BorgoBrufa Spa Resort, das größte Wellness-Hotel der Region, bietet einen spektakulären 360-Grad-Panorama-Blick auf die historischen Städte Assisi und Perugia. Rund um den großen Außenpool entspannen die Hotelgäste in völliger Ruhe oder lassen sich im modernen Spa mit Saunen, Whirlpools und Innenpool verwöhnen.

Das medizinische Spa des Garden Resort San Crispino in Tordandrea di Assisi hilft Ausgelaugten, ihre individuellen Stress-Symptome zu lindern. Personalisierte Massage- und Bewegungspläne für jeden Hotelgast sorgen für Entspannung und Besserung ab dem ersten Tag. Der Verlauf der Behandlung wird protokolliert und Fortschritte der Gäste festgehalten. Wer mit Hautproblemen zu kämpfen hat, erhält im Garden Resort & Spa San Crispino ein grundlegendes Programm des renommierten italienischen Dermatologen Dr. Giulio Franceschini. Das Hotel legt sowohl bei den Spa-Produkten als auch bei den Mahlzeiten Wert auf Natürlichkeit und den Einklang mit der Natur.

Weitere Wohlfühl-Angebote in Umbrien finden Sie unter www.umbriabenessere.eu.



Mehr Sport treiben: Wandern, Radfahren oder Reiten auf dem Franziskusweg

Wer den Franziskusweg nur mit Religion verbindet, sollte dieses Vorurteil 2017 über Bord werfen: Auch für Sportler ist der berühmte Pilgerweg in Umbrien ein attraktives Ziel. Der Weg geht auf den Heiligen Franziskus zurück, dessen Geburtsort Assisi ein großer Anzugspunkt für Reisende in Umbrien ist. Nicht jeder möchte gleich die ganze Strecke von 490 Kilometern bezwingen: Neue Pakete ermöglichen es, sorgsam ausgewählte und besonders sehenswerte Teile des Weges in Umbrien zu Fuß oder auf dem Rad zu entdecken. Bei einer Wochenendtour mit dem Fahrrad radeln Reisende beispielsweise von Greccio nach Assisi, durch das pittoreske Valnerina-Tal. Von Assisi aus geht es weiter Richtung Gubbio. Auf dem Weg liegt der Regionalpark Monte Cucco mit dichten Buchenwäldern, spektakulären Wasserfällen, mystischen Höhlen, glitzernden Seen und weitläufigen Wiesen. Einen atemberaubenden Blick auf Gubbio haben Wanderer von dessen Hausberg Monte Ingino aus. Je nach Fitness und Reisewunsch gibt es Touren auf dem Franziskusweg zu Fuß oder auf dem Rad von zwei Nächten bis zu einer Woche. Der spannende landschaftliche Wechsel zwischen Tälern, Bergen, Feldern, Wiesen und Wäldern in Umbrien machen einen Ausflug auf dem Franziskusweg zu einem besonderen sportlichen Erlebnis. Neben der Herausforderung lohnt sich eine solche Reise auch kulturell: Auf der Tour durch Umbrien passieren Wanderer und Fahrradfahrer malerische Orte und lernen Menschen, Monumente und Kunstwerke des grünen Herz Italiens kennen.

Weitere Informationen zu Touren auf dem Franziskusweg unter www.umbriafrancescosways.eu/de.

Mehr Zeit für die Familie: Urlaub in der umbrischen (Schokoladen-) Hauptstadt

Neben Events wie dem Flugdrachen-Festival, Abenteuer-Touren für Kids und leckerer Pizza gibt es für Familien in Umbrien noch mehr zu entdecken. Wer nicht unbedingt „Abnehmen“ als Neujahrsvorsatz gefasst hat, kann mit seiner Familie in Umbriens „Schokoladenhauptstadt“ Perugia reisen. In der Stadt befindet sich die traditionsreiche Firma „Perugina“, die seit 1907 süße Spezialitäten wie die berühmten „Baci“ herstellt. Schokolade hat in der umbrischen Hauptstadt eine große Bedeutung, einige Gassen sind sogar nach ihr benannt. Alle Informationen über die Geschichte von Pralinen und weiteren Spezialitäten aus Perugia bekommen Reisende im Museum auf dem Firmengelände von „Perugina“. Die „Scuola del Cioccolato“, die Schokoladenschule, veranstaltet außerdem Kurse, in denen Kinder und Eltern selbst süße Köstlichkeiten herstellen können. Besonders spannend ist ein Besuch von Perugia für Schoko-Fans vom 13. bis 22. Oktober 2017: Dann findet die alljährliche Eurochocolate, das größte Schokoladenfestival Europas, statt. In der gesamten Altstadt gibt es in dieser Zeit Stände, Veranstaltungen und Workshops rund um süße Sünden. Schlafen zwischen Tafeln und Pralinen können Familien im Etruscan Chocohotel im Herzen Perugias. Die 94 Zimmer sind mit Möbeln im Schokoladen-Design eingerichtet, es gibt einen Schokobrunnen und Verköstigungen für die ganze Familie. Das weltweit einzigartige Hotel hat zudem einen Pool auf dem Dach, in dem sich Eltern und ihre Kinder an heißen Sommertagen erfrischen können.

Mehr Inspiration für den Urlaub mit Kindern in Umbrien unter www.umbriatourism.it.



Umbrien mit seiner Hauptstadt Perugia ist eine Region für Kunst- und Kultur-Liebhaber, Naturfreunde, Wanderer, Radfahrer, Gourmets und natürlich Pilger. Mit seinen mittelalterlichen Städten erleben Reisende praktisch Museen unter freiem Himmel. Große Abwechslung und große Herausforderungen bietet die Natur. Sport und Abenteuer in Umbrien gibt es auf Flüssen, Seen und in den Bergen für diejenigen, die nicht stillhalten können: Canyoning, Rafting, Mountain Biken, Straßenradfahren, Klettern, Höhlenwandern oder Motorrad-Touren machen jeden Tag zu einem neuen Erlebnis. Die sieben Naturschutzgebiete Umbriens bieten besondere Pflanzen- und Tierwelten von großem naturwissenschaftlichem Interesse.

